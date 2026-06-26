ゲームを消す前に、ストレージを増やす選択を。SUNEAST、Nintendo Switch 2向け大容量microSD Expressカード「GIGA+」512GB・1TBを好評販売中

株式会社旭東トレーディング

株式会社旭東エレクトロニクス（ブランド名：SUNEAST）は、Nintendo Switch 2ユーザー向けの容量不足対策として、販売中の大容量microSD Expressカード「microSD Express Card GIGA+」512GB・1TBモデルを改めてご紹介します。

「新しいゲームをダウンロードしたいのに、空き容量が足りない」

「お気に入りのゲームを消して、また再ダウンロードするのが面倒」

「スクリーンショットやプレイ動画を残しておきたい」

そんな悩みを感じ始めた方に向けて、SUNEASTは“最初から大容量を選ぶ”というストレージの選択肢を提案します。

Nintendo Switch 2では、ダウンロードソフト、追加コンテンツ、更新データ、スクリーンショット・動画などをmicroSD Expressカードに保存できます。なお、セーブデータは本体保存メモリーに保存され、microSD Expressカードには保存できません。

容量不足でゲームを消す前に。512GB・1TBという安心感

SUNEAST「microSD Express Card GIGA+」は、512GBと1TBの大容量ラインアップを展開。ダウンロード版ゲームや追加コンテンツ、更新データ、スクリーンショット・動画をまとめて保存しやすく、容量不足によるゲームデータの整理や再ダウンロードの手間を軽減します。

特に、複数のタイトルを同時に楽しむ方、セール時にダウンロード版をまとめて購入する方、スクリーンショットやプレイ動画をよく保存する方には、大容量モデルがおすすめです。

SUNEAST「microSD Express Card GIGA+」は、512GBと1TBの大容量ラインアップを展開。ダウンロード版ゲームや追加コンテンツ、更新データ、スクリーンショット・動画をまとめて保存しやすく、容量不足によるゲームデータの整理や再ダウンロードの手間を軽減します。

特に、複数のタイトルを同時に楽しむ方、セール時にダウンロード版をまとめて購入する方、スクリーンショットやプレイ動画をよく保存する方には、大容量モデルがおすすめです。

こんな方におすすめ

・新しいゲームを買うたびに、空き容量を確認している方

・遊びたいタイトルを削除せず、できるだけ本体に残しておきたい方

・ダウンロード版ゲーム、追加コンテンツ、更新データを多く利用する方

・スクリーンショットやゲームプレイ動画を頻繁に保存する方

・256GBでは少し不安で、長く使える容量を選びたい方

512GBと1TB、どちらを選ぶ？

512GB：

ダウンロード版ゲームやDLCをしっかり保存したい方におすすめです。容量と価格のバランスを重視しながら、256GBより余裕を持って使えます。

1TB：

多数のゲームを保存したい方、スクリーンショット・動画をよく残す方におすすめです。容量管理の手間をさらに減らし、長く快適なゲーム環境を作りやすい大容量モデルです。

SUNEAST microSD Express Card GIGA+の特長

1. 最大読込速度900MB/sのmicroSD Express規格

次世代インターフェースmicroSD Expressを採用。対応機器で高速なデータ転送をサポートします。

2. アプリケーションクラスA2対応

ゲームやアプリケーション利用を意識したパフォーマンスクラスA2に対応しています。

3. 512GB・1TBの大容量ラインアップ

ダウンロードソフト、追加コンテンツ、更新データ、スクリーンショット・動画などをまとめて保存しやすい大容量モデルです。

4. IP67の防塵・防水設計

持ち運びや保管時にも安心しやすい高耐久設計です。

5. 日本国内で5年間保証

長く使うストレージだからこそ、安心して選べる国内5年間保証を採用しています。

「今は256GBで十分」と考えている方へ

ゲームの大型アップデート、追加コンテンツ、新作タイトルの購入が続くと、ストレージ容量は想像以上に早く消費されます。

容量不足になるたびにゲームを削除し、必要になれば再ダウンロードする。その手間や待ち時間まで考えると、512GB・1TBの大容量モデルは、快適なゲーム環境を長く維持するための有効な選択肢です。

一時的な価格差だけでなく、「管理のしやすさ」「遊びたいときにすぐ遊べる快適さ」「あとから買い替える手間の少なさ」まで含めて、SUNEASTは大容量モデルをおすすめします。

製品概要

製品名：SUNEAST microSD Express Card GIGA+

容量ラインアップ：512GB / 1TB

型番・JANコード（日本国内）：

512GB：SE-MSE512G20Z1F（4573574596379）

1TB：SE-MSE001T20Z1F（4573574596386）

公式ページ：microSD Express Card GIGA+(https://suneast.co.jp/suneast/microsd-express-giga-plus/)

SUNEASTについて

SUNEAST は、株式会社旭東エレクトロニクスが展開するストレージブランドです。SDカード、microSDカード、CFexpressカード、SSD、ポータブルストレージなどを展開し、写真・映像制作、ビジネスデータ管理、日常のデジタルコンテンツ保存まで、幅広いシーンを支えています。

SUNEASTは今後も、ユーザーの大切なデータをより快適に、よりスマートに扱えるストレージ製品を提供してまいります。

【会社概要】

会社名： 株式会社旭東エレクトロニクス

ブランド名： SUNEAST

事業内容： メモリーカード、SSD、ストレージ製品およびデジタル周辺機器の企画・販売

公式サイト： https://suneast.co.jp