【松のや】松のや特製のタルタルソースで味わう海鮮三昧　「海鮮盛合せ定食」発売

株式会社松屋フーズホールディングス

株式会社松屋フーズ（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：瓦葺 一利）では、とんかつ専門店の「松のや」におきまして、2026年７月１日（水）午後3時より、「海鮮盛合せ定食」を発売いたします。

■イカ・白身魚・海老の豪華盛合せに、王道のロースかつ盛合せまで、異なる食感を一皿に集結。

美味しさをより引き立てる特製タルタルソースで至高のひとときを。

海鮮フライ好きの皆様、朗報です。今年も松のやに、衣はサクッと、中身はフワッと食感の海鮮フライから「イカフライ」と「白身魚フライ」が登場します。

松のや特製のタルタルソースと相性抜群な「白身魚フライ」、そして噛めば噛むほどにイカ本来の旨味がたっぷり感じられる「イカフライ」が待望の復活。さらに、ぷりっぷりの海老の食感が楽しめる松のや自慢の「海老フライ」をあわせた、豪華海鮮トリオ「海鮮盛合せ定食」を発売いたします。

また、王道のロースかつと海鮮フライ各種を組み合わせた盛合せ定食もあわせて販売。ボリューム満点で贅沢な一皿に仕上げました。海鮮フライの美味しさをより一層引き立てる松のや特製のタルタルソースとともに、この季節だけの特別な味わいをぜひご賞味ください。

商 品 名 海鮮盛合せ（イカ・白身・海老）定食 1,190円

ロースかつ＆白身魚フライ定食 990円

ロースかつ＆イカフライ定食 990円

単品 イカフライ 300円

単品 白身魚フライ 300円

※全て税込価格です。また、店内・お持ち帰りの税込価格は同一です。

※お持ち帰りいただけます。お持ち帰りのみそ汁は、別途料金が必要です。

※株主優待券：ご使用不可となります。

発 売 日 2026年7月1日（水）午後3時～

対象店舗 全国の松のや

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◎とんかつ 松のや【公式】X（旧Twitter）アカウント @matsu_noya

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