巨大室内遊園地の運営を行うユーエスマート株式会社(所在地：三重県伊勢市、代表取締役社長：小山 毅志)は、室内遊び場『キッズランドUS茨城常総店』(所在地：〒300-2707 茨城県常総市本石下4421-1メガセンタートライアル石下店2階)を2026年6月19日(金)にオープンいたしました。





キッズランドUS公式サイト： https://kidslandus.com/





巨大室内遊園地「キッズランドUS 茨城常総店」6/19グランドオープン！





■キッズランドUS

親子で夢中になるユニークでスペシャルな室内遊園地キッズランドUSは、家族で楽しく遊び、くつろぎ、そしてかけがえのない家族の思い出を残せる室内遊び場です。遊び放題プランや短時間プラン等、おトクに気軽にご利用いただけます。

受付後の出入り自由、飲食持ち込み自由、保護者様(お父さんお母さん)の交代も自由です。暑い日も寒い日も雨の日も花粉が辛い時期でも天気を気にせずゆっくり遊べる全天候型屋内遊園地。幼児、小学生のお子様もパパもママも家族みんなで楽しいキッズパークです。









■園内には約30種類以上ものユニークでスペシャルな遊びが大充実

【牧場コーナー】

茨城店舗に初登場！子牛の赤ちゃんにミルクをあげるお世話ごっこが楽しめるユニークなコーナー。





牧場コーナー





【癒し動物園】

かわいい小動物たちが大集合！ほっと癒やされる大好評の新コーナー。





癒し動物園





【プリクラ】

お子様と一緒に撮影をお楽しみいただけるプリクラは、1家族につき1回無料でご利用いただけます。





プリクラで記念撮影





【セルフ写真館】

照明設備や撮影用衣装が完備されているセルフ写真館では、スマホひとつで気軽に記念撮影をお楽しみいただけます。





セルフ写真館





【ボールプール】

宇宙空間の様なコーナー内には、遊び心をくすぐるユニークな仕掛けが盛りだくさん。





ボールプール





【乗りもの】

パンダメリーゴーラウンドや、ひとり用観覧車など楽しい乗りものが大集結！





ユニークな乗り物





【おままごとコーナー】

可愛いお野菜の収穫や、お店屋さんごっこなどのおままごとを思う存分楽しめるコーナー。





おままごとコーナー





【ゲームコーナー】

大人気のアーケードゲームが何度でもフリープレイ！ご家族一緒に夢中になってお楽しみいただけます。





ゲームコーナー





■梅雨の時期も天候を気にせずアクティブに遊べるコーナー

【スーパージャングルジム】

巨大ジャングルジムの中にはライトが光るすべり台や、トンネルなどワクワクする仕掛けが盛りだくさん。





スーパージャングルジム





【公園コーナー】

ブランコやシーソーなど公園でお馴染みの遊具が勢揃い。雨の日も天候を気にせず室内でアクティブに過ごせます。





公園コーナー





【スポーツコーナー】

卓球やサッカーなど、室内でも体を動かしてスポーツを楽しめるコーナー。





スポーツコーナー





【カートコーナー】

お好きなカートを選んでコース内のドライブをお楽しみいただけます。





カートコーナー





【キッズランドUS公式サイト・公式SNS】

公式サイト ： https://kidslandus.com/

公式Instagram ： https://www.instagram.com/kidsland.us_official/

公式X(旧Twitter)： https://x.com/kidslandus/





名称 ： キッズランドUS 茨城常総店

所在地 ： 〒300-2707 茨城県常総市本石下4421-1 メガセンタートライアル石下店2階

オープン日： 2026年6月19日

URL ： https://kidslandus.com/shop/ibaraki-joso/

営業時間 ： 10：00~19：00

定休日 ： ショッピングセンターに準ずる

利用料金 ：

【お子様】 1時間パック800円、平日1日パック1,000円、休日3時間パック1,300円

【保護者様】 1日パック700円(全パック共通)

※0歳のお子様は無料。

※料金は2026年6月26日(金)時点のものです。最新の料金は公式HPをご確認ください。

対象年齢：0歳から12歳(小学6年生)までのお子様