クロックス、モデル・蛯原友里さんを起用した「ありじゃん、おとなクロックス」夏キャンペーンを7月1日より開始

クロックス・ジャパン合同会社

レディース、メンズ、キッズの革新的なカジュアルフットウェアのグローバルリーダーであるクロックスは、2026年7月1日（水）より、モデル・蛯原友里さんを起用した「ありじゃん、おとなクロックス」夏キャンペーンを展開いたします。本キャンペーンでは都会の日常や旅先のシーンで、暑い季節も自分らしく心地よく過ごす大人の女性像を描いています。

クロックスはこの春より、シンプルで洗練されたデザインと、快適な履き心地を兼ね備えた“大人のための提案”として「おとなクロックス」を展開してまいりました。今回の「ありじゃん、おとなクロックス」夏キャンペーンでは、同年代のファッションアイコンとして絶大な支持を集める蛯原友里さんを起用。力の抜けたリラックス感の中にも上品さを感じさせるスタイリングを通じて、クロックスの新たな履きこなしを提案します。

「ありじゃん、おとなクロックス」というキャッチコピーには、これまでクロックスを日常のファッションの選択肢として考えていなかった方にも、“意外といいかも”という新鮮な発見から、“これがいい”という納得感をもって楽しんでいただきたいという思いを込めています。

今回のビジュアルでは7月1日（水）から発売開始の新作「クラフテッド ヴィーガン スエード ステッチ」と、上品な足元を演出する「クラシック バレエ」の2アイテムを着用。ONの装いにも、旅先のリラックスシーンにもなじむ、夏の「おとなクロックス」スタイルをお届けします。

■蛯原友里さんが着こなす、夏の「おとなクロックス」スタイル

本キャンペーンでは異なる2つのシーンを切り取ったキービジュアルを公開します。都会の日常をイメージしたシーンでは黒のシースルーワンピースを纏った、大人の魅力あふれるシックなスタイリングを披露。バッグには「クロックス クラシック マイクロ トート」、足元には「クラシック バレエ」を合わせています。右足にあしらったシルバーのジビッツ(TM) チャームが洗練された装いの中にさりげない遊び心を添えています。

旅先のホテルでくつろぐようなリラックスシーンでは、ホワイトの薄手トップスに、ゆったりとしたジーンズを合わせ、足元にはソックスとともに「クラフテッド ヴィーガン スエード ステッチ」をコーディネートしました。たくさん歩く日や、旅先で心地よく過ごしたい日にも、快適さとスタイルを両立できる足元を提案します。

大人の夏ファッションに合わせた2つのスタイリングを通じて、クロックスがもつカジュアルな魅力だけでなく、上品さや抜け感のある新しい履きこなしをお楽しみいただけます。

また、7月1日（水）よりACE SHOESにてクロックス対象商品をお買い上げで、ジビッツ(TM) チャームをプレゼントするキャンペーンを実施します。詳細は各店舗までお問い合わせください。

店頭や公式オンラインストアで蛯原友里さんのスタイリングをぜひチェックしてみてください。

■公式オンラインストアキャンペーン特設ページ

URL：https://www.crocs.co.jp/campaign/ebihara-yuri.html

■蛯原友里さん独占インタビュー 夏のファッションと「おとなクロックス」の楽しみ方とは？

今回の撮影を通じて、「おとなクロックス」の魅力を再発見できたと語る蛯原さん。夏のファッションのポイントと、自分らしくおしゃれを楽しむためのクロックスの取り入れ方についてお聞きしました。

Q.夏のスタイリングとクロックスをあわせて、特に「ありじゃん」と思ったポイントはありますか？

カジュアルなイメージのあるクロックスのシューズですが、意外と大人っぽい質感のお洋服にも馴染みますよね。“ON”なシチュエーションでも着用できるなんて「ありじゃん！」と思いました。

Q.今回、蛯原さんが着用されたスタイリング以外で、クロックスを掛け合わせた夏のスタイリングはどのようなものがありますか？

最近の日本の夏はとっても暑いですが、その中でも自分らしいおしゃれは楽しみたいですよね。

今回履かせていただいたクロックスは、大人っぽい色味や素材のショートパンツとも合うと思います。素足で履くのが不安な方はシアー素材のソックスを合わせるのもおすすめです。

Q.どんなシチュエーションでクロックスを履きたいですか。

歩くシーンが多い旅行にも、楽ちんで活躍しそうだと思いました。それと、やっぱり子どもとの遊ぶ時間や一緒に過ごすシーンで履きたいです。アクティブに動き回るので、そういう時に動きやすくて汚れない安心感が、頼りになって、大好きです！

Q.いつも同じサンダルやフットウェアを履きがちな方に対して、クロックスはどのように取り入れられそうと感じましたか。

気分転換としてクロックスを取り入れるのも、すごくありだと思います！

大人も取り入れやすい色味や素材などたくさんの選択肢があるのもクロックスの魅力です。普段は選ばないデザインやチャレンジしてみたい素材のクロックスを見つけるのも楽しいですよね。

Q.理想の40代でいるために大切にしていることは？

等身大の自分を楽しむことです。40代という、年を重ねたからこそ生まれる深みや美しさがあると思うんです。無理をせず、取り繕わないで、自分らしく楽しんでいけたらいいなあと。

毎日自分にとってこれがすごく心地いいということを大切にしていきたいと思っています。

【蛯原友里さん 着用アイテム】

クラフテッド ヴィーガン スエード ステッチ

カラー：Sepia

サイズ：22cm～31cm

価 格：11,000円（税込）

※7月1日（水）より発売開始

クラシック バレエ

カラー：Black

サイズ：21cm～27cm

価 格：6,600円（税込）

シルバー モノクロム デイジー

価 格：770円（税込）

クロックス クラシック マイクロ トート

カラー：Black

価 格：5,500円（税込）

【キャンペーン着用アイテム取扱店舗一覧】

クロックスオンラインストア（https://www.crocs.co.jp/campaign/ebihara-yuri.html）

クロックス直営店

クロックス アウトレット ストア

クロックスパートナーストア

その他クロックス取扱店舗

クロックス直営店舗一覧・ストアニュース（https://www.crocs.co.jp/company/store-page.html）

※在庫がない場合もございますので、詳細は各店舗へお問い合せください。

下記店舗にて7月1日（水）より、ACE SHOESにてクロックス対象商品をお買い上げで、ジビッツ(TM) チャームをプレゼントするキャンペーンを実施します。

【プレゼントキャンペーン実施店舗】

ACE Shoes モザイクモール港北店

ACE Shoes たまプラーザ テラスゲートプラザ店

ACE Shoes 金沢百番街Rinto店

ACE Shoes 福岡パルコ店

ACE Shoes ゆめタウン佐賀店

ACE Shoes アミュプラザおおいた店

※詳細は各店舗にてご確認ください。

※本キャンペーンは、予告なく変更または終了する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

【蛯原友里さんプロフィール】

蛯原 友里（えびはら ゆり）

「エビちゃん」の名で親しまれる日本を代表するモデル。ファッション誌「CanCam」「AneCan」「Domani」（小学館）「Marisol」（集英社）の専属モデルを経て、現在は「STORY」（光文社）カバーモデルをはじめ、「LEE」（集英社）「VOCE」（講談社）など多数の雑誌やメディアに出演。

Instagram：https://www.instagram.com/yuri_ebihara/

【crocs】

クロックス社（NASDAQ：CROX）は、女性、男性、子供向けのカジュアルフットウェアの世界的リーダーであり、快適さとスタイルが消費者に愛され続けています。同社のブランドにはクロックスとHEYDUDEがあり、製品は卸売と直販を通じて85以上の国で販売されています。クロックス社に関する詳細は、investors.crocs.com(https://investors.crocs.com/overview/default.aspx)を訪問してください。同社のブランドについては、www.crocs.co.jp(https://www.crocs.co.jp/)またはwww.heydude.com(https://www.heydude.com/)をご覧いただくか、インスタグラム、Xで@crocsjp または@heydudeをフォローしてください。

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