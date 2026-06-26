ひらがな麻雀『ひらがじゃん』、府中ミッテンにてポップアップイベントを開催

株式会社ＮＥＸＴ

知育商品の開発と販売を手がける株式会社NEXT（ネクスト、本社:東京都港区芝大門、代表取締役:鈴江 将人）は、2026年6月20日（土）・21日（日）の2日間、東京都府中市の商業施設「ミッテン府中」にて、ひらがな麻雀『ひらがじゃん』のポップアップイベントを開催した。会場では多くの家族連れが試遊に参加し、親子でゲームを楽しむ姿が見られた。

■イベント開催の背景

公式サイト：https://hiragajong.com/

ひらがな麻雀『ひらがじゃん』は、麻雀のルールをベースにひらがなのことばを揃えて遊ぶ新感覚のカードゲームで、「ことばを遊びに。遊びを未来に。」をコンセプトに展開している。知育玩具としての側面を持ちながら、大人の余暇や世代間コミュニケーションの場にも活用できる点が特徴だ。今回、実際に手に取って遊ぶ体験の場を設けることで、その魅力を広く伝えることを目的にイベントを実施した。

■開催概要

■ご来場者の反応

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/54796/table/75_1_be0631a2988e81f14dd7c7641429ad5f.jpg?v=202606261152 ]

会場では、子どもから大人まで幅広い年齢層の来場者が試遊に参加した。ひらがなを使ってことばを揃えるシンプルなルールが好評を博し、初めて遊ぶ家族もすぐにゲームを楽しめる様子が見受けられた。カード版・牌版それぞれの手触りや音といったリアルな体験も、デジタルゲームにはない魅力として来場者に伝わった。

■製品概要

公式サイト：https://hiragajong.com/

ひらがな麻雀『ひらがじゃん』は、ブランド「Edisonbrain（エジソンブレイン）」より展開する麻雀風カードゲームで、ひらがなのカード（または牌）を使い、2文字・3文字のことばを揃えることでアガリを目指す。従来の麻雀と同様に、揃わなければ手札を1枚捨ててゲームを継続する。カード版・牌版のほか、英語学習や海外ギフトに対応したアルファベット麻雀版もラインナップしており、国内外の異文化交流にも活用できる。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/54796/table/75_2_6e75c0d876e8bb4ac42de5c5467fd180.jpg?v=202606261152 ]

公式サイト：https://hiragajong.com/

■本件に関するお問い合わせ

株式会社NEXT 担当：杉浦 優輝

TEL：03-5244-9650

E-mail：edisonbrain@nextjp.co.jp

所在地：東京都港区芝大門１丁目３－８

URL：https://hiragajong.com/