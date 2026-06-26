6月26日(金)10時半から開催！『パーフェクトスペースカーテン館 週末セール』ロールスクリーン10%OFF！

通販ドットＴＯＫＹＯ株式会社

通販ドットTOKYO株式会社（本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:金原赤城）が運営する、日本最大級のカーテン通販サイト パーフェクトスペースカーテン館は、毎週末恒例の【週末セール】を開催しています。今週は週末セール初登場のロールスクリーンが全品10%OFF。すっきりとした見た目と機能性を兼ね備えたロールスクリーンを、お得にご購入いただける特別な機会です。

週末セール会場を見る :https://www.perfect-space.jp/c/weekendsale

パーフェクトスペースカーテン館は毎週末にカーテンやラグをお得に購入いただける週末セールを開催しております。今週はロールスクリーンが全品10%OFF。その他最大85%OFFのカーテンもご用意しております。

■週末セール概要

開催期間：6/26 (金)10:30～6/29(月)10:00

内容：最大85％OFF、ロールスクリーン10%OFF、新商品10%OFF

対象商品：ドレープカーテン、レースカーテン、ラグ、雑貨など

■今回の目玉商品

この週末は、ロールスクリーンが全品10%OFFで登場。

窓辺をスッキリ見せつつデザインも存分に楽しめるアイテムです。

今回は対象商品の中から特におすすめの2商品をご紹介します。

1cm単位でオーダーできるつっぱり式のロールスクリーン遮光遮熱タイプ ＜ジャスト 遮光遮熱＞\11,800～ (税込)

工具不要で窓枠に突っ張るだけの簡単設置を実現し、賃貸住宅や壁に穴を開けたくない方でも手軽に取り入れられるロールスクリーンです。遮熱機能を備えており、窓から入り込む日射熱を軽減。さらに1級遮光性能により外からの光をしっかり遮り、プライバシーの確保や快適な睡眠環境づくりをサポートしてくれます。

商品ページを見る :https://www.perfect-space.jp/c/rollscreen/rs_prop/fu_d99sls?utm_source=Prtimes&utm_medium=organic&utm_campaign=PR_20260626

ザックリとした織りが特長の広幅対応の遮光ロールスクリーン ＜ラフィー遮光＞\13,800～ (税込)

遮光生地でありながら、重たくなりすぎない色合いを採用し、さまざまなインテリアに調和するカラーを豊富に取り揃えています。ざっくりとした織りとマットな質感が特長で、シンプルながらも上質な窓まわりを演出します。また、遮光1級・2級の優れた遮光性能を備え、外からの光をしっかりと遮ることで、快適な室内環境づくりをサポートします。

商品ページを見る :https://www.perfect-space.jp/c/rollscreen/rs_shakou/fw_1003?utm_source=Prtimes&utm_medium=organic&utm_campaign=PR_20260626

当店では、今回ご紹介した人気商品をはじめ、週末セール対象のカーテンを幅広くご用意しております。デザイン性と機能性を兼ね備えたロールスクリーンで、より快適な空間づくりを始めてみませんか？当店のコーディネーターが、お客様のお気に入りのカーテンが見つかるよう全力でサポートいたします。

【パーフェクトスペースカーテン館とは】

通販ドットTOKYO株式会社が運営する、日本最大級のカーテン通販サイトです。1cm刻みでカーテンがオーダーでき、シンプルなデザインから他では見つからない珍しいデザインまで、5000種類以上のデザインのカーテンを扱っております。映画やドラマで使用されるカーテンもご提案しております。

Instagram： https://www.instagram.com/perfect_space_c_2/

【会社概要】

会社名 ：通販ドットTOKYO株式会社

代表者 ：代表取締役社長 金原赤城

本社所在地 ：東京都渋谷区神宮前6-17-11 JPR原宿ビル9F

URL ：https://www.perfect-space.jp/