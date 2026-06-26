MATSUI Bank、円普通預金金利を業界最高水準の年0.75％(税引前)に引上げ

松井証券株式会社

松井証券株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：和里田 聰、以下「松井証券」）と住信SBIネット銀行株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長（CEO）：円山 法昭、以下「住信SBIネット銀行」)は、2026年7月6日(月)より、「MATSUI Bank」の円普通預金の最高金利を業界最高水準(※1)の年0.75％(※2)（税引後 年0.597％）に引き上げることをお知らせいたします。

「MATSUI Bank」では、お客様の松井証券口座内の証券残高に応じて優遇金利を適用する「円普通預金ランク別金利プログラム」を設けています。最上位の「プラチナ」ランクのお客様には業界最高水準の年0.75％ (税引後 年0.597％)、証券残高100万円以上の「ゴールド」ランクのお客様には、年0.62％ (税引後 年0.494％)、「レギュラー」ランクのお客様には、年0.51％ (税引後 年0.406％)を適用します。また、一定の条件を満たした場合、証券残高にかかわらずランクアップ特典により優遇金利を適用します。

なお、「円普通預金ランク別金利プログラム」のランク条件となる証券残高には、投資信託も含まれます。投資信託を保有するだけで、すべての銘柄において業界最高水準(※3)の還元率で松井証券ポイントが貯まる「最大1％貯まる投信残高ポイントサービス(https://www.matsui.co.jp/fund/fund-value-point/)」(※4)をご利用いただくとよりお得です。

「MATSUI Bank」では、松井証券口座への資金移動を自動振替（スイープ入金）でシームレスに行うことができます。お取引に使われていない待機資金も「MATSUI Bank」でぜひご活用ください。

「MATSUI Bank」は、証券サービスとの連携を通じて、お客様の資産形成を便利かつお得にサポートしてまいります。今後も、投資をより身近に感じていただける顧客体験の実現を目指し、機能・サービスの拡充に努めてまいります。

適用金利（年率・税引前）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/114007/table/267_1_2819711fd18f00791fceb452c4b921f6.jpg?v=202606261152 ]- 証券残高は、日本株（現物残高・信用建玉）、米国株（現物残高・信用建玉）、投資信託(iDeCo・外貨建MMFを除く)が対象です。- 「プラチナランク」および「ゴールドランク」の適用には、「個人情報の第三者提供および非公開情報の提供等について（2026年１月14日改定）」への同意が必要です。2026年１月14日以降にMATSUI Bank口座を新規開設されたお客様は、口座開設時に同意いただいているため、追加のお手続きは不要です。なお、「給与受取口座指定特典」の適用には、当該同意は必要ありません。

ランクアップ特典

１.新規口座開設特典

MATSUI Bankの口座を新規開設されたお客様は、開設から最大３ヵ月間、最上位の「プラチナ」ランクが適用されます。

２.給与受取口座指定特典

証券残高が「レギュラー」ランクのお客様は、MATSUI Bankを給与受取口座に指定いただくと、「ゴールド」ランクが適用されます。

ランク判定と金利適用のスケジュール

毎月末時点の対象証券残高の合計（日本株・米国株・投資信託）を基準に翌々月のランクを決定し、優遇金利を適用します。

※ランクに応じた円普通預金金利は毎月1日より適用しますが、2026年7月1日(水)から7月5日(日)までは引上げ前の金利が適用され、7月6日(月)以降は新金利が適用されます。2026年8月以降は、ランクに応じた金利を毎月1日より適用します。

対象となるお客様

「MATSUI Bank」をご利用の、日本国内に居住する満18歳以上の個人のお客様

提供開始時期

2026年7月6日(月)（予定）

MATSUI Bank 概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/114007/table/267_2_71abd2f5782c02d8faf90540f878e3f9.jpg?v=202606261152 ]

注意事項

・金融情勢の変化などにより金利水準の見直しを行う場合がございます。最新の金利はこちら(https://www.netbk.co.jp/contents/kinri/yenfutsu/br11.html?neoBankCode=MTI)をご確認ください。

・円普通預金について、詳しくは商品概要説明書(https://www.netbk.co.jp/contents/resources/pdf/gaiyo_enfutsu.pdf)をご覧ください。

松井証券は、投資体験を通じて、お客様の豊かな人生をサポートするため、投資が楽しくなるようなアイデアあふれる商品・サービスの提供を目指します。

以上

※1 2026年6月時点の金利について住信SBIネット銀行、松井証券調べ。円普通預金金利(優遇・上乗せ金利を含む)で比較。

※2 年利率・税引前。個人のお客様については、利息に対して20.315%(国税15.315%(復興特別所得税を含む)、地方税5%)の税率により源泉徴収されます(源泉分離課税)。マル優のお取扱いはありません。円普通預金の金利は変動金利です。

※3 当社調べ、オンライン証券大手5社(当社、SBI証券、三菱UFJeスマート証券、マネックス証券、楽天証券)と比較、2026年6月現在。

※4 ポイントの還元には毎月のエントリーが必要となります。サービス詳細はこちら。

＜取扱商品のリスクおよび手数料等の説明＞

口座基本料について https://www.matsui.co.jp/disclaimer/apply.html

投資信託について https://www.matsui.co.jp/disclaimer/fund.html

MATSUI Bank入金・出金について https://www.matsui.co.jp/disclaimer/bank.html

業者名等 松井証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第164号

加入協会名 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会