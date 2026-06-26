PE-BANK、未来を担うエンジニア人材が挑む「第37回全国高等専門学校プログラミングコンテスト」に協賛

株式会社PEｰBANK

株式会社MCEAホールディングス（東京都港区／代表取締役社長 齋藤 武育）のグループ会社で、 ITエンジニアの新しい働き方を提案する株式会社PE-BANK（東京都港区／代表取締役社長 高田 幹也）は、2026年10月10日（土）・11日（日）に香川県高松市にて開催される「第37回全国高等専門学校プログラミングコンテスト」に特別協賛いたします。

「全国高等専門学校プログラミングコンテスト（通称：高専プロコン）」は、高専生が日ごろの学習成果を活かし、情報通信技術におけるアイデアと実現力を競うコンテストです。課題部門・自由部門・競技部門の3部門で構成され、予選・本選を通じて独創性や有用性、実現可能性などが評価されるほか、創造性教育の取り組みとしても高い評価を受けています。また、本選は国際大会「NAPROCK国際プログラミングコンテスト」と同時開催されるなど、国内外からも注目される大会です。

本大会は、文部科学省をはじめとする各省庁や関係団体、企業の支援のもと開催されており、本選での優秀チームには文部科学大臣賞をはじめとする各種表彰が授与されます。

当社では、ITエンジニアやそのコミュニティへの支援、次世代のIT人材育成、スキルアップ支援などを通じて、日本のIT市場発展に貢献するCSR活動「PE-BANK ネクストイノベーター支援プロジェクト」を推進しています。本大会への協賛もその一環として実施するものです。

PE-BANK ネクストイノベーター支援プロジェクト：https://pe-bank.co.jp/company/nextinnovator/

PE-BANKは、本協賛を通じて、次代を担うエンジニア人材の挑戦を後押しするとともに、IT人材の可能性を広げ、日本のIT市場発展への貢献に取り組んでまいります。

■「第37回 全国高等専門学校プログラミングコンテスト」開催概要

・日時：2026年10月10日（土）～10月11日（日）

・会場：サンポートホール高松（〒760-0019 香川県高松市サンポート2-1）

・主催：一般社団法人 全国高等専門学校連合会

・共催：特定非営利活動法人 高専プロコン交流育成協会（NAPROCK）

・公式サイト：https://www.procon.gr.jp/(https://www.procon.gr.jp/%E2%80%8B)

【株式会社PE-BANK 概要】

株式会社PE-BANKは、1989年に協同組合として発足。「ITフリーランスの社会的地位が、より一層高まる社会を創り上げる。」をミッションに掲げ、ITフリーランスエンジニアエージェント事業の国内最古参企業として、30年以上にわたり企業とエンジニアを繋いできました。PE-BANKのシンボルマークは、PE-BANKの使命「企業が求める人材を、エンジニアが求める仕事を」と、3者のグッドリレーション、グッドパートナーシップを、さくらんぼをモチーフに表現しています。

会社名 ：株式会社PE-BANK

代表者 ：代表取締役社長 高田 幹也

本社所在地 ：東京都港区高輪2丁目15番8号 グレイスビル泉岳寺前

設立年月日 ：1989年5月1日（協同組合として）

資本金 ：3億1,295万円

事業内容 ：ITフリーランスエンジニアエージェント事業

ITエンジニアの派遣事業／紹介事業

ITエンジニア向けのセミナー事業／福利厚生事業

コーポレートサイト ：https://pe-bank.co.jp

Pe-BANKフリーランス：https://pe-bank.jp (ITフリーランス向けサービスサイト)

Pe-BANKキャリア ：https://career.pe-bank.jp (IT人材派遣・IT人材紹介専用サービスサイト)

Pe-BANKカレッジ ： https://pebank-college.jp (法人向けIT人材研修サービス)

サポートプラス ：https://splus.pe-bank.jp (ITエンジニア向けウェビナー・福利厚生サービスサイト)

【株式会社MCEAホールディングス 概要】

MCEAホールディングスグループは「人とビジネスの可能性を最大化する」という理念のもと、ITフリーランスエンジニアエージェント事業を行う株式会社PE-BANK、システム開発を本業としたITサービス業を行うアスノシステム株式会社、そしてグループの形成支援と経営推進を行う株式会社MCEAホールディングスの3社からなる組織です。1989年5月に15名のITフリーランスが中心となり立ち上げた「首都圏コンピュータ技術者協同組合」をルーツとする共存共栄の思いを基に、今後も皆様から求められる価値ある企業となるようこれからも取り組んでまいります。

会社名 ：株式会社MCEAホールディングス

代表者 ：代表取締役社長 齋藤 武育

本社所在地 ：東京都港区高輪2丁目15番8号 グレイスビル泉岳寺前

設立年月日 ：2015年9月1日

資本金 ：1億円

ホームページ：https://mcea-hld.jp/