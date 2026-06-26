Canyonは、プロトタイプコンセプトモデル「Canyon Stingr スマートヘルメット」を発表した。収納式バイザーの内側にヘッズアップディスプレイ（HUD）を搭載し、走行中の安全情報やパフォーマンスデータをライダーの視野内に投影する次世代ヘルメットだ。同社のAI安全システム「Canyon Predict」と連携するほか、単体デバイスとしても機能する。2026年6月24～27日にドイツ・フランクフルトで開催中の「Eurobike 2026」にて現在公開中。

ライダーの視野に、必要な情報をダイレクトに

https://www.canyon.com/ja-jp

Stingr スマートヘルメットの中核機能は、ヘルメットバイザー内側のHUDによる情報表示だ。道路上の危険予測、周囲の車両の挙動、グループライド時の走行支援、路面状況のアドバイスなど、Canyon Predictシステムが収集・分析したデータをリアルタイムで視覚化する。 表示は主にライダーの周辺視野に投影され、認知負荷を最小限に抑えながら、前方への集中を妨げない設計となっている。緊急度の高い警告は段階的に表示が拡大し、画面中央への表示切り替えやカスタマイズ可能な触覚フィードバック（ハプティクス）によってライダーに伝達される。 また、Canyon Predictシステムとの接続有無にかかわらず、バイザー上には速度・距離・時間・ケイデンス・パワー・高度・勾配などのライディングデータを表示することができる。心拍数のヘルメット本体からの直接計測や、BluetoothおよびANT+対応デバイスとの連携（ギア使用状況・バッテリー残量など）も想定されている。

Canyon Predictとの連携機能

Stingr スマートヘルメットは、Canyon Predictシステムと組み合わせることで特に力を発揮する。具体的な連携機能として以下が想定されている。 Prediction Assist：周囲の危険を事前に予測し警告 Distance Assist：前方車両との距離を把握・通知 Terrain Assist：路面状況の変化を検知・案内 Group Ride Assist：集団走行時のポジションや動きをサポート 後続車両のブレーキランプ点灯や事故検知といった、他の車載デバイスでは対応が難しいリアルタイム情報も、HUDを通じて即座に確認できる。

ハンドルから手を離さない操作性

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バイザーの展開・収納はボイスコマンドまたはヘルメット外殻のタッチボタンで操作可能。バイザーが格納・展開される際には、固定式ワイパーブレードによって外表面が自動的に清掃される。 音声入力はニアイヤー（耳元）オーディオシステムのマイクが担う。全機能をハンドルから手を離すことなく操作できるほか、ルートガイダンス（ターンバイターン案内、目的地までの距離・高低差）、グループメッセージング、スマートフォンと接続したハンズフリー通話にも対応する。

単体デバイスとしても使用可能

Stingr スマートヘルメットはCanyon Predictシステムとの併用を前提としつつも、単体デバイスとしての動作も可能だ。スマートフォンからデータ入力を受け、カスタマイズされたデータフィールドをバイザーに表示することができる。Canyon社のエアロヘルメット開発で培った設計思想をベースとしており、頭部保護性能と空力特性も高い水準で確保されている。

Eurobike 2026での展示について

Stingr スマートヘルメットおよびCanyon Predictをはじめとする革新的なプロトタイプは、Eurobike 2026のCanyonブース（Messe Frankfurt、ホール11.0、スタンドB50）にて展示されている。Eurobikeへの来場を予定している方はぜひ立ち寄っていただきたい。

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