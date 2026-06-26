静岡県伊豆市・道の駅伊豆月ケ瀬(運営：株式会社村の駅／所在地：静岡県伊豆市月ケ瀬78-2)では、「香る、ひとくち。初夏のコーヒースイーツフェア」、「月ヶ瀬清流の恵み あまごフェア」の2大フェアを同時開催！

地元生産者と連携し、伊豆の食文化や地域食材の魅力を発信する季節限定フェアです。昨年ご好評をいただいたコーヒースイーツフェアに加え、伊豆・天城山系の清流が育んだ「あまご」を味わう特別メニューをご用意し、初夏ならではの伊豆の味覚をお届けいたします。





初夏の伊豆を味わう2大フェア開催





■ 月ヶ瀬清流の恵み あまごフェア

伊豆・天城山系の清流が育んだ「あまご」を味わう季節限定フェアを開催いたします。





＜清流×伊豆わさび 初夏だけの爽やかな味覚＞

あまごは、美しい姿から「清流の女王」とも呼ばれる川魚です。

伊豆・天城山系の豊かな自然が育んだ地域の味覚として親しまれており、淡泊ながら甘みがあり、クセの少ない上品な味わいが特徴です。

今回のフェアでは、あまごと伊豆わさびを組み合わせた特別メニューをご用意いたしました。





【販売場所】

道の駅伊豆月ケ瀬 月ケ瀬テラスキッチン





【販売メニュー】

●あまご越えラーメン 1,580円(税込)

アレルギー：小麦・サケ・大豆・オレンジ

あまごのアラから丁寧にとった出汁に、香ばしく素揚げしたあまごを丸ごと一尾トッピング。伊豆産甘夏と生わさびによる味の変化もお楽しみいただけます。





あまご越えラーメン





●月ヶ瀬たれカツ丼 わさびタルタルと共に 2,280円(税込)

アレルギー：小麦・卵・乳成分・えび・サケ・鶏肉・大豆

あまご・天城軍鶏・大海老の3種のカツを豪快に盛り付けた、月ケ瀬テラスキッチンならではの贅沢丼。特製わさびタルタルが素材の旨みを引き立てます。





月ヶ瀬たれカツ丼 わさびタルタルと共に





●あまごの茶天ぷら蕎麦 1,380円(税込)

アレルギー：小麦・卵・乳成分・蕎麦・サバ・サケ・大豆

抹茶衣のあまご天ぷらに、伊豆わさび葉のおひたし、椎茸の佃煮、黒はんぺんを添えた、伊豆の味覚を堪能できる一杯です。

また、「あまごのたたき」や「〆のお茶漬けセット」など、フェアをより楽しめるサイドメニューもご用意しております。





あまごの茶天ぷら蕎麦





■ 香る、ひとくち。初夏のコーヒースイーツフェア

昨年ご好評をいただいた「初夏のコーヒースイーツフェア」を今年も開催いたします。

本フェアでは、伊豆の生産者「MOMI COFFEE」様の有機焙煎コーヒーを使用したスイーツやドリンクをご用意しました。





＜有機×自家焙煎 ここでしか味わえない“香り”と“癒しの時間”＞

MOMI COFFEE様が手掛ける有機JAS認証取得のコーヒー豆を使用し、香り高く奥深い味わいをお楽しみいただけます。

今年は新商品「珈琲フロート」が登場。オリジナルアイスコーヒーにミルクソフトをトッピングした、初夏にぴったりの一杯です。

狩野川のせせらぎと伊豆の自然に囲まれた月ケ瀬リバーサイドスタンドで、ほっとひと息つくコーヒー時間をご提案いたします。





【販売場所】

道の駅伊豆月ケ瀬 月ケ瀬リバーサイドスタンド





【販売メニュー】

●天城高原ミルク珈琲ソフト 500円(税込)

アレルギー：小麦・乳・大豆

ふんわり濃厚なコーヒーソフトに、ほんのりビターなカカオパウダーを添えた大人のアイススイーツ。





天城高原ミルク珈琲ソフト





●天城高原ミルク珈琲ミックスソフト 500円(税込)

アレルギー：小麦・乳・大豆

ミルクソフトとコーヒーソフトを一度に楽しめる人気のミックスソフト。





天城高原ミルク珈琲ミックスソフト





●珈琲ゼリーソフト 650円(税込)

アレルギー：乳・大豆

香り高いコーヒーゼリーとコーヒーミックスソフトを組み合わせたおすすめメニュー。





珈琲ゼリーソフト





●珈琲フロート 550円(税込)

アレルギー：乳・大豆

2026年新登場。オリジナルアイスコーヒーとミルクソフトが織りなす、甘さとほろ苦さが楽しめる一杯です。





珈琲フロート





■ 道の駅 伊豆月ケ瀬について

「伊豆の魅力をあなたに伝えたい」をコンセプトに、伊豆の野菜や果物をはじめ、各種お土産品を豊富に取り揃えております。

地元生産者との連携を大切にし、地域に根ざした食材を中心に取り扱うことで、ここでしか出会えない“伊豆らしさ”を発信しています。

また、わさびやしいたけ、天城軍鶏やズガニ、あまごなど、山の幸・川の恵みを生かした多彩な食文化もご提供しております。

目の前を流れる狩野川を望む開放的なロケーションの中で、訪れるお客様に伊豆の魅力を五感で感じていただき、心に残るひとときと笑顔をお届けいたします。









■ 店舗情報

所在地 ： 〒410-3215 静岡県伊豆市月ケ瀬78-2

営業時間： 9:00～17:00(レストラン・カフェは16:00ラストオーダー)

定休日 ： 無休

電話番号： 0558-79-3977

URL ： https://www.izutsukigase.com/