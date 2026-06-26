熱海の海・空・自然の「蒼」を感じる「ACAO FOREST SUMMER 2026」 2026年7月1日（水）より開催

ACAO SPA & RESORT株式会社

ACAO SPA & RESORT株式会社（静岡県熱海市上多賀 代表取締役：山崎勇輝）が運営するACAO FORESTは、夏季限定のグルメやフォトスポットなどを通じて夏の園内を楽しめる 「ACAO FOREST SUMMER 2026（アカオ フォレスト サマー ニーマルニーロク）」を開催いたします。

「蒼に染まる夏」をテーマにした園内では、相模灘の海や夏空、緑豊かな植物が織りなす、夏ならではの“蒼”の景色をお楽しみいただけます。空飛ぶブランコや空の階段、フレームハウスなどの人気フォトスポットからは、海と空が広がる開放的な景観をご覧いただけます。また、曽我浅間神社や園内バス停をはじめとする各所にミストスポットを設置し、さわやかな空気を感じながら散策をお楽しみいただけます。さらに、海や空をイメージしたパフェやクリームソーダ、カクテルなどの夏限定メニューに加え、オリジナルのジェルキャンドルづくりなど、夏の思い出づくりにぴったりな体験コンテンツもお楽しみいただけます。

本イベント期間中の園内では、初夏から晩秋までの長期間、1株で複数の花を咲かせ、たくさんの花が咲いている風景を楽しめるヒマワリ アポロンや、涼しげな青紫色のアガパンサス、存在感のある大輪のタイタンビカスなど、夏の花々が園内を彩ります。この季節だけの鮮やかな景色をお楽しみいただけます。

ヒマワリ アポロンタイタンビカスアガパンサスイベント概要

名称：ACAO FOREST SUMMER 2026 （アカオ フォレスト サマー ニーマルニーロク）

期間：2026年7月1日（水）～8月31日（月）

営業時間：9:00～17:00（最終入園16:00）

内容：

１. 夏季限定グルメ（提供場所：COEDA HOUSE／CODA ROSSA／nagisArt cafe）

２. 夏季限定ワークショップ（提供場所：gift & workshop「cokage」）

３. 園内散策を快適に楽しむバス停と「涼」スポット

４. 「涼」グッズの販売・レンタル

５. 写真でひとこと！ACAOサマーフォトキャンペーン

夏季限定グルメ（提供場所：COEDA HOUSE／CODA ROSSA／nagisArt cafe）

【COEDA HOUSE】

名称：海風パフェ

価格：\1,980（税込）

提供場所：COEDA HOUSE

詳細：海を眺めながら味わうCOEDA HOUSE店内限定の夏パフェです。きらめく海と空をイメージし、爽やかで涼やかな味わいに仕上げました。

名称：ボタニカルチャイナブルー

価格：\880（税込）

提供場所：COEDA HOUSE

詳細：ライチとグレープフルーツの瑞々しい味わいに、植物発酵エキスをブレンドしました。ボタニカルの豊かな香りと潤いを楽しめる、夏限定のドリンクです。

名称：塩レモンパン ～エガディー サーレ・フィーノ～

価格：\350（税込）

提供場所：COEDA HOUSE

詳細：檸檬の爽やかな酸味と塩味が広がる夏限定のパン。もちっとした生地にしっかりと感じる檸檬の酸味と塩のアクセントを重ねました。暑い日にこそ食べたくなる一品です。

【CODA ROSSA】

名称：長時間熟成生地と夏野菜のオルトラーナ

価格：\2,530（税込）

提供場所：CODA ROSSA

詳細：長時間熟成した香ばしくもっちりとしたピザ生地に鮮やかな夏野菜をたっぷりとのせた季節限定ピッツァ。みずみずしい野菜の甘みと旨みを引き立てる、夏らしい一枚に仕上げました。

名称：ブルーセミフレッド

価格：\990（税込）

提供場所：CODA ROSSA

詳細：ひんやりなめらかな口どけを楽しむ夏限定のセミフレッド。涼やかなブルーの見た目とやさしい甘さが夏の余韻を演出します。食後にも心地よい軽やかなドルチェです。

名称：エルバ・ヴィータ

価格：\1,100（税込）

提供場所：CODA ROSSA

詳細：白ワインのソァーヴェをベースに、エルダーフラワーとシードルヴィネガーで仕立てた夏限定の蒼いカクテル。見た目もさわやかな一杯です。

【nagisArt cafe】

名称：海風クリームソーダ（ブルーレモネード）

価格：\1,200（税込）

提供場所：nagisArt cafe

詳細：熱海檸檬を使用した自家製檸檬シロップを、夏らしい「ブルー」に仕上げました。濃厚なバニラアイスが溶け合う、どこか懐かしく涼やかな味わいです。

名称：渚のキッシュプレート

価格：\1,850（税込）

提供場所：nagisArt cafe

詳細：手のひらサイズの「まんまるキッシュ」。キッシュ・ロレーヌとサラダ・デリを楽しむ夏限定プレートです。サクッと香ばしい生地に具材の旨みをぎゅっと閉じ込めました。

夏季限定ワークショップ（提供場所：gift & workshop「cokage」）

名称：ジャスミンの雫 ネイルオイル

価格：\3,500（税込）

提供場所：gift & workshop「cokage」

詳細：ジャスミンの香りとホホバオイルを合わせて作るネイルオイル。華やかで甘いジャスミンの香りを閉じ込めた一本は、指先の保湿はもちろん、乾燥が気になる部分や毛先のケアにもおすすめです。ロールオンタイプなので持ち運びもしやすく、気軽に香りをお楽しみいただけます。

名称：ジャスミンヴェールパフューム

価格：\4,000（税込）

提供場所：gift & workshop「cokage」

詳細：ジャスミンの香りを中心に、お好みの香りを組み合わせて作る香水。華やかさの中に爽やかさも感じるジャスミンの香りは、夏の装いにもぴったりです。シンプルな工程なので、短時間でどなたでもお気軽にお作りいただけます。

名称：花のきらめきジェルキャンドル

価格：\4,000（税込）

提供場所：gift & workshop「cokage」

詳細：きらきらと輝くジェルの中に花々を閉じ込めて作るオリジナルキャンドル。ガラスの器の中にプリザーブドフラワーを自由に飾り、透明感のあるワックスを注ぐと、眺めるたびに心が弾む、涼やかで華やかなキャンドルが完成します。

名称：花咲くサマーハット

価格：\5,000（税込）

提供場所：gift & workshop「cokage」

プリザーブドフラワーを使って彩る、麦わら帽子アレンジ体験。色とりどりのお花の中からお気に入りを選び、世界にひとつだけの麦わら帽子をお作りいただけます。お部屋に飾って楽しむのはもちろん、夏のお出かけに華を添えるアイテムとしてもおすすめです。

園内散策を快適に楽しむバス停と「涼」スポット

園内にバス停を設置し、「どこでも乗り降り自由！」をコンセプトに、暑い中でも快適に園内を移動いただけます。

設置場所はCOEDA HOUSE、シェードガーデン、ウエディングガーデン、ハーブガーデン、gift & workshop「cokage」の計5箇所を予定しています。レトロな雰囲気のバス停は、写真映えするフォトスポットとしてもお楽しみいただけます。

また園内各所には、夏の暑さの中でも快適に散策をお楽しみいただけるよう、「涼」を感じられるスポットを設置します。

ミストスポットや風鈴の演出に加え、散策の合間にひと息つける休憩スペースをご用意しております。

◆ミスト設置場所

エントランス（園内バス停）、曽我浅間神社（鏡の鳥居の奥階段両脇）、ウエディングガーデン、gift & workshop「cokage」（ガードレール付近）

◆風鈴フォトスポット

バラの谷・ゲームコーナーに設置します。

「涼」グッズの販売・レンタル

◆オリジナルうちわの販売

Webにて前売券をお求めの方、ジャーニーセット、謎解きキットご購入の方に配布いたします。購入いただくことも可能です。

◆ネッククーラー・ハンディファンの販売

園内を快適にお楽しみいただけるネッククーラーとハンディファンをチケット窓口にて販売いたします。暑さ対策にぜひご利用ください。

◆日傘レンタル(無料)

可愛くて涼しげな青い日傘をご用意しています。園内の傘立てから自由に借りて、使い終わったらお近くの傘立てへお戻しください。

園内散策はもちろん、写真撮影にもぜひご利用ください。

写真でひとこと！ACAO サマーフォトキャンペーン

夏のACAO FORESTをテーマにしたフォトキャンペーンを実施します。

園内で見つけたお気に入りの景色やスポットを撮影し、ひとことコメントを添えてSNSに投稿いただいた方の中から、抽選で最大5名様にオリジナルギフトボックスをプレゼントします。

＜参加条件＞ACAO FOREST公式アカウントのタグ付け＋写真へのひとことコメントの投稿

本イベント期間中のロゴ・フライヤーACAO FORESTについて

20万坪の丘陵地に在る、個性豊かな13のガーデンやアート作品から構成されるリゾートパークです。太平洋の絶景を臨みながら、季節の花々が咲き誇るガーデンや園内に点在するアート作品巡りを楽しめるのは、当園ならではの魅力です。そのほか、隈研吾氏が設計したカフェ「COEDA HOUSE」や歴史ある「曽我浅間神社」、ハーブやアロマの手作り体験施設であるgift & workshop「cokage」もございます。

COEDA HOUSE曽我浅間神社 鏡の鳥居gift & workshop「cokage」

入場料金：大人2,500円（前売：2,250円～(https://www.kkday.com/ja/product/123781-acao-forest-akao-herb-and-rose-garden-advance-ticket-handmade-experience-shizuoka-japan)）※季節により変動

小人（小学生）1,000円｜未就学児無料

※ペット同伴の場合は別途1,000円をいただきます。

営業時間：9:00～17:00（16:00最終入園）

住所：静岡県熱海市上多賀1027-8

休園日：無し ※荒天時休園の場合あり

アクセス：JR熱海駅より東海バス６番線乗車 「アカオフォレスト」下車

熱海駅前より無料送迎バス（9時50分 ～ 15時25分）※バッグインにて犬も乗車可能

ホームページ：https://acao.jp/forest

Instagram：https://www.instagram.com/acaoforest