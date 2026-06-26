【更年期女性のがん検診意識調査】更年期専門オンライン診療プラットフォーム「MYLILY」を利用したことで、約44%ががん検診受診への意識が「高まった」と回答

株式会社MYLILY

株式会社MYLILY（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：山田真愛、旧社名：株式会社My Fit、以下「MYLILY」）は、当社が運営する更年期専門オンライン診療サービス「MYLILY（マイリリー）」を2回以上利用されたことがある更年期障害の継続治療を受けている40代～50代女性243名を対象に「がん検診受診に関する意識調査」を実施いたしました。

調査背景

一般的に、閉経前後の5年を合わせた10年間の期間を更年期と呼びます。40歳を過ぎた頃から、男女問わずエストロゲンの分泌は不安定になります。特に女性の場合、エストロゲンは多くなったり少なくなったりと揺らぎながら減少していきます。この“揺らぎ”によって、ほてりやのぼせ、発汗、不眠など身体的・精神的不調が現れますが、この更年期に起こる不調こそが更年期障害と呼ばれています。

同時にこの時期は、乳がん・子宮頸がんなどのリスクが高まる年代とも重なります。

日本では女性のがん検診受診率は乳がん（40～69歳）47.4%、子宮頸がん（20～69歳）43.6%(※1)にとどまり、国の目標である60%を下回っています。更年期を迎える世代の予防医療への意識向上が重要な課題となっています。

MYLILYはこれまで、更年期に悩む女性と専門医をつなぐオンライン診療プラットフォームとして、MYLILY提携クリニックの産婦人科専門医によるオンライン診療を通じ、全国の更年期世代に診療機会を届けるとともに、がん検診の受診促進をして参りました。一方で、『どの健診機関を選べばよいかわからない』『お住まいの地域でがん検診を受けられる場所を知りたい』との声も多く、診療と健診・がん検診の動線が分断されている実態が浮かび上がりました。

この度の業務提携により（※2）国内最大級の人間ドック・健診予約サイト「MRSO.jp」と連携し、オンライン診療にとどまらず、お住まいの地域で対面の健診予約にもアクセスできる環境を構築することで、さらなる予防医療の実現を推進していきます。



「MYLILY（マイリリー）」は更年期症状の診療にとどまらず、ユーザーが自身の身体と向き合うきっかけを提供することで、がん検診受診への意識向上に寄与できているかを検証するため、今回の調査を実施しました。

※1 出典：厚生労働省「令和4年国民生活基礎調査」（国立がん研究センター集計）。がん検診受診率（過去2年間）：乳がん（40～69歳）47.4%／子宮頸がん（20～69歳）43.6%。国の目標は60%（第4期がん対策推進基本計画）。https://ganjoho.jp/reg_stat/statistics/stat/screening/screening.html

※2 人間ドック・健診予約サイト「MRSO.jp」との業務提携に関するプレスリリース（2026年6月18日公開）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000032.000082057.html

調査結果のハイライト

株式会社MYLILYが運営する更年期専門オンライン診療「MYLILY（マイリリー）」は、同サービスを2回以上利用したことがある継続的に更年期治療・診療を受けているユーザー243名を対象にアンケート調査を実施。

調査結果

- MYLILY利用前と比較して「がん検診受診への意識が高まった」と44.4%が回答- 10.7%が当サービスの受診をきっかけに実際にがん検診を受診したことが明らかに- MYLILY（マイリリー）のプラットフォームでの診療を通して、がん検診の受診勧奨を受けることが、意識改善に寄与している結果に

Q1：MYLILY利用前と比較して、がん検診受診への意識は変化しましたか？

- 意識が「高まった」と回答した受診者は合計44.4%にのぼり、約2人に1人ががん検診受診への意識向上を実感

Q2：MYLILYをきっかけに、がん検診受診を行いましたか？

調査概要

- 10.7%がMYLILYをきっかけに実際にがん検診を受診したと回答[表: https://prtimes.jp/data/corp/82057/table/33_1_527cb215e72ac6267091aa513ed4e341.jpg?v=202606261152 ]



＜「MYLILY（マイリリー）」について＞

MYLILY（マイリリー）は、「更年期の過ごし方は、変えられる。」を理念に掲げる、保険適用の更年期専門オンライン診療プラットフォームです。LINEで診療予約から処方まで完結し、平日・土日を問わず10時から22時まで、更年期を熟知した女性産婦人科医による診察を受けることができます。

当日予約・当日診療が可能。最短翌日で処方薬がポストに届きます。2026年4月より更年期障害の治療に加え、プレ更年期・月経管理・美容・体重増加・脂肪燃焼ケア・セクシャルヘルスなど（※3）、更年期女性の多様な健康課題に包括的に対応するオンライン診療プラットフォームへと進化しました。

サービスサイト：https://mylily.jp/

また、MYLILYユーザーは2026年6月よりプラットフォーム上からMRSO.jpを経由して、全国の人間ドック・健診機関への予約が可能です。

業務提携時のプレスリリースはこちら：

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000032.000082057.html

(※3)美容・体重増加・脂肪燃焼ケア・セクシャルヘルスなどは診療内容により、自由診療となります。

※令和5年3月に行われた「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の一部改訂にもとづき、初診の場合、一定の条件を満たした方が利用できます。（https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001233217.pdf）

※「MYLILY（マイリリー）」は医療機関とユーザーをつなぐプラットフォームです。

＜「MRSO.jp（マーソ）」について＞

MRSO.jp（マーソ）は、マーソ株式会社が運営する国内最大級の人間ドック・健診予約サイトです。全国の健診機関の予約をオンラインで一括して行うことができ、ご利用者は検査内容や地域、費用などの条件から最適な健診プランを比較・選択できます。

■公式サイト：https://www.mrso.jp/

＜株式会社MYLILYについて＞

健康を後回しにしない社会をつくる。そんな世界を実現させる企業がMYLILYです。当社は、更年期専門オンライン診療プラットフォーム「MYLILY（マイリリー）」の開発・提供を中心に、提携医療機関のDX支援および事務支援を行い、テクノロジーの力で更年期医療における体験向上の実現を目指しています。更年期特有の不調へのアクセスのハードルを下げることで、未治療期間を短縮し、早期発見と適切な介入に貢献。女性のQOL向上と働く世代の生産性維持を支援し、更年期の過ごし方を変えていきます。

社名：株式会社MYLILY

代表者：代表取締役 山田真愛

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座一丁目22番11号 銀座大竹ビジデンス2階

設立：2021年3月

コーポレートサイト：https://corp.mylily.jp/

サービスサイト： https://mylily.jp/