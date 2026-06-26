株式会社シップス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：原裕章）は、プロ野球球団『阪神タイガース』とのスペシャルコラボレーション第3弾となるアイテムを2026年6月30日（火）よりSHIPS 限定店舗および公式オンラインショップにて発売いたします。

毎回好評を博している本企画の第３弾では、『SHIPS』と『阪神タイガース』の頭文字「TH」を融合させた、このコラボレーションのためにデザインされた特別なロゴを各アイテムに採用。シンプルでありながら存在感のあるデザインに仕上げ、阪神タイガースファンはもちろん、ファッションアイテムとしても楽しめるコレクションです。 プロ野球観戦はもちろん、日常に取り入れやすいデザインで、タウンユースやユニセックスでの着用もできる、特別なコレクションをお届けします。

■阪神タイガース × SHIPS コラボアイテム

カラープリントTシャツ

価格：\6,600（税込）／＜KIDS＞\5,500（税込） 展開カラー：チョコレートブラウン、ブルー、ブラック、チャコールグレー、 サイズ：S～XL ／ ＜KIDS＞100㎝～140㎝

リンガーTシャツ

価格：\6,600（税込）／＜KIDS＞\6,050（税込） 展開カラー：オフホワイト、ブラウン、ブルー サイズ：S～XL ／ ＜KIDS＞100㎝～140㎝

価格：\6,600（税込） 展開カラー：ネイビー、ブラウン、ブラック サイズ：ワンサイズ

メッシュランチトート

価格：\6,600（税込） 展開カラー：ナチュラル、チャコールグレー、ブラック サイズ：ワンサイズ

バックパック（KIDS）

価格：\9,900（税込） 展開カラー：グレー、ブラック、 サイズ：ワンサイズ

■INFORMATION

https://www.shipsltd.co.jp/search.aspx?type=0&service=all&price_type=0&keyword=%E9%98%AA%E7%A5%9E%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%82%B9

取扱い店舗

＜大人アイテム取り扱い＞ SHIPS なんばパークス店 SHIPS グランフロント大阪店 SHIPS 西宮ガーデンズ店 ※KIDSアイテムも展開 ＜KIDSアイテム取扱い＞ ・SHIPS KIDS 阪急うめだ本店 ・SHIPS KIDS 神戸店 ※大人アイテムの一部展開 ＜オンラインショップ・その他＞ ・SHIPS 公式オンラインショップ https://www.shipsltd.co.jp/ ・ZOZOTOWN ・阪神タイガース公式オンラインショップ T-SHOP https://shop.hanshintigers.jp/ ・チームショップアルプス ・タイガースグッズショップ ※SHIPS 公式オンラインショップでは6/30（火）より発売、ZOZOTOWNでは順次発売予定です。 ※取り扱いアイテムは店舗・オンラインショップにより異なります。詳しくは各店舗までお問い合わせください。

■株式会社シップスについて

シップスは1975年に設立した、日本で歴史のある老舗のセレクトショップです。 その歴史は、1952年創業の東京・上野のアメ横で開店した「三浦商店」にはじまり、1970年に屋号を「ミウラ」と改め、輸入カジュアル衣料品の販売を開始しました。その後、1975年に「有限会社ミウラ」を設立し、SHIPSの前身である「MIURA & SONS 渋谷店」をオープン。1977年には第一号店となる「SHIPS 銀座店」を開店し、1987年に「株式会社シップス」へと組織および商号を変更、2025年に設立50周年を迎えました。 「Stylish Standard」をコンセプトに、国内外ブランドのセレクトとシップスオリジナル商品を揃え、トレンドとベーシックをミックスしたスタイルを提案しています。 SHIPS、SHIPS anyの2つのレーベルを軸に、メンズ、ウィメンズ、キッズのアパレルと服飾雑貨を中心に販売しており、全国に店舗を構え、SHIPS 公式オンラインショップなどの通販サイトを展開している企業です。 SHIPS 公式サイト https://www.shipsltd.co.jp