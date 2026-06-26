株式会社ネオページ（本社：東京都千代田区）は、運営する小説投稿サイト「ネオページ」の掲載作品『はっこう令嬢のスローライフ』（原作：三原みぱぱ）のコミカライズ連載が決定したことをお知らせいたします。 作画にはさがみのの子先生を迎え、株式会社ジーオーティーが運営するWebコミック配信サイト「COMIC MeDu（コミックめづ）」にて、2026年7月10日（金）より連載を開始いたします。

■ コミカライズ版 概要

作品名：

『はっこう令嬢のスローライフ』



原作：

三原みぱぱ

作画：

さがみのの子

掲載媒体：

COMIC MeDu（コミックめづ）



連載開始日：

2026年7月10日（金）

■ 原作小説について

ネオページで多くの読者に愛されている人気作。原作の持つ温かな世界観や魅力的なキャラクターたちが、さがみのの子先生の手によってコミカライズ作品として新たに生まれ変わります。

原作小説URL：

https://www.neopage.com/book/30609657521722500

■ ネオページについて

https://www.neopage.com/book/30609657521722500

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