ガンダム総合誌「月刊ガンダムエース」創刊25周年号が本日発売！

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株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、唯一無二のガンダム総合誌「月刊ガンダムエース」8月号（創刊25周年号）を本日2026年6月26日（金）に発売いたします。



ガンダムエース創刊25周年号表紙　画像では伝わりづらい表紙の加工をぜひ現物で！

ガンダムエースは2001年6月から、今号で25周年を迎えることが出来ました。


皆さま、ありがとうございます！



表紙は、ガンダムエース完全新作オルタナティブシリーズ『機動戦士ガンダムエイト』。


付録には、アーセナルベース「クロスボーン・ガンダムX1 フルクロス」＆ガンダムカードゲーム「ガロード＆ガンダムX」リソースカード。


ガンダムエース25周年記念特集

ガンダムエースへの直言　富野由悠季監督インタビュー


SDガンダム スペシャル特集　横井画伯インタビュー


シャア専用雑記・豪華対談　池田秀一×山寺宏一



シャア専用雑記対談より

総勢48名！　クリエイター陣からのお祝いイラスト＆メッセージ！



お祝い特別寄稿の一部抜粋

25周年5大新連載スタート！




『紫煙はミノフスキーの影響を受けない』-プロローグ-


大森倖三




『ダブルフェイク・リプライズ』


山本賢治・高遠るい×小太刀右京





『機動戦士ガンダム EXVS. ガールズ on エクストリーム』


吉緒もこもこ丸まさお





『SDガンダム ジージェネレーションエターナル 4コマ』


谷 和也





『きどーせんしガンダムSEED お悩み解決！ シン＆インパルス』


イマソ刈り




PICK UP特集

ガンダムお兄さんに聞いてみた！　大河元気インタビュー


登場MS解説・関西リョウジ×明貴美加　機動戦士ガンダム 銀灰の幻影


豪華2本立て！　こちら月刊モビルマシーン編集部！



書誌情報



創刊25周年号の表紙

ガンダムエース　２０２６年８月号 Ｎｏ．２８８



特別定価： 950円 （本体864円＋税）


発売日：2026年06月26日


判型：Ｂ５変形判


ページ数：628


雑誌コード：1240108



(C)サンライズ　(C)サンライズ・MBS



KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322512001029/)






「ガンダムエース」編集部公式X：https://x.com/gundam_ace1