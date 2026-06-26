新刊「選ばれる金融機関になるためのSNS戦略：アルゴリズム攻略から炎上対策まで」を7月2日に発売

株式会社ファイマケ

金融機関に特化したSNS運用支援を行う株式会社ファイマケ（本社：東京都千代田）の代表取締役・苛原寛は、自身初の著書となる書籍「選ばれる金融機関になるためのSNS戦略：アルゴリズム攻略から炎上対策まで」を、2026年7月2日に書店およびオンライン書店にて発売いたします。

本書はFP技能検定をはじめとした各種検定の運営団体としても知られる「一般社団法人 金融財政事情研究会」から刊行されます。

また、発売を記念し、金融機関の広報・マーケティング担当者を対象とした無料相談会を実施いたします。

「炎上が怖い」から一歩を踏み出すための、金融機関のためのSNS実践書

書籍の購入はこちら :https://www.amazon.co.jp/%E9%81%B8%E3%81%B0%E3%82%8C%E3%82%8B%E9%87%91%E8%9E%8D%E6%A9%9F%E9%96%A2%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AESNS%E6%88%A6%E7%95%A5-%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%B4%E3%83%AA%E3%82%BA%E3%83%A0%E6%94%BB%E7%95%A5%E3%81%8B%E3%82%89%E7%82%8E%E4%B8%8A%E5%AF%BE%E7%AD%96%E3%81%BE%E3%81%A7-%E8%8B%9B%E5%8E%9F-%E5%AF%9B/dp/4322146627/ref=sr_1_1?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=3CX7S33CEN3KF&dib=eyJ2IjoiMSJ9.lyrp0v_A6r1_hbKbZOXKzA.cNMN5u93ux9gTYpYC661IeGjE0THfm1N5wyT4G8TxnM&dib_tag=se&keywords=%E8%8B%9B%E5%8E%9F%E5%AF%9B&qid=1782364152&sprefix=%E8%8B%9B%E5%8E%9F%E5%AF%9B%2Caps%2C177&sr=8-1

SNSは、デジタルネイティブ世代との接点としても、企業ブランディングの手段としても欠かせない存在になっています。お堅いイメージのある金融業界でも公式アカウントを開設する動きが広がる一方、「炎上したらどうしよう」という不安や「正確な情報を伝えなければならない」というプレッシャーから、なかなか次の一歩を踏み出せない広報・マーケティング担当者は少なくありません。

本書は、そうした担当者の背中を押すことを目的に、SNSで成果を出すための基本戦略や、X（旧Twitter）・Instagram・TikTok・LINE・YouTubeで「バズる」ために欠かせない各プラットフォームのアルゴリズムの考え方、炎上発生時の対応フローやリスク管理チェックリストなど、リスクを正しく理解したうえでチャンスを掴みにいくための実践ノウハウをコンパクトにまとめた一冊です。

さらに第5章では、上司から突然「うちもSNSをやれ」と言われたA信用金庫（架空）の広報担当者・美咲さんが、手探りでXとInstagramのアカウントを開設し投稿にこぎつけるまでを描いた仮想ストーリーを収録。これからSNS運用を始める担当者にもわかりやすい、実務に近い内容になっています。

発売を記念して「無料相談会」を実施

書籍の発売を記念し、金融機関の広報・マーケティング担当者を対象に、著者・苛原寛による「無料相談会」を実施いたします。

自社に合ったSNSの選び方や運用体制の整え方、炎上対策フローの作り方、社内の理解を得るための進め方など、個別のお悩みについて無料でご相談いただけます。

【お申し込み方法】

下記アドレス宛に、件名「無料相談会申込」とご記載のうえご連絡ください。

お申し込み先：hiroshi.irahara@faimake.com

書籍概要

著者プロフィール

- タイトル：選ばれる金融機関になるためのSNS戦略：アルゴリズム攻略から炎上対策まで- 著者：苛原 寛- 発売日：2026年7月2日- 価格：2,420円（税込）- 出版社：金融財政事情研究会- 発売場所：丸善丸の内本店をはじめとした書店、Amazon・楽天ブックス等のオンライン書店苛原 寛（いらはら ひろし）株式会社ファイマケ 代表取締役

慶應義塾大学商学部卒業。東京海上日動火災保険にて3年間法人営業を担当した後に独立し、株式会社ファイマケを設立。金融機関のSNS運用代行やWebコンテンツ制作・マーケティング支援を専門に行う。これまでに制作に携わった金融コンテンツは1万件以上、X（旧Twitter）の個人フォロワーは8,000人超。1級ファイナンシャル・プランナーの資格を保有し、すべての制作コンテンツを自ら監修している。

著者コメント

金融機関の皆さまとSNSの伸ばし方についてお話しする中で、多くの担当者の方が「やってみたいけれど、何かあったら自分の責任になる」という不安を抱えていることに気づきました。SNSは正しく使えば、これまで接点のなかった層に金融機関の価値を届けられる大きなチャンスです。本書では、そのチャンスを掴むために必要な知識とリスク管理の両方を、実務にすぐ使える形でまとめました。一人でも多くの広報・マーケティング担当者の方が、安心して一歩を踏み出すきっかけになれば嬉しく思います。

株式会社ファイマケについて

株式会社ファイマケは、国内で金融機関のSNS運用代行に特化したマーケティング支援会社です。銀行、証券、保険、アセットマネジメント、信用金庫、金融系スタートアップなど幅広い金融事業者に対し、戦略設計から投稿企画・制作・運用・レポートまでを一貫して支援しています。

FP・証券外務員・簿記など専門資格を持つメンバーが運用・コンテンツ制作を担当し、すべてのコンテンツを最終的に代表が監修する体制を敷くことで、金融業法や自主規制ガイドラインに準拠した、正確かつ「伝わる」情報発信を実現しています。

▶会社HPはこちら(https://faimake.co.jp/)

▶サービスページはこちら(https://sns.faimake.co.jp/)

＜会社概要＞

会社名：株式会社ファイマケ

所在地：東京都千代田区神田須田町1丁目7番8号 VORT秋葉原IV 2Ｆ

代表取締役：苛原寛

資本金：3,000,000円

設立：2024年6月7日

URL：https://faimake.co.jp/

事業内容：マーケティング支援

＜問い合わせ先＞

株式会社ファイマケ 代表取締役 苛原寛

mail：hiroshi.irahara@faimake.com

HP：https://faimake.co.jp/(https://faimake.co.jp/)

X：https://x.com/hiroshiirahara

Chatwork：hiroshiirahara