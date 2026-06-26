大人気”世直し”異世界ファンタジー、待望の第2期『骸骨騎士様、只今異世界へお出掛け中II』ABEMAで7月4日（土）より地上波先行・WEB最速配信決定！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、2026年新作夏アニメ『骸骨騎士様、只今異世界へお出掛け中II』を、2026年7月4日（土）より地上波先行・WEB最速配信いたします。

『骸骨騎士様、只今異世界へお出掛け中』は、「小説家になろう」発、秤猿鬼によるライトノベルを原作としたファンタジー作品です。本作では、オンラインゲームの世界に、自身が使用していた骸骨騎士姿で転移してしまった主人公・アークが、その圧倒的な力を隠しながら旅を続ける、無自覚“世直し”異世界ファンタジーが展開されます。最強クラスの力で悪を一刀両断する痛快＆爽快なバトルや、個性豊かな仲間たちとの交流が人気を博し、2022年4月に初アニメ化。2026年7月よりスタートする待望のTVアニメ第2期にも注目が集まっています。

このたびABEMAにて、『骸骨騎士様、只今異世界へお出掛け中II』の地上波先行・WEB最速配信が決定いたしました。地上波に先駆け2026年7月4日（土）夜8時30分より、第1話を無料放送するとともにWEB最速配信を開始。また、第2話以降は7月13日（月）から毎週月曜日夜24時より、「ABEMAアニメチャンネル」にて地上波先行放送するとともに、WEB最速配信を実施いたします。さらに、放送後の毎週木曜日夜24時より、最新話を1週間無料配信いたします。

ぜひABEMAで、最強の骸骨騎士・アークの新たな冒険を“最速”でお楽しみください。

■『骸骨騎士様、只今異世界へお出掛け中II』を地上波先行・WEB最速配信 概要

(C)秤猿鬼・オーバーラップ／骸骨騎士様II製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年7月4日（土）夜8時30分～（#2以降、7月13日（月）から毎週月曜日夜24時より放送）

初回URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-3/slots/CH8mTcLW8XAesH

※放送後の毎週木曜日夜24時より、最新話を1週間無料でお楽しみいただけます。

・「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」（※1）ならいつでも全話見放題！

配信日時：2026年7月4日（土）夜8時30分～（#2以降、7月13日（月）から毎週月曜日夜24時より配信開始）

番組URL：https://abema.tv/video/title/54-69

【作品概要】

〈INTRODUCTION〉

目覚めるとMMORPGで自身が使用していたゲームキャラの姿のまま、

異世界に放り出されていた「アーク」。

その姿は、見た目が鎧、中身が全身骨格という”骸骨騎士”であった。

──正体がバレたら、モンスターと勘違いされて討伐対象になりかねない!?

アークは目立たないよう傭兵として過ごすことを決意する。

だが、彼は目の前の悪事を捨て置けるような男ではなかった！

旅の道中で出会ったエルフの戦士・アリアン、獣人族の忍者・チヨメ、

そして精霊獣のポンタとともに、今日も彼らの旅路はまだまだ続く。

悪を一刀両断する痛快＆爽快バトルで好評を博した大人気TVアニメ、

待望の続編が制作決定！

骸骨騎士様による無自覚”世直し”異世界ファンタジー、

ここに再び参上!!

＜CAST＞

アーク／前野智昭

アリアン／ファイルーズあい

ポンタ／稗田寧々

チヨメ／富田美憂

ウィリアースフィム／関 俊彦

サスケ／小野賢章

ツボネ／上田 瞳

タナトス／諏訪部順一

パルルモ／赤羽根健治

バルトード／四宮 豪

ダンカ／江口拓也

イビン／大久保瑠美

ディラン／鳥海浩輔

グレニス／皆口裕子

ゴエモン／竹内良太

ユリアーナ／大西沙織

セリアーナ／山根 綺

フェルナ／逢田梨香子

セクト／河西健吾

セトリオン／白石 稔

ドミティアヌス／石田 彰

＜STAFF＞

原作／秤 猿鬼（オーバーラップノベルス刊）

キャラクター原案／KeG

原作コミック／サワノアキラ（「コミックガルド」連載）

監督／小野勝巳

シリーズ構成／根元歳三

キャラクターデザイン／今西 亨

サブキャラクターデザイン／芝田千紗

モンスターデザイン／長森佳容

プロップデザイン／宮崎真一

美術監督／呂 佳芳

美術設定／滝沢麻菜美、溝口理花、斉婉廷

背景美術制作／草薙

色彩設計／大野春恵（ＭＡＤＢＯＸ）

ＣＧＩ監督／青木ともたか

ＣＧＩテクニカルディレクター／広沢範光

撮影監督／山本 聖

撮影／チップチューン

編集／神宮司由美

音響監督／本山 哲

音響制作／ダックスプロダクション

ＯＰアーティスト／PelleK

EDアーティスト／DIALOGUE＋

音楽／eba、伊藤翼

音楽制作／ポニーキャニオン

アニメーションプロデューサー／上間康弘

アニメーション制作／オーラスタジオ

公式HP：https://skeleton-knight.com/

※1_月額1,180円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額680円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

■ABEMAについて

ABEMAは、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

ABEMAは開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。ABEMAの10周年にぜひご期待ください。

ABEMA10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/