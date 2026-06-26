子どもから90歳までが参加。挑戦する女性を応援する文化を横浜から--『WOMAN NEXT FES!! 2026』を開催

株式会社ママカラ株式会社横浜ビール様にご協賛いただいた『横浜セゾン』で乾杯。子どもから90歳まで、世代を超えた参加者が一堂に会し、会場は笑顔と祝福に包まれました。



株式会社ママカラ（代表取締役：真鍋摩緒）は、2026年6月18日、横浜大さん橋ホールにて女性向け大型イベント『WOMAN NEXT FES!! 2026（通称：ウマネク）』を開催いたしました。

当日は612名が来場。

「全フロア、全主役。」をコンセプトに、ランウェイ、ステージパフォーマンス、体験型ブース、交流企画などを展開し、来場者一人ひとりが“人生の主役”として挑戦や表現を楽しむ1日となりました。

■「なりたい自分」を表現する多彩なステージコンテンツ

WOMAN NEXT FES!! 2026では、出演者だけでなく一般参加者も主役となる多彩なステージコンテンツを実施しました。

オールブラックコーディネートによる自己表現ランウェイやQueen's Gateランウェイでは、年齢や職業、経験を問わず、一人ひとりが「なりたい自分」を表現。観客からの大きな拍手と応援に包まれながら、それぞれの挑戦を後押しする時間となりました。

ステージを「見るもの」ではなく、「誰もが挑戦できる場所」として設計したことも、本イベントの大きな特徴です。

またフロア全体では、美容・お金・健康・ライフスタイルなど多様なテーマの体験型ブースが並び、飲食ブース、メイク直しブース、キッズブースなど会場全体で交流が生まれました。

■子どもから90歳まで。世代を超えた挑戦の場に

当日は子ども連れで参加する来場者も多く見られました。

また、飛び入り参加型企画「ウマネク宣言」では、来場者がステージ上で夢や挑戦したいことを発表。

最年長参加者は90歳。

年齢や立場を問わず、一人ひとりが自分の人生を表現する姿に大きな拍手が送られました。

■挑戦を応援し合うコミュニティへ

本イベントでは、ステージ出演者、出展者、来場者、協賛企業が垣根を越えて交流し、それぞれの挑戦を応援し合う場が生まれました。

フィナーレでは、出演者・出展者の代表がステージに集まり、会場全体が大きな拍手で互いの挑戦を称え合いました。イベントの締めくくりには「来年また会いましょう！」という呼びかけが響き、次回開催への期待とともに、温かな一体感に包まれて幕を閉じました。

■「来年も乾杯」

会場内で実施したスタンプラリーでは、全ブースを巡ることで「らいねんも かんぱい」というメッセージが完成。

単発イベントではなく、女性たちが毎年楽しみに集い、挑戦や交流を続けていく文化を目指すという想いが込められています。

■主催者コメント

「女性が主役で生きることが特別ではない文化を。

WOMAN NEXT FES!! 2026は、女性一人ひとりが『私は人生の主役だった』と思い出せる場所を目指して開催しました。

年齢や立場を超えて、多くの女性たちが挑戦し、応援し合い、笑い合う姿を見ることができたことを嬉しく思います。

これからも女性たちが毎年楽しみに集い、自分自身を思いきり楽しめる文化として育ててまいります。」

株式会社ママカラ

代表取締役 真鍋摩緒