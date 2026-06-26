全国大会「ＪＰＭＣパートナーズ大会2026 in 名古屋」を開催しました

株式会社ＪＰＭＣ

“持続可能な賃貸経営”を追求する株式会社ＪＰＭＣ（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：武藤 英明、以下「ＪＰＭＣ」）は、2026年6月18日、日本全国のＪＰＭＣパートナー企業、及び提携企業が一堂に会する全国大会「ＪＰＭＣパートナーズ大会2026 in 名古屋」を開催いたしました。

概要

ＪＰＭＣパートナーズ大会は、ＪＰＭＣのパートナー制度に加盟いただいている不動産関連事業者（不動産管理会社・建築会社・リフォーム会社・介護事業者等）や、業務提携をしている協力企業が一堂に会する全国大会です。

年に一度のペースで開催しており、本年は愛知県名古屋市の名古屋マリオットアソシアホテルにて開催いたしました。

ＪＰＭＣパートナーズ大会2026 in 名古屋

ＪＰＭＣパートナーズ大会は、本年で第18回目となり、名古屋での開催は10年振りとなります。

大会には、賃貸管理会社や建築会社、介護事業者などのJPMCパートナー企業及び提携企業にご参加いただき、全国から約400名の方にご来場いただきました。

本大会ではJPMCグループCEO 武藤英明が、基調講演としてJPMCグループの概況・今後のビジョンを発表。ＪＰＭＣ流 今年の漢字「勝」というキーワードを交え、ＪＰＭＣがパートナー企業と共に成長していくため、パートナー企業が抱える課題を解決するソリューションについて語り、理解を深めていただきました。また、賃貸業界でも注目が高まっているAIの活用事例をご紹介しました。

記念講演には、レスリング女子元日本代表 吉田 沙保里 氏をお招きし、特別トークショーを開催しました。

その他、ＪＰＭＣが提供しているソリューションの紹介や、ＪＰＭＣが業務提携している株式会社HOMETACTの共同代表 COO 橘 嘉宏 氏より総合スマートホームサービス「HOMETACT（ホームタクト）」のご紹介、さらにＪＰＭＣのソリューションにて効率化と収益向上を実現したパートナー企業を迎えてのトークセッションが行われました。

本大会の最後には、成績優秀なパートナー企業を讃える「JPMCカップ」の表彰式を執り行いました。

本大会終了後には懇親会も実施いたしました。

また、隣の会場では不動産会社向けの商品を提供している企業様よりブース出展もいただき、本大会を盛り上げていただきました。

この大会を通じ、パートナー企業及び提携企業の皆様と価値観を共有し「持続可能な賃貸経営」の実現に向けて結束していくことで、物件オーナー様・入居者様に対し、より質の高いソリューションの提供につながるものと確信しています。

ＪＰＭＣのソリューション

ＪＰＭＣは不動産の課題に関して複数のグループ会社を有するとともに、全国約1,400社から形成される不動産関連事業者（不動産管理会社・建築会社・リフォーム会社・介護事業者等）のパートナー制度を活用し不動産に関する様々なソリューションを提供をしております。

本大会では、パートナー企業が直面している人手不足、業務ノウハウの不足を解消するために、JPMCグループが提供できるさまざまなソリューションを紹介いたしました。

本大会を通じて、提供するソリューションへの理解をより深めていただくことで、パートナー企業とのリレーションを強化し「持続可能な賃貸経営」と、それを通じた「資産の最大化」を追求してまいります。

会社概要

社名 ：株式会社ＪＰＭＣ

設立 ：2002年6月7日

本社所在地：東京都千代田区丸の内3-4-2 新日石ビルヂング

資本金 ：465,803,500円

上場取引所 ：東京証券取引所 プライム市場 証券コード：3276

代表者 ：代表取締役 社長執行役員 グループCEO 武藤英明

事業内容

・賃貸住宅経営代行事業及び賃貸住宅一括借上事業（サブリース）

・賃貸住宅管理事業及びその周辺事業

・高齢者向け賃貸住宅事業

「JPMCグループについて」～エクセレントカンパニーの追求を～

ＪＰＭＣは全国の不動産会社、建築業者、介護事業者を含む約1,400社のパートナー制度を基盤として、既存物件のサブリース事業のパイオニアとして、”持続可能な賃貸経営”をモットーに所有物件の経営代行を通じてオーナー様の”利益の最大化”を追求してまいります。

また、賃貸経営代行を通じて１.全国に広がるパートナー制度を活用した地方創生にも積極に取り組み、２.既存物件にリフォームを行い、その物件のサブリースを行うことで、物件の再生、再活用を促進することを通じてサスティナビリティ社会の促進をするとともに、３.誰もが平等にお部屋探しの顧客体験ができるダイバーシティ社会の確立にも寄与し、４.業務のDX化を通じプロップテックカンパニーとして業務の効率化に取り組んでまいります。

コンセプトムービー「持続可能な賃貸経営を」(https://www.youtube.com/watch?v=6-Ppd1dDqXI)