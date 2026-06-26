企業活動をAIで可視化するAIプロセスインテリジェンス「Cosnex」を発表

株式会社ナンバーワンソリューションズ

株式会社ナンバーワンソリューションズ（本社：東京都目黒区、代表取締役：面来 哲雄、以下：弊社）は、企業活動をAIで可視化するAIプロセスインテリジェンス「Cosnex（コズネクス、以下：本製品）」を本日発表します。

本製品は、「AI化すべき業務が分からない」「セキュリティへの不安」といった理由から検証（PoC）段階で停滞する企業の課題を解決するため、前身の製品「Microcosm（マイクロコズム）」の技術を発展させ、

ブランドを全面刷新した製品です。

Cosnexのダッシュボードのイメージ

■ AIを実践・活用している企業は36％にとどまりPoCの壁がある

一般財団法人日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）が2026年1月に実施した「企業IT利活用動向調査2026」によると、組織としてAIを実践・活用している企業は36％にとどまっています。

同レポートでは、AI導入後も「セキュリティ対策の懸念」や「データ化されていない情報の多さ」「出力結果への不安」が継続的な課題として残存することが示されており、さらにガバナンス面では「AI出力の根拠や判断過程を説明できる体制」の強化が最も必要（35.3％）とされています。

弊社はこれまで、安全なオフライン環境で動作するAIデータ統合プラットフォーム「Microcosm」を提供してまいりましたが、多くの導入検討や実証実験（PoC）の段階で停滞してしまうという課題がありました。

そこで、業務課題の可視化を強化し、スムーズなAI導入を実現するため、機能を一新したAIプロセスインテリジェンス「Cosnex」としてブランドを刷新いたしました。これにより、企業の意思決定者が抱えるセキュリティへの不安や、導入効果の不透明さを解決いたします。



■ プロセスの解析を起点とした複合プラットフォーム

本製品は、すべての企業活動の基盤データである操作ログや業務プロセスの解析（Log Intelligence）を起点とするAIプロセスインテリジェンスです。実際のログから業務実態を定量的に把握・診断し、課題や用途に応じて以下の4つのソリューションをシームレスに連結・拡張して提供します。

Knowledge：ナレッジ検索による組織知の活用

Security：操作ログに基づく監査およびセキュリティ強化

Agent：定型業務の自動化

Vision：画像解析ソリューションの提供

セキュリティやプライバシー保護への懸念に対しては、インターネットに接続しない閉域網でのオンプレミス環境の構築にも柔軟に対応し、各企業のセキュリティポリシーに応じた柔軟かつセキュアな運用管理が可能です。

■ エンジニアによる一貫伴走と段階的アプローチ

本製品は、「Log Intelligence」によるスモールスタートや、「AI活用診断」による段階的な導入プロセスを採用しています。診断から本導入、他部門への横展開まで、同一のAIエンジニアチームが一貫して伴走することで、説明可能性や信頼性の高いAI運用体制の構築を支援します。

弊社は「Cosnex」の提供を通じて、診断から実運用までを段階的にサポートし、企業が抱えるAI活用の課題を解消します。今後は製造業やメーカーをはじめとする各業界への導入を拡大し、確実な業務プロセスの変革と自社特化型AIの定着に貢献します。

【株式会社ナンバーワンソリューションズについて】

会社名：株式会社ナンバーワンソリューションズ

本社所在地 ：〒153-0043 東京都目黒区東山３-１５-１出光池尻ビル7F

代表取締役：面来 哲雄

設立：2002年7月

資本金：5,000万円

連絡先：TEL .03-6412-8470 FAX .03-6412-8471

URL：https://no1s.biz

事業内容：生成AIシステム開発