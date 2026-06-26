アウトドアから災害対策まで幅広く支持される「PowerArQ（パワーアーク）」が、公式オンラインストアにて「PowerArQ プライムセール」を開催します。 2026年6月26日12:00から6月30日11:59までの期間限定で、最大50%OFFの特別価格でご提供いたします。 対象商品は、キャンプや防災用途で大人気のポータブル電源「PowerArQ」シリーズ、夏のキャンプやBBQで活躍するポータブル製氷機「PowerArQ Ice Cube Maker」、ポータブル冷蔵庫「ICEBERG」シリーズ、キャンプはもちろん日常の自炊でも使えるクッキングポット「DuoPot」など。さまざまなシーンでご活用いただける製品を、お得にご購入いただけます。

■セール詳細

https://powerarq.com/

【セール期間】

2026年6月26日12:00～6月30日11:59

【割引率】

最大50%OFF

【対象商品詳細】

◾️ポータブル電源 PowerArQ Max：264,000円(税込) → 198,000円(税込)（25%OFF） PowerArQ S10 Pro：143,000円(税込) → 121,550円(税込)（15%OFF） PowerArQ 3：88,000円(税込) → 61,600円(税込)（30%OFF） PowerArQ 2：69,300円(税込) → 48,510円(税込)（30%OFF） ◾️ソーラーパネル PowerArQ Solar 120W 2つ折り：35,900円(税込) → 32,310円(税込)（10%OFF） PowerArQ Solar 210W 4つ折り：59,400円(税込) → 35,640円(税込)（40%OFF） ◾️夏家電 ICEBERG 45L：59,400円(税込) → 44,550円(税込)（25%OFF） ICEBERG 29L：39,800円(税込) → 35,820円(税込)（10%OFF） ICEBERG 12L：27,500円(税込) → 24,750円(税込)（10%OFF） 製氷機：27,500円(税込) → 23,375円(税込)（15%OFF） サーキュレーター：7,700円(税込) → 3,850円(税込)（50%OFF） ポイントクーラー：77,000円(税込) → 65,450円(税込)（15%OFF） 冷却ベスト（単品）：16,500円(税込) → 9,900円(税込)（40%OFF） Neck Cooler Air：11,000円（税込） → 9,900円（税込） ◾️その他 クッキングポット：7,920円(税込) → 4,752円(税込)（40%OFF） 発電機：119,900円(税込) → 89,925円(税込)（25%OFF） 電熱ベスト： ブラック：9,900円(税込) → 6,930円(税込)（30%OFF） オリーブ：9,900円(税込) → 4,950円(税込)（50%OFF） 電熱ネックウォーマー：5,500円(税込) → 4,400円(税込)（20%OFF） 電熱グローブ（インナー）：13,200円(税込) → 10,560円(税込)（20%OFF） 電熱グローブ（アウター）：19,800円(税込) → 13,860円(税込)（30%OFF） PowerArQ Voltera Jacket 電熱ジャケット インナージャケット [ M / L サイズ]メンズ：19,800円(税込) → 14,850円(税込)（25%OFF） PowerArQ Voltera Pants 電熱パンツ インナーパンツ [ M / L サイズ]メンズ：15,400円(税込) → 12,320円(税込)（20%OFF） ジャケ＋パンセット：29,920円(税込) → 26,928円(税込)（10%OFF） EasyMagMount（A0046）：2,980円(税込) → 2,680円(税込)（10%OFF） EasyMagMount wireless（10%OFF） （A0050）：4,950円(税込) → 4,455円(税込) （A0047）：5,280円(税込) → 4,752円(税込) GearBox for PowerArQ2：6,600円(税込) → 5,940円(税込)（10%OFF） GearBox for PowerArQ3：6,930円(税込) → 6,240円(税込)（10%OFF） GearBox for PowerArQ S10 Pro：7,700円(税込) → 6,930円(税込)（10%OFF）

■ピックアップ製品

ポータブル製氷機 PowerArQ Ice Cube Maker

1日の製氷量：最大 約15kg タンク容量：合計2.0L カラー：コヨーテタン 通常価格：27,500円（税込） セール価格：23,375円（税込）（15%OFF）

https://powerarq.com/products/a0080

ポータブル電源 PowerArQ 3 555Wh

容量：555Wh カラー：コヨーテタン、オリーブドラブ、レッド、チャコール 通常価格：88,000円（税込） セール価格：61,600円（税込）（30%OFF）

https://powerarq.com/products/pa50

ポータブル冷蔵庫 ICEBERG 29L

容量：29L カラー：コヨーテタン、チャコール 通常価格：39,800円（税込） セール価格：35,820円（税込）（10%OFF）

◾️要チェック

https://powerarq.com/products/f29l

【整備済み】PowerArQ Max オリーブドラブ ポータブル電源 2150Wh

欠品になっているオリーブドラブカラーのモデルが、整備済み製品でお買い求めやすく、少しだけ入荷いたしました。 在庫限りなので、お買い求めの方はお早めに！

容量：2150Wh カラー：オリーブドラブ 状態：整備済み「非常に良い」 通常価格：264,000円（税込） 特別価格：132,000円（税込） ※在庫なくなり次第終了

■ブランド概要

https://powerarq.com/products/l0932-refurbish

『PowerArQ』（パワーアーク）／アウトドアグッズブランド

冒険に、あなたらしさを こだわりのギアと出かけるキャンプ。仲間や家族と楽しむアウトドア。 毎日の生活から離れ、花鳥風月に親しみ。日常では味わえない空間や思い出を創り出す。 初めての場所でも、馴染みの場所でも あなただけのひとときを過ごす事ができる。 冒険は価値あるもの。さあ、一緒に駆け出そう。

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社G.Oホールディングス 広報PR担当 E-mail:press@go-hd.jp