株式会社aNCHORは、マブラヴシリーズ最新作『Muv-Luv: Tactics カーリダーサの悪夢』(開発：株式会社fuzz) のパブリッシングを務めること、並びに、Steamストアページの公開、ウィッシュリスト登録の受付開始、また、中国・深圳で開催される「G-FUSION GAME FEST 深圳」(2026年6月27日・28日)のFami通ブースにて出展を行うことを発表いたしました。





G-FUSION GAME FEST 深圳





■「G-FUSION GAME FEST」について

中国のゲームメディアGCORESが主催する「G-FUSION GAME FEST」は、初開催となった2016年から、中国の様々な都市で開催され、今回で20回目を数えるゲームイベントです。中国のゲームコンテンツのみならず、世界中の数多くのデベロッパーやパブリッシャーのゲームコンテンツが出展され、中国のコアなゲームファンを熱狂させ続けています。KADOKAWA Game Linkageは、2024年から本イベントに参加。会場にFami通ブースを出展し、さまざまなゲームコンテンツを紹介しています。





Muv-Luv: Tactics カーリダーサの悪夢





■出展タイトル：Muv-Luv: Tactics カーリダーサの悪夢

『Muv-Luv: Tactics カーリダーサの悪夢』とは不朽の名作『マブラヴ オルタネイティヴ』の魂を継承する、純粋な「ゲームとしての面白さ」を追求した戦術シミュレーションRPGです。





G-FUSION GAME FEST 深圳ではFami通ブースにて、ゲームに登場する試製95式戦術歩行実証実験機：海鳩(ウミバト)の大型フィギュアの展示、ゲームキャラクター湊斗 千朔(みなと ちさ)のコスプレイヤーがブースに登場します。

出展ブースでは、Steamウィッシュリスト登録画面を見せれば豪華賞品がもらえる抽選キャンペーンも実施！





公式サイト

URL ： https://muvluvtactics.muvluv.com/

Steam： https://store.steampowered.com/app/4372780/MuvLuvTactics_kalidasa_at_nightmare/





公式PV

https://www.youtube.com/watch?v=u6oWkjAmMAE









■「G-Fusion Game Fest 深圳」開催概要

名称： G-Fusion Game Fest 深圳

会期： 2026年6月27日(土)～6月28日(日)

会場： 深圳国际会展中心 10号館

URL ： https://site.gcores.com/fusion2026/

主催： GCORES





▼公式サイト

日本語： https://muvluvtactics.muvluv.com

英語 ： https://muvluvtactics.muvluv.com/en/

繁体字： https://muvluvtactics.muvluv.com/tc/

簡体字： https://muvluvtactics.muvluv.com/sc/





▼公式X

Muv-Luv： https://x.com/Muvluv_Official









▼製品概要

配信予定日 ： 2027年

タイトル ： Muv-Luv: Tactics カーリダーサの悪夢

プラットフォーム： PC(Steam版)

販売価格 ： 未定

権利表記 ： (C) Muv-Luv： The Answer









■Steamにてマブラヴシリーズが最大60％オフとなるサマーセールを開催！





マブラヴサマーセール2026





2026年6月26日(金)より、Steamにてマブラヴシリーズがお得に購入いただけるサマーセールを開催中です。

シリーズの始まりとなる『マブラヴ』はシリーズの中でも最大となる60％割引にて販売。

その他シリーズタイトルも30％～55％OFFとお得にお買い求めいただけます。





ストアページ： https://store.steampowered.com/publisher/anchor/sale/Muv-LuvSummerSale2026

開催期間 ： 2026年6月26日(金)～2026年7月10日(金) 01:59









■マブラヴシリーズについて

販売累計80万本超のアドベンチャーゲームシリーズ。2003年発売の『マブラヴ』と2006年発売の『マブラヴ オルタネイティヴ』を皮切りに、多くのシェアードワールドタイトルやメディアミックスを展開。関連タイトルに『マブラヴ オルタネイティヴ トータル・イクリプス』、『シュヴァルツェスマーケン』など。





・日本語版 各種アカウント

マブラヴポータルサイト ： https://muvluv.com

マブラヴ公式Xアカウント ： https://x.com/Muvluv_Official

マブラヴ公式YouTubeチャンネル： https://www.youtube.com/@Muvluv_Official