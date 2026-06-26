大阪・舞洲のガーデンリゾートホテル「The Day Osaka（旧：ホテル・ロッジ舞洲）」では、7月1日（水）より、公式Webサイト予約限定の会員サービスを開始します。宿泊や館内利用に応じてポイントが貯まるほか、駐車場料金の割引や館内利用券、バースデークーポンなどの会員限定特典をご用意。利用するほどポイント還元率がアップする5段階の会員ランク制度を導入し、公式サイトからの予約をより便利でお得にご利用いただけます。 会員サービスの詳細はこちら https://theday.osaka/membership-benefits/

■ 公式Webサイト予約限定 ポイントが貯まる会員サービス

公式Webサイトから宿泊予約いただいた会員を対象に、ご利用金額に応じてポイントを付与します。貯まったポイントは100ポイント（100円相当）単位で、次回以降の宿泊や館内利用のお支払いに利用できます。ポイントはチェックアウトから約5日後に付与されるほか、会員限定で3つの特典もご用意しています。 https://theday.osaka/membership-benefits/

▶専用ページはこちら

特典① 駐車料金500円OFF

https://theday.osaka/membership-benefits/

会員限定で、通常1泊1,500円の駐車料金を1,000円でご利用いただけます。お車でお越しのお客様も、よりお得にご宿泊いただけます。

特典② 館内利用券500円分プレゼント

宿泊1泊につき500円分の館内利用券を進呈。レストランやBBQなど、館内でのお支払いにご利用いただけます。

特典③ バースデークーポン

誕生月には、次回の宿泊予約時に利用できるバースデークーポンをプレゼント。会員ランクに応じて、宿泊料金が10～50％OFFになります。

■ 利用するほどお得に。5段階の会員ランク

会員ランクは、初回登録時の「メンバー」を含む全5段階。年間のご利用金額に応じてランクアップし、ポイント還元率もアップします。 ・メンバー：初回登録（1％還元） ・ブロンズ：年間50,000円以上（2％還元） ・シルバー：年間70,000円以上（3％還元） ・ゴールド：年間120,000円以上（4％還元） ・プラチナ：年間150,000円以上（5％還元） ランクが上がるほどポイント還元率が高まり、滞在を重ねるほどお得にご利用いただけます。

■ 自然共生サイトで過ごす、ここだけのガーデンステイ

環境省から「自然共生サイト」として認定されたガーデンでは、季節ごとに異なる風景が広がります。 日中は光に透ける草花のやわらかな表情を楽しみ、夕方には「日本夕陽百選」に選ばれた大阪湾の夕景を望めます。 夜は開放感のあるロケーションの中で星空を見上げ、朝はガーデンを眺めながらゆっくりと朝食をお楽しみいただけます。 時間帯ごとに移り変わる景色を感じながら過ごせることが、この場所ならではの魅力です。

■ また訪れたくなる滞在を、もっとお得に

The Day Osakaでは、滞在を重ねるたびに新たな魅力に出会えるガーデンリゾートを目指しています。 四季折々の自然や、朝・夕・夜で移り変わる景色など、一度の滞在では味わいきれない魅力があるからこそ、季節や時間を変えて訪れたくなる。 新たな会員サービスは、そうしたリピーターのお客様に向けたサービスです。訪れるたびにポイントが貯まり、特典が広がることで、次の滞在がより身近になります。

◆都会のオアシス「The Day Osaka」

当ホテルは、自然と調和したガーデンを中心にログハウス・本館・新館ネストの3タイプ の客室を配し、ガーデンを望むレストランや焚き火リビング、全天候型BBQ場を備えています。 ホテル全体の広さは、阪神甲子園球場の総面積とほぼ同等の約3.4万平方メートルで、その大半を占めるガーデンは専属スタッフが大切に育てています。

https://theday.osaka/

【本件に関するお問い合わせ先（メディア関係者様）】

The Day Osaka 〒554-0042 大阪市此花区北港緑地2-3-75 公式サイト https://theday.osaka/ 06-6460-6688 /受付 9:00-21:00 広報担当：大角（おおすみ）maishima_pr@castlehotel.co.jp