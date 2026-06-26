ガンダム総合誌「月刊ガンダムエース」創刊25周年号が本日発売！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、唯一無二のガンダム総合誌「月刊ガンダムエース」8月号（創刊25周年号）を本日2026年6月26日（金）に発売いたします。

ガンダムエース創刊25周年号表紙 画像では伝わりづらい表紙の加工をぜひ現物で！

ガンダムエースは2001年6月から、今号で25周年を迎えることが出来ました。

皆さま、ありがとうございます！

表紙は、ガンダムエース完全新作オルタナティブシリーズ『機動戦士ガンダムエイト』。

付録には、アーセナルベース「クロスボーン・ガンダムX1 フルクロス」＆ガンダムカードゲーム「ガロード＆ガンダムX」リソースカード。

ガンダムエース25周年記念特集

ガンダムエースへの直言 富野由悠季監督インタビュー

SDガンダム スペシャル特集 横井画伯インタビュー

シャア専用雑記・豪華対談 池田秀一×山寺宏一

シャア専用雑記対談より

総勢48名！ クリエイター陣からのお祝いイラスト＆メッセージ！

25周年5大新連載スタート！

お祝い特別寄稿の一部抜粋

『紫煙はミノフスキーの影響を受けない』-プロローグ-

大森倖三

『ダブルフェイク・リプライズ』

山本賢治・高遠るい×小太刀右京

『機動戦士ガンダム EXVS. ガールズ on エクストリーム』

吉緒もこもこ丸まさお

『SDガンダム ジージェネレーションエターナル 4コマ』

谷 和也

『きどーせんしガンダムSEED お悩み解決！ シン＆インパルス』

イマソ刈り

PICK UP特集

ガンダムお兄さんに聞いてみた！ 大河元気インタビュー

登場MS解説・関西リョウジ×明貴美加 機動戦士ガンダム 銀灰の幻影

豪華2本立て！ こちら月刊モビルマシーン編集部！

書誌情報

創刊25周年号の表紙

ガンダムエース ２０２６年８月号 Ｎｏ．２８８

特別定価： 950円 （本体864円＋税）

発売日：2026年06月26日

判型：Ｂ５変形判

ページ数：628

雑誌コード：1240108

(C)サンライズ (C)サンライズ・MBS

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322512001029/)

「ガンダムエース」編集部公式X：https://x.com/gundam_ace1