野菜は「買う」から「獲る」時代へ！札幌で青果クレーン台スタート

株式会社万代

株式会社万代ホールディングス(本社:宮城県仙台市、代表取締役社長:倉橋 純一)は、「家計応援キャンペーン」の一環として、旬の青果やたまごを景品とするクレーンゲームを、2026年6月5日(金)からアミューズメントパーク万代 BiVi新さっぽろ店でスタートしました。現在は毎週金曜日に展開。料金は1プレイ100円です。

以前より、直接食卓に関係する食用油や調味料などが好評だったことを受け、北海道内の万代店舗では初めて青果を景品とするクレーンゲームを定期的に楽しめるようになりました。

バナナ・パイナップル・りんご・メロン・たまごなどの青果・食品のほか、トイレットペーパー、洗濯洗剤など、家庭で使える日用品も取り扱っております。

2026年7月からは北海道内の万代店舗へ順次拡大し、万代が掲げる「遊べるスーパー」をより身近に体験できる店づくりを進めます。

■7月は2,269品目の飲食料品が値上げ予定

多くのお客さんで賑わう青果クレーン台

帝国データバンクが主要食品メーカー195社を対象に行った調査によると、2026年7月に値上げが予定されている飲食料品は2,269品目に上り、単月では2026年4月以来3カ月ぶりに2,000品目を超える見込みです。

食品をはじめとする生活関連商品の価格上昇が続くなか、万代では、クレーンゲームならではの楽しさと、家庭で活用できる景品の実用性を組み合わせた「家計応援キャンペーン」を展開。家族で遊ぶ時間を楽しみながら、旬の青果や暮らしに身近な商品へ挑戦できる、新しいアミューズメント体験を提案します。

出典：帝国データバンク「食品主要195社」価格改定動向調査（2026年6月）

参考URL：https://www.tdb.co.jp/report/economic/20260529-neage26y06/

※値上げ品目数は2026年5月29日時点の調査結果です。

今回のクレーンゲーム景品が、同調査における値上げ対象商品であることを示すものではありません。

■利用客からの好評を受け、毎週金曜日は青果クレーン台を定期展開へ

これまでも食用油やしょうゆなどの調味料を景品とするクレーンゲームを設置しており、人気となっています。今回は景品を果物、野菜、たまごへと拡充。青果クレーン台に行列ができるほどの盛況を見せています。6月19日(金)には、パイナップル112個とメロン108個が開店後数時間で全て獲得されました。

BiVi新さっぽろ店では、季節や仕入れ状況に合わせて内容を入れ替えながら、皆さんに楽しんでもらえる売場づくりを進めます。

■商品自体が落ちないフック方式 青果は当日分のみを提供

傷つきやすいたまご・パイナップル・バナナ・りんごは、フック方式のクレーンゲーム機でプレイすることができます。景品は専用カゴに乗った状態で設置されており、獲得時にはカゴごと獲得口に下りてきます。ただし、滑車付きリール機構によりカゴが緩やかに下降するため、青果やたまごに過度な衝撃が加わらない設計となっています。クレーンの爪で商品を直接つかんだり 取り出し口へ落としたりすることがないので景品が傷つくことなく安心して楽しめます。

青果は、当日分のみ仕入れて提供する「即日売り切り」で運用。店舗スタッフが随時補充し、獲得した商品を持ち帰るための袋も店内に用意しています。

品ぞろえは、季節や旬、仕入れ状況に応じて随時入れ替わります。訪れるたびに異なる果物や野菜との出会いを楽しめる売場づくりを進めます。

■青果だけでなく、食品・日用品も景品に

※景品の種類、産地、数量、メーカー、商品名、内容量は、季節や仕入れ状況により異なります。※各景品は数量限定で、当日分がなくなり次第終了します。※メロンなど一部の景品は、入荷時のみの展開となる場合があります。

■7月から北海道内店舗へ順次拡大

青果を景品とするクレーンゲームは、BiVi新さっぽろ店を皮切りに2026年7月から北海道内の万代店舗へ順次拡大する予定です。各地域の仕入れ状況や季節に合わせて景品を入れ替えながら、取り扱い店舗を増やしていく計画です。

対象店舗、開始時期、実施曜日、取り扱う景品については、各店舗の店頭や公式SNSなどで順次案内します。まずは定期的に青果クレーン台を楽しんでもらうことができる店舗を増やし、商品調達や鮮度管理、補充体制を整えながら、将来的には平日すべての曜日で展開できる体制を目指します。

※店舗により、実施曜日、設置台数、取り扱う景品が異なります。

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■暮らしに身近な商品で「遊べるスーパー」を体現

今回の取り組みは、家庭で実際に食べられる青果や使用できる日用品をクレーンゲームの景品とすることで、万代が掲げる「遊べるスーパー」を、より具体的に体現するものです。日々のお買い物にクレーンゲームならではのワクワク感をプラスした新しい楽しみ方を提案していきます。

■アミューズメントパーク万代 BiVi新さっぽろ店 室谷 大暉店長コメント

物価上昇が続くなかでも、ご家族で遊ぶ時間を身近に楽しんでいただきたいという思いから、「家計応援キャンペーン」として青果・食品・日用品のクレーンゲームを展開しています。家庭で実際に活用できる商品を景品にすることで、獲得する瞬間だけでなく、持ち帰った後にも楽しさが続く体験をお届けしたいと考えています。

■アミューズメントパーク万代 BiVi新さっぽろ店 概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/174592/table/5_1_ce4022265d23bb16ababb7f3318481b6.jpg?v=202606261152 ]

■本件に関するお問い合わせ

株式会社万代ホールディングス

広報担当：湯瀬（080-8385-1137）