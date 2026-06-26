事業共創カンパニーのRelic、令和8年度「T-Startup」委託事業者として伴走支援企業の募集を開始

株式会社Relic

事業共創カンパニーである株式会社Relic（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：北嶋貴朗、代表取締役CTO：大庭亮、以下、Relic）は、富山県より「令和8年度とやまスタートアップ『T-Startup』創出事業」の企画運営業務を受託し、本日2026年6月26日（金）より支援対象となる企業の公募を開始いたします。

T-Startupは富山県が推進する「成長企業の発掘・支援に向けたスタートアップエコシステム形成プロジェクト」です。

本年度は「新規応募企業の増加とエコシステムの質の向上」を最重要課題に掲げ、Relicの持つ新規事業開発のアセットにより、選定企業へ専属メンタリングから事業推進にかかる資金活用まで伴走します。あわせて本年度より富山県で新設された「中小企業成長応援ファンド（スタートアップ挑戦支援事業：補助上限100万円・補助率10/10）」との連動により、選定企業の成長に向けた資金面も支援します。県内外を問わず、世界に挑戦する意欲のある企業・起業家を広く歓迎します。

詳細はこちら :https://t-startup.jp/t-startup_leaders_program_2026/

■ 本年度に提供する「3つの価値」

1. 徹底的な伴走と事業成長へのコミット

月4回にわたるプロフェッショナルによる専属メンタリング（事業戦略・資金調達・知財戦略等）を軸に、ニーズに合わせ新規事業開発の各種専門家が支援します。「選定して終わり」ではなく、事業の立ち上げフェーズから資金調達フェーズまで、相談すればすぐに応えてくれる環境が富山に揃います。

- 目標逆算型のKPI設計：5年後の成長ゴールから逆算した月次指標を共同設計- 事業戦略ワークショップ：顧客課題・製品と市場の適合（PMF）・バリューチェーン（価値の連鎖）の深掘り- 資本政策シミュレーション・VC（ベンチャーキャピタル）への橋渡し（月1回以上の投資家へのピッチ（提案）の場の設定を確約）2. 県内外フラット審査による「富山発・グローバルイノベーション」の加速

本事業は「県内外フラット審査」を採用しています。富山県内のスタートアップだけでなく、期間中に富山県内への登記を予定している県外企業も応募可能です。

全国の「地域資源を活用したい」「富山で新たな挑戦をしたい」企業を広く募集します。

3. 新設・定額補助金との連動によるスピーディな資金支援【本年度新設】

令和8年度より新たに「中小企業成長応援ファンド（スタートアップ挑戦支援事業）」が創設されました。補助上限100万円・補助率10/10（定額補助）という非常に特徴的な制度で、選定企業の事業推進に直結するコストを支援します。Relicによる専門家支援と組み合わせることで、スタートアップが最も資金を必要とするフェーズに集中して投資できる環境を実現します。

■ 募集概要

■ 募集する3つの類型

- 公募期間 令和8年6月26日（金）～ 7月31日（金）17:00- 選定社数 3類型合計で5～6社程度- 応募方法 公式サイト（https://t-startup.jp/）内のオンラインフォームよりオンライン完結で申請可能- イベント 7月10日（金）14:00-16:00 に「キックオフイベント（説明会＋トークセッション）」を開催予定

本年度は以下3類型の企業・起業家を対象に公募を行います。

１. IPO・M&A型 急成長を目指す成長志向企業

スケーラブルなビジネスモデルで年商1億円超・資金調達・上場・M&Aを目指す企業。VCネットワーク・資本政策支援・全国VC60社超とのピッチマッチングを提供します。

２. 研究開発型 大学・研究機関の先端技術シーズの社会実装

富山大学・富山県立大学など大学・研究機関のシーズを活用した企業。特許戦略・知財デューデリジェンス・産学連携スキーム設計等の専門支援を行います。

３. 地域インパクト型 社会課題の解決に取り組み、持続的な地域社会の実現を目指す企業

富山の地域資源活用や社会課題解決に取り組む起業家・企業。実施事業の社会実装に向け、専門支援を行います。

■ 公式サイトのご案内

本事業の公募詳細や、最新のエコシステム情報、過去の採択事例については公式サイトにて随時公開しています。オンラインフォームからのエントリーもこちらよりお進みください。

■ T-Startup選定委員長より応援メッセージ

「T-Startup」公式サイト :https://t-startup.jp/

T-Startup選定委員長

藤野 英人

「富山のスタートアップ文化形成の草分けともいうべき、T-Startupを今年も開催します。

最近は、富山県に有望なスタートアップ企業が続々と生まれてきています。この勢いをさらに加速させていきましょう。

挑戦者の文化を全富山で作っていくことに全力で取り組んでいきます。これはという方はぜひご応募ください。」

■ Relic責任者コメント

株式会社Relic 執行役員 ディープテックイノベーションセンター長

金子 佳市

「富山県はものづくり産業の集積や優秀な大学シーズなど、ポテンシャルの宝庫です。しかし、これまでの地方アクセラレーターにありがちだった『選定して終わり』の仕組みでは、本当のロールモデルは生まれません。Relicは数々の新規事業を立ち上げてきたプロフェッショナル集団として、採択企業の皆様とともに汗をかき、戦略を練り、資金を呼び込む『当事者』として伴走します。2022年に富山拠点を構えて以来、私たちは“地域とともに創る”を合言葉に歩んできました。これからも、行政・企業・大学・市民のみなさまと力を合わせ、富山から日本、そして世界へ挑戦する企業・起業家の応募をお待ちしています。ぜひ、富山の地から共に新規事業開発の未来を切り拓きましょう。」

■事業共創カンパニーRelicについて

Relicは、日本を代表する大企業を中心に新規事業やオープンイノベーション、AXやDXを構想で終わらせず、収益化・中核事業化やカーブアウト/出向起業等のあらゆる出口戦略まで共にやり切る「事業共創カンパニー」です。大企業特有の壁や制約をRelicが事業主体となる独自の出島共創スキーム(R)で突破し、ビジネス・テクノロジー・クリエイティブを完備する日本最大級のBTC組織が、戦略から実装・グロースまで一気通貫で実行します。自社でも多様な事業やスタートアップを生み出し売上高100億円を突破した事業家集団であり、AIやハードウェアを始めディープテック領域まで幅広く対応する専門家集団でもある事業共創組織が、独自のプロダクトや運営するVC/CVCファンドからの出資も含めた統合的なイノベーションマネジメントを提供します。新規事業領域におけるリーディングカンパニーとして国内シェアNo.1(※)を誇り、全国18都道府県に構える拠点から5,000社超の事業開発や共同事業/JVに携わってきた、唯一無二の事業共創パートナーです。

※2024年,「新規事業開発におけるブティックコンサルティング市場調査」,株式会社Relic・株式会社デジタルインファクト,https://relic.co.jp/press-release/54696/

株式会社Relic

会社名：株式会社Relic

代表者：代表取締役CEO 北嶋 貴朗 / 代表取締役CTO 大庭 亮

本社所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー19F

設立：2015年8月

事業内容：インキュベーションテック事業、事業プロデュース/新規事業開発支援事業、オープンイノベーション事業（スタートアップ投資、VCファンド運営、CVC設立・運用支援、共同事業/JV創出等）、イノベーター人材育成支援、地方創生・地域イノベーション事業、イノベーション・ワークプレイス事業

コーポレートサイト：https://relic.co.jp

事業内容：https://relic.co.jp/services/

＜本リリースについてのお問い合わせ先＞

株式会社Relic 担当：金子

TEL：03-6455-0735 E-MAIL：t-startup@relic.co.jp

T-Startup公式サイト：https://t-startup.jp/