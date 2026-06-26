【リニューアル】さらに美味しくなりました。国産竹炭パウダー入り「竹炭珈琲」新しくなりました。

株式会社山岸竹材店

創業明治27年（1894年）より竹材・竹製品製造卸業として皆様にご愛顧いただいている竹材専業メーカーである、虎斑竹専門店 竹虎(https://www.taketora.co.jp/)（運営：株式会社山岸竹材店）は、「竹炭珈琲（10g×10袋）」の配合を見直し、リニューアルしました。さらにコク深く味わい豊かな一杯へと生まれ変わり、竹炭づくりを長年手掛けてきた竹専門メーカーならではのこだわりを詰め込んだコーヒーとなっています。

送料無料【メール便でお届け】竹炭珈琲 （10g×10袋）

https://www.taketora.co.jp/c/takesumi/11food/su00305

梅雨の季節は雨の日が続き、外出を控えて自宅でゆっくり過ごす時間が増える頃です。読書や映画鑑賞を楽しんだり、仕事や家事の合間にひと息ついたり、そんなお家時間を彩る一杯としておすすめしたいのが「竹炭珈琲」です。カフェ等に足を運ばなくても、自宅で本格的なコーヒーを味わいながら、ゆったりとした時間を楽しむことができます。

珈琲党である当社代表取締役社長の山岸義浩 竹虎四代目は、一日に何杯もコーヒーを飲む中で、「竹虎がこだわって焼き上げた最高級竹炭を、毎日のコーヒーに取り入れられないだろうか」という発想から、この竹炭珈琲は誕生しました。近年では竹炭パウダーを食品へ活用する機会も増えてきたことから、竹炭とコーヒー、それぞれの魅力を活かした一杯づくりを追求しています。

今回のリニューアルでは、竹炭パウダーとコーヒーの配合を見直し、よりコク深く、味わい豊かな仕上がりを実現しました。深炒り焙煎ならではの香ばしい香りとしっかりとしたコクを感じながらも、毎日飲み続けたくなる飲みやすさとのバランスを大切にしています。竹炭珈琲ならではの個性を活かしつつ、さらに満足感のある一杯へと生まれ変わりました。

使用している竹炭パウダーは、高知県をはじめ四国産の孟宗竹のみを原料にしています。筍から親竹へと成長し伐採されるまで、農薬や肥料を使用せず育てられた竹を使用し、昔ながらの土窯を改良した専用窯で熟練の竹炭職人が一本一本丁寧に焼き上げています。さらに、焼き上げた竹炭をギャザーミルによって微粉砕し、粒径約15ミクロンという非常に細かなパウダーへ加工しています。無味無臭で食品添加用として使用される品質に仕上げているため、コーヒー本来の香りや味わいを楽しみながら竹炭を取り入れられることも特長です。

竹炭珈琲は、一杯ずつ個包装されたドリップバッグタイプです。ドリッパーやペーパーフィルターを用意する必要がなく、お湯とカップがあれば手軽に本格的なコーヒーを楽しめます。封を開けるたびに広がる香りと、淹れたてならではのフレッシュな味わいも魅力です。また、持ち運びやすいことから、自宅だけでなく仕事や出張、旅行先でも気軽に楽しめます。

【動画】竹炭パウダー入り珈琲！？ドリップバッグ式なので飲みたい時に一杯づつ淹れたてを楽しめます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=tIaJPMS2Wjo ]

130年以上にわたり竹と向き合ってきた竹虎だからこそ提案できる、新しい竹炭の楽しみ方。配合を見直してさらに味わい深くなった竹炭珈琲で、ご自宅で過ごすひとときに、心ほどけるコーヒータイムをお届けします。この機会にぜひ虎斑竹専門店 竹虎のホームページまでお越しください。

＜2026年6月25日（木）よりリニューアル＞

送料無料【メール便でお届け】

竹炭珈琲 （10g×10袋）

竹炭コーヒーを無味無臭の食品添加用

最高級竹炭パウダー（15ミクロン）

で美味しいドリップバッグに仕立てました

販売価格 1,080円（税込）

https://www.taketora.co.jp/c/takesumi/11food/su00305

■竹虎 （株）山岸竹材店

会 社 名 ：竹虎 株式会社 山岸竹材店

所 在 地 ：高知県須崎市安和913-1（本社・本店）

代表取締役：山岸 義浩

創 業：1894年（明治27年）

資 本 金 ：1000万円

事業内容 ：特産虎斑竹（とらふたけ）をはじめとして各竹細工

竹製品、竹炭、竹酢液など製造・卸・販売

Ｕ Ｒ Ｌ ：https://www.taketora.co.jp/

※高知家健康経営アワード2021

※令和２年度ふるさとづくり大賞総務大臣賞

※第7回環境省グッドライフアワード環境地域ブランディング賞

※RED BULL BOX CART RACE TOKYO 2019準優勝

※第33回 高知県地場産業大賞高知県地場産業奨励賞

■本プレスリリースに関するお問い合わせ先

竹虎 （株）山岸竹材店 竹虎四代目（山岸 義浩：やまぎし よしひろ）

E-Mail：info@taketora.co.jp

＜本社＞竹虎（株）山岸竹材店

〒785-0024 高知県須崎市安和913-1

TEL 0889-42-3201 FAX 0889-42-3283 （営業時間 9:00～17:30）