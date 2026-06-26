日本の伝統美を感じられる「和装前撮り」や「神前結婚式（和婚）」。しかし、日常で着物を着る機会が少ない現代の新郎新婦にとって、「当日はどう歩けばいいの？」「どんなポーズをすれば写真で綺麗に見える？」といった不安や戸惑いの声が多く聞かれます。せっかくの美しい白無垢や色打掛も、猫背になってしまったり、歩き方に違和感があったりすると、写真の仕上がりにも影響してしまいます。 ハイコスパな和装前撮りをプロデュースする「INAI WEDDING WASOU大阪店」は、そんなプレ花嫁・花婿のリアルな悩みを解消し、自信を持って当日を迎えていただくための特別な体験型セミナーを開催いたします。 結婚式や前撮りを控えたカップルを対象に、和装の美しさを極めるプロの着付け師とフォトグラファーが直接教える『和婚のポーズ・所作レッスンセミナー』を、和装前撮りの本格シーズンに向けて開催いたします。

セミナー詳細：美しさを引き出す3つの体験レッスン

本セミナーでは、ただ説明を聴くだけでなく、実際にスタジオ内で体を動かしながら、和装の基本動作からカメラの前での魅せ方までを楽しく学べるプログラムをご用意しています。 イベント名： 和装フォト・和婚のためのポーズ＆所作レッスンセミナー 開催店舗： INAI WEDDING WASOU大阪店 対象： これから和装前撮り、または神前式・和婚を予定している新郎新婦（カップルでの参加はもちろん、新婦様お一人、お友達同士でのご参加も大歓迎です） 参加費： 無料

セミナーの主なカリキュラム（体験内容）

① 和装の基本所作（立ち姿・歩き方）：白無垢や色打掛の重さに負けない、背筋の伸びた美しい「立ち姿」のコツ、内股でのスマートな「歩き方」、和婚の儀式でも役立つ「上品なお辞儀」の仕方をプロの着付け師が伝授します。 ② 写真映えする「和装ポーズ」実践：手元の見せ方（扇子の持ち方や、袖のあしらい）、新郎新婦の並び方、振り返り美人カットなど、フォトグラファー目線で「驚くほど写真写りが良くなるポーズ」を実際に体験・練習します。 ③ スタジオでの「プチ撮影」＆カウンセリング：レッスンで学んだポーズを活かし、スタジオ内でテスト撮影を実施。ご自身のスマートフォンのカメラでの撮影も可能です。和装に関するお悩み相談（衣装選びのコツなど）も個別にお受けします。

このセミナーに込めた「INAI WEDDING WASOU」の想いとこだわり

「ポーズや所作の不安」をなくし、当日を100%楽しんでほしいから 和装前撮りや神前式は、慣れない重い着物を身にまとって行うため、多くの新郎新婦が緊張と戸惑いの中で当日を迎えます。「どう動けばいいんだろう」という不安に気を取られてしまうのは非常にもったいないことです。事前に美しい動きのコツを知っておくことで、当日は心から撮影や挙式を楽しみ、自然で最高に幸せな笑顔を残してほしいという想いから、このレッスンを企画しました。 SNSの動画を見るだけでは分からない「あなただけの美しい角度」を伝えたいから 最近ではSNSでポーズの解説動画をたくさん見ることができますが、着物の種類や個人の骨格・身長によって「本当に美しく見える角度や手の位置」は一人ひとり異なります。数々の和装ウェディングに携わってきたプロの着付け師とフォトグラファーが、画面越しでは伝わらない「あなたに一番似合う魅せ方」をマンツーマン感覚でアドバイスすることにこだわっています。 全てのプレ新郎新婦の「一生モノの思い出」を応援したいから 当スタジオで撮影されるお客様だけでなく、これからどこかで和装を着る全てのカップルを対象としています。日本の伝統である和婚・和装の美しさを心から堪能し、「和装を選んで本当に良かった」と思える新郎新婦を一人でも多く増やしたいという、和装専門スタジオとしての純粋な応援プロジェクトです。

店舗概要・ご予約方法

店舗名： INAI WEDDING WASOU大阪店 公式ウェブサイト：https://inaiwedding-wasou.jp/osaka/ 予約方法： 公式サイトまたは公式LINEより受付中 『和婚のポーズ・所作レッスンセミナー』とメッセージください。 ※本セミナーは、クオリティ維持と丁寧な個別アドバイスを行うため、少人数制の【不定期開催（完全予約制）】となっております。 次回開催の日程決定および参加申し込みの受付は、公式LINEにてお知らせいたします。参加をご希望のプレ新郎新婦様は、下記より公式LINEをご登録の上、案内をお待ちください。 LINE公式アカウント：https://lin.ee/4mFGas6

本件に関するお問い合わせ先

スタジオ：INAI WEDDING WASOU大阪店（運営会社：株式会社World map） 所在地：〒569-0803 大阪府高槻市高槻町9-17 2F アクセス：JR「高槻」駅・阪急「高槻市」駅 徒歩4分 公式サイト：https://inaiwedding-wasou.jp/osaka/ 引用・転載時のクレジット表記のお願い 本プレスリリースを引用される際には必ず以下対応いただきますようお願いいたします。 リンク設置 https://inaiwedding-wasou.jp/osaka/ 著作権表記 © 2026 大阪店｜和装前撮り専門 INAI WEDDING WASOU

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