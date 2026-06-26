株式会社ソユー（本社：秋田県秋田市、代表取締役社長：今野秀一）は、2026年7月4日(土)、秋田県秋田市の「イオンモール秋田」内に、秋田県内最大級の設置台数を誇るカプセルトイ施設「カプセル屋」をオープンいたします。

「カプセル屋」は、秋田県内最大規模のカプセルトイ施設で、子どもから大人まで幅広い年代のお客様にお楽しみいただける空間を提供いたします。人気キャラクター商品から話題の新商品、コレクター向けアイテムまでバラエティ豊かなラインアップを取り揃え、訪れるたびに新しい発見がある売場づくりを目指します。 オープン記念イベントも開催予定です。 ぜひご家族やご友人とお誘いあわせのうえ、お越しください。

店舗概要

店名

カプセル屋 イオンモール秋田店

オープン日

2026年7月4日(土)

営業時間

10:00～22:30

所在地

〒010-1413 秋田県秋田市御所野地蔵田一丁目1番1号 イオンモール秋田2F

https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%AB%E7%A7%8B%E7%94%B0

電話番号

018-889-6549

公式X

https://x.com/capsuleya_akita https://shop.soyu-am.jp/gosyono/ https://soyu-am.jp/