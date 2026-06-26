「入ってることさえ、忘れてしまう。」″気持ちいい″に特化した極小耳栓「YOKONE」、一般発売開始

株式会社final

株式会社final（代表取締役：細尾満、本社：神奈川県川崎市）は、新発想の極小耳栓「YOKONE（横寝）」を発売します。

本製品は、クラウドファンディングサービス「GREEN FUNDING」にて先行販売を実施し、耳栓としては異例の支援総額636万円、支援人数1,479名という反響を受け、このたび一般発売に至りました。

オーディオブランドだからできる「バランスよく遮音する」という発想

finalは、オーディオブランドとして音楽再生用イヤーピースの設計・開発を行なってきた歴史を持ちます。その開発思想の根底にあるのは、「各帯域がバランス良く遮音されること」と「快適な装着」の両立です。

遮音性が過度に高くなると、かえって些細な音にも敏感になりやすくなります。また、特定の帯域だけをピンポイントに遮音すると、音のバランスが崩れ、不自然な聴感を生み出します。

こうした長年の研究開発の知見から生まれたのが、"バランス良く遮音する"という発想に基づく耳栓、YOKONEです。

ストレスを感じやすい尖った音域は角を取って柔らかくしながら、低音から高音までをバランス良く遮音する設計を採用しています。

耳に触れる面積を極限まで削ぎ落とした極小設計

「装着していることを忘れるような快適性」を目指し、耳に触れる面積を最小限に抑えた極小設計と、やわらかなシリコン素材を採用しています。

これにより、長時間使用でも疲れにくく、また、横向きで眠る際や寝返りを打った際にも違和感を感じにくく、朝までの使用でも快適な装着感を維持します。

用途に合わせて選べる、3つのYOKONE

しっかり遮音タイプ（FUSION-G）

フォームとシリコンのいいとこどりの特性を組み合わせたイヤーピース「FUSION-G」により、圧迫感を抑えながら高い遮音性を実現しました。全帯域にわたって遮音性が高く、声を含めた周囲の音を大幅に低減します。在宅ワークや移動中など、周囲の音をしっかり抑えたいシーンにオススメです。

やさしい遮音タイプ（TYPE E）

しっかり遮音タイプ

傘部分と軸部分で異なる硬度のシリコンを使用したイヤーピース「TYPE E」により、低音域の改善と遮音性の向上、高音域の刺激音の低減を両立しています。耳道が無理に押される感覚を軽減し、3タイプの中で遮音性と装着感のバランスが取れたモデルです。読書や就寝前のリラックスタイムなど、静かすぎない心地よさを求めるシーンにオススメです。

やわらか装着タイプ（TYPE P）

やさしい遮音タイプ

傘のシリコンを薄くし、肌に触れる部分の形状を丸めたイヤーピース「TYPE P」により、耳道内の密閉度を高めることで高域の刺さり音を軽減します。3タイプの中で最もソフトな装着感を持ち、全帯域を穏やかに遮音する設計です。横向きでの睡眠や長時間使用、耳栓を初めて使用する方にオススメです。

耳の形状や好みに合わせて選べる9サイズ

やわらか装着タイプ

軸は長さの異なるS/M/Lの3サイズ、イヤーピースは直径や高さの異なるS/M/Lサイズを同梱。耳の形状や装着の好み、シーンに合わせて計9パターンから選択が可能です。

専用シリコンケースを同梱

出し入れがしやすく、持ち運びにも便利な専用シリコンケースを同梱しています。室内・外出先を問わず使用できます。

取り扱い製品概要

製品名

YOKONE（横寝）

予定価格

しっかり遮音タイプ：4,980円(税込)

やさしい遮音タイプ：2,480円(税込)

やわらか装着タイプ：2,480円(税込)



発売日

2026年6月26日(金)



サイズ

イヤーピース S/M/L × 軸 S/M/L（全9パターン）



付属品

フルシリコン軸（S/M/L各1ペア）、イヤーピース（S/M/L各1ペア）、専用シリコンケース、タグ紐



商品ページ

https://final-inc.com/products/yokone

取り扱い

final公式ストア（WEB）、全国の家電量販店、イヤホン・ヘッドホン専門店 等

クラウドファンディング実績

実施プラットフォーム

GREEN FUNDING(https://greenfunding.jp/final/projects/9282)

目標金額

100,000円

支援総額

6,359,618円（達成率6,359%）

支援人数

1,479名

株式会社final

finalは神奈川県川崎市に本社を置く日本のイヤホン、ヘッドホン専門ブランドです。

再生音のクオリティは音楽体験に大きな影響を与えると考え、世界でもトップクラスと評価の高いハイエンドの平面磁界型ヘッドホンから手の届きやすいエントリークラスのイヤホンまで、価格に関わらず音楽から高揚感を得られるような音質設計を行なっています。



公式HP：https://final-inc.com/

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