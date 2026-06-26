ガンダム総合誌「月刊ガンダムエース」創刊25周年号が本日発売！
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、唯一無二のガンダム総合誌「月刊ガンダムエース」8月号（創刊25周年号）を本日2026年6月26日（金）に発売いたします。
ガンダムエース創刊25周年号表紙 画像では伝わりづらい表紙の加工をぜひ現物で！
ガンダムエースは2001年6月から、今号で25周年を迎えることが出来ました。
皆さま、ありがとうございます！
表紙は、ガンダムエース完全新作オルタナティブシリーズ『機動戦士ガンダムエイト』。
付録には、アーセナルベース「クロスボーン・ガンダムX1 フルクロス」＆ガンダムカードゲーム「ガロード＆ガンダムX」リソースカード。
ガンダムエース25周年記念特集
ガンダムエースへの直言 富野由悠季監督インタビュー
SDガンダム スペシャル特集 横井画伯インタビュー
シャア専用雑記・豪華対談 池田秀一×山寺宏一
シャア専用雑記対談より
総勢48名！ クリエイター陣からのお祝いイラスト＆メッセージ！
お祝い特別寄稿の一部抜粋
25周年5大新連載スタート！
『紫煙はミノフスキーの影響を受けない』-プロローグ-
大森倖三
『ダブルフェイク・リプライズ』
山本賢治・高遠るい×小太刀右京
『機動戦士ガンダム EXVS. ガールズ on エクストリーム』
吉緒もこもこ丸まさお
『SDガンダム ジージェネレーションエターナル 4コマ』
谷 和也
『きどーせんしガンダムSEED お悩み解決！ シン＆インパルス』
イマソ刈り
PICK UP特集
ガンダムお兄さんに聞いてみた！ 大河元気インタビュー
登場MS解説・関西リョウジ×明貴美加 機動戦士ガンダム 銀灰の幻影
豪華2本立て！ こちら月刊モビルマシーン編集部！
書誌情報
創刊25周年号の表紙
ガンダムエース ２０２６年８月号 Ｎｏ．２８８
特別定価： 950円 （本体864円＋税）
発売日：2026年06月26日
判型：Ｂ５変形判
ページ数：628
雑誌コード：1240108
(C)サンライズ (C)サンライズ・MBS
KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322512001029/)
「ガンダムエース」編集部公式X：https://x.com/gundam_ace1