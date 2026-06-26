フジボウアパレル、アウトドアベースレイヤーブランド「GOOD FAR」を始動

株式会社フジボウアパレルGOOD FAR

株式会社フジボウアパレル（本社：【〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 1-17-4】）は、アウトドアフィールドで新しい体験に挑むプレイヤーを応援する、ベースレイヤーを主体としたアパレルブランド「GOOD FAR（グッドファー）」を立ち上げます。2026年6月26日（金）～28日（日）に幕張メッセで開催される「TOKYO OUTDOOR SHOW 2026」への出展をもってブランドをローンチし、あわせてブランドサイトを6月25日（木）に公開。オンラインでの商品販売は、Instagramアカウントで随時更新されます。

タグラインは「a little farther, a lot better」。もう少し遠くへ行けば、もっと良い体験や風景が待っている――ハイキング、キャンプ、ランニング、バイクなど、フィールドを楽しむすべての人へ向けたブランドです。

アウトドアベースレイヤーの「価格妥当性」への挑戦

GOOF FAR

GOOD FARの母体となるフジボウアパレルは、1949年（昭和24年）の創業以来、70年以上にわたりアンダーウェアを中心としたアパレル製造に携わってきました。高機能なベースレイヤーは軒並み価格が高く、手を伸ばしづらいのが現状です。GOOD FARは、必要な機能にフォーカスし、長年のインナー製造で培ったノウハウを活かすことで、機能と価格が見合ったベースレイヤーを提案します。

なお、これまでB.V.D.で展開してきたベースレイヤー「GRID-TEC+」は、GOOD FARへと継承されます。

製品ラインナップ

GRID-TEC +

Field Play Tec T-shirt

2026年6月26日 TOKYO OUT DOOR SHOWにて先行発売

価格：【\6,800～\8,000(税別)】

Field Play Tec T-shirtField Play Tec T-shirt

ポリエステル100%。ラッシュガードのような高い速乾性を備えながら、コットンライクな肌当たりを実現したTシャツです。汗をかいてもべたつかず、川遊びの後もすぐに乾く。肌離れがよく心地よい着用感で、アウトドアフィールドや自転車（バイク）を楽しむ人に向けた一着です。発売と同時に、イラストレーター／アートディレクターとして活躍する一方、トレイルランニングでは100マイルレースを完走するなど、アウトドアカルチャーを牽引するクリエイター・ジェリー鵜飼氏による書き下ろしイラストが配された別注モデルも展開します。

ジェリー鵜飼氏 別注モデル

GRID-DRY

2026年7月発売予定

価格：【\3,600～\4,800(税別)】

GRID-DRYGRID-DRYGRID-DRY

汗抜けに特化したベースレイヤー。登山やランニングなど発汗量の多いアクティビティに向け、行動後の停滞時に起こる「汗冷え」を防ぐことを目的に開発しました。汗抜け機能にフォーカスすることで、価格妥当性にこだわっています。ラインナップはスリーブレスと、日焼け対策や秋冬の使用を見込んだサムホール・ウォッチホール付きのロングスリーブを用意。ロングスリーブは、釣りユーザーの日焼け防止にも活用できます。ジェリー鵜飼氏の別注色ライトパープルに加え、YouTube / Instagramで登山を中心としたアウトドア体験の発信を行う山歩きJPの別注色セージグリーンもラインナップ。

GRID-DRYジェリー鵜飼氏 別注色 ライトパープル山歩きJP 別注色 セージグリーン

GRID-TEC+

2026年10月発売予定

価格：【\3,400～\5,300(税別)】

GRID-TEC+

B.V.D.から継承する人気ベースレイヤーを、ユーザーの声をもとにアップデート。サムホール仕様にはウォッチホールを追加し、フードの開口部を開きやすい仕様に改良しました。さらに抗菌防臭機能と再生ポリエステルを新たに採用。今後、有識者や専門ブランドとの別注仕様も多数展開予定です。

TOKYO OUTDOOR SHOW 2026 出店概要

会期：2026年6月26日（金）～28日（日）

会場：幕張メッセ 国際展示場ホール1・2・3（千葉県千葉市美浜区中瀬2-1）

ブース：【ブース番号283】

公式Instagramプレゼントキャンペーン

ブランドローンチを記念し、公式Instagramにてキャンペーンを実施します。

期間：2026年6月26日（金）～10月15日（木）

参加方法：公式アカウントをフォローし、キャンペーン投稿に「いいね」

賞品：抽選で100名様に「GRID-TEC+」をプレゼント

公式アカウント：@good_far_official(https://www.instagram.com/good_far_official)

ブランド概要

ブランド名：GOOD FAR（グッドファー）

タグライン：a little farther, a lot better

ブランドサイト：https://goodfar.jp/

展開：ハイキング、キャンプ、ランニング、バイク等のアウトドアフィールド向けベースレイヤー／アパレル

会社概要

社名：株式会社フジボウアパレル

所在地：〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 1-17-4

設立：昭和24年2月

事業内容：アパレルの製造・販売 ほか

本件に関するお問い合わせ

窓口：富士紡ホールディングス株式会社 お客様相談室

TEL：0120-950-910

Email：info-fa@fujibo-ap.co.jp