通信制高校サポート校「中央高等学院」の教職員・生徒がニッポン放送『コラボレートニッポン』に出演

株式会社ディー・エヌ・ケー

通信制高校サポート校「中央高等学院」は、ニッポン放送『オールナイトニッポン』内で放送される企業コラボコーナー「コラボレートニッポン」において、教職員および在校生が出演することをお知らせします。



6月29日（月）から7月31日（金）まで放送される今回の企画は、「中央高等学院 presents あなたの味方はココにいる！」をテーマに実施され、月替わりパーソナリティは、中央高等学院の相談委員長を務める藤本美貴さんが担当します。番組では、リスナーから寄せられた「中学・高校時代に味方になってくれた先生」などのエピソードを紹介するとともに、中央高等学院の教職員や生徒が出演し、それぞれの体験や学校の魅力をお届けします。

教職員が中央高等学院のサポート体制を紹介

6月30日（火）から7月3日（金）の放送では、中央高等学院の教職員が出演します。

通信制高校サポート校として長年培ってきた教育ノウハウや、生徒一人ひとりに寄り添う支援体制、進路指導への考え方などについて紹介し、「できることからはじめようよ！」という中央高等学院の教育理念のもと、安心して高校生活を送るためのサポートについて語ります。

高校3年生の生徒2名が学校生活を語る



7月13日（月）から7月17日（金）の放送では、中央高等学院に通う高校3年生の男子生徒と女子生徒の2名が出演します。

番組では、生徒たちが中央高等学院を選んだ理由や現在の学校生活に加え、先生から受けたサポートや印象に残っている出来事について、自身の言葉で紹介します。

また、日々の学校生活を通して感じている先生との関わりや、進路に向けて支えてもらった経験など、通信制高校サポート校ならではの温かな教育環境についても語る予定です。

生徒自身のリアルな声を通して、中央高等学院が大切にしている「一人ひとりに寄り添う教育」の様子を、全国のリスナーに届けます。

「あなたの味方はココにいる！」を全国へ

今回の企画では、「あなたの味方はココにいる！」をテーマに、学校生活の中で支えとなった先生や周囲の人とのエピソードを紹介します。

中央高等学院では、生徒一人ひとりの個性や目標に寄り添い、「進める進路」ではなく「進みたい進路」を一緒に考える教育を実践しています。今回のラジオ出演を通じて、通信制高校サポート校という学びの選択肢や、安心して高校生活を送れる環境について、より多くの方に知っていただける機会になることを期待しています。



放送概要

番組名：ニッポン放送『オールナイトニッポン』内「コラボレートニッポン」

企画名：中央高等学院 presents「あなたの味方はココにいる！」

月替わりパーソナリティ：藤本美貴さん

放送期間：2026年6月29日（月）～7月31日（金）

放送時間：毎週月～金曜日 午前2時30分頃（『オールナイトニッポン』内・約3分）

中央高等学院 教職員出演 : 6月30日（火）～7月3日（金）

中央高等学院 生徒出演 : 7月13日（月）～7月17日（金）(高校3年生 男子生徒・女子生徒 各1名)

※放送内容・放送日時は変更となる場合があります。

番組URL : https://www.allnightnippon.com/mikata/

メッセージ動画 : https://www.youtube.com/watch?v=Ifq1Sx1WPqE

■中央高等学院 概要

中央高等学院は「できることからはじめようよ！」を合い言葉とする、通信制高校サポート校です。創業から約半世紀、進路相談やカウンセリングなど、生徒一 人ひとりの個性に合わせたきめ細かい指導体制を敷き、校外学習なども積極的 に行っています。さまざまな体験を通し、「社会で生き抜く力を身につける」た めの学習を実践しています。吉祥寺・池袋・原宿・横浜・千葉・大宮・名古屋の 軽7 か所で校舎を展開。すべて駅から徒歩5分程度の、きれいな校舎も特長の ひとつです。



運営会社名： 株式会社ディー・エヌ・ケー

代表者 ： 斉藤 暁

本社所在地：東京都武蔵野市吉祥寺本町 2－21－8

事業内容：通信制高校サポート校「中央高等学院」「e スポーツ高等学院」の 運営

URL ：中央高等学院 https://chuos.com/

e スポーツ高等学院 https://esports-hs.com/

株式会社ディー・エヌ・ケー https://dnk-chuos.co.jp/