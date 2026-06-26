アニメ化決定2作品他 新刊6作品「グラストCOMICS」 書店購入特典付きで6月26日（金）発売！

スターツ出版株式会社

小説サイト「野いちご」「Berry’s Cafe」「ノベマ！」を運営するスターツ出版株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：関根赴治）は、異世界ファンタジーコミックレーベル「グラストCOMICS」の新刊6作品を、６月26日（金）より発売いたします。

■作品情報 https://novema.jp/comic#pcomicNew

【TVアニメ2027年放送決定！】『不運からの最強男 9巻』

作画／中林ずん、原作／フクフク

本体価格:710円+税、ISBN：978-4-8137-6621-6

【あらすじ】 不運な人生の末、事故で転生したジークベルト。また不幸の始まり…と思いきや、2度目の人生は【鑑定眼】【全属性魔法】【成長促進】【祝福加護】など規格外のチートを授かっていて…!? 覚醒した鑑定眼《乙女心》で運否天賦《ジーク》を完全制覇!? セラの魔力飽和の治療に必要な魔草が枯渇していると判明。放っておけないジークは「幸運者」として、魔力を吸収する超レアなスライムの特殊個体を迷宮で探す事に！至宝の力で覚醒したヘルプ機能と鑑定眼の力を用いて迷宮攻略もなんのその…と思いきや、形だけの婚約者であるディアーナに心境の変化が――「私、ジーク様との婚約を『本物』にしたい」ジークへの想いがついに溢れる!? しかも、恋心を知ったシルビアが自分達も同行させろと言いだし、ジークたじたじ!? 明かされるヴィリバルトの過去、リアの背負った運命、ディアーナの恋心――各々の意志が色濃く脈動する第９巻！原作者書き下ろし小説・描き下ろし漫画も収録。

【TVアニメ2027年放送決定！】『魔術を極めて旅に出た転生エルフ、持て余した寿命で生ける伝説となる 6巻』

作画／kanco、原作／榊原モンショー

本体価格:740円+税、ISBN：978-4-8137-6620-9

【あらすじ】 魔術を極めた転生エルフは、悠久の旅に出る。外の世界で多くのかけがえのない瞬間に携わる彼は、やがて生ける伝説となり――!? 魔王討伐から五十二年。かつてリースに救われた少女・ミノリは、美しく、強く成長し、彼を支え続けてきた。教わった剣を絶やすまいと剣術道場を開き、長命種であるリースのために未来に何かを遺そうとするミノリ。けれどリースは人の命の短さを受け入れられず、魔王から奪った「理を曲げる力」で、ミノリとの時間を繋ぎ止めようと抗う。しかし、魔術を極めたエルフにも超えられないものがあって――。「リース様にとっては一瞬でも、私にはとても長くて、幸せな一生でした」かけがえのない時間の先へ――！転生エルフと仲間たちが“伝説”となる第6巻！

『全自動攻撃【オート】スキルで俺だけ超速レベルアップ ～女神が導く怠惰な転生者のサクッと異世界攻略～ 1巻』

作画／野桜サク、原作／桜井正宗

本体価格:710円+税、ISBN：978-4-8137-6616-2

【あらすじ】 経験値稼ぎを自動化して爆速レベルアップ!! 過労の同僚を救えなかった自分に絶望し、退職して怠惰になった元社畜・サトル。突然オンラインゲームの世界へ転移してもなお、その無気力は変わらない!? しかし、そんな彼が女神から授かった特典は、モンスターを自動で討伐し何もせずとも爆速レベルアップできる"全自動攻撃【オート】スキル"だった！ 怠惰がゆえ効率よく手にした最強の力が、サトルの心に再び火を灯す！『俺は、誰かを救うために行動したい!!』ザクザク稼いだ経験値で追放エルフや悩める聖女を次々助けて、一気にレベルアップ！さらに、活躍の後には美人女神からのご褒美イベントが発生!? 誰も救えず無気力だった青年が、チートスキルで世界のすべてを救い尽くす――！最強ヒロインたちと世界を攻略する、レベルアップ無双譚!! 巻末にはおまけ漫画を収録!!

『全自動攻撃【オート】スキルで俺だけ超速レベルアップ ～女神が導く怠惰な転生者のサクッと異世界攻略～ 2巻』

作画／野桜サク、原作／桜井正宗

本体価格:710円+税、ISBN：978-4-8137-6617-9

【あらすじ】 蹂躙されたエルフの里を救って、楽々レベルアップ＆ご褒美イベント発生!? 更なるレベルアップのため、追放エルフ・リースの故郷であるエルフの里へ向かうサトルたち。しかし、そこで待ち受けていたのは、最狂魔術師の支配により壊滅寸前となった里の姿だった!! 『あなたの強さで、エルフの里を助けてほしい！』エルフの少女に懇願されたサトルたちは、里の奪還に挑む！強敵との死闘の最中、リースに秘められた真の力が解き放たれる!! 覚醒した天才エルフの魔力と唯一無二の全自動攻撃【オート】スキルで、蹂躙されたエルフの里を救い出せ!! さらに、覚悟を決めたサトルに謎の女神・メサイアの正体が明かされて――!? 誰も救えず無気力だった青年が、チートスキルで世界のすべてを救い尽くす！最強ヒロインたちと世界を攻略する、レベルアップ無双譚 第２弾!! 巻末にはおまけ漫画を収録!!

『魔法が使えないモブキャラに転生したけど、俺だけ使える【最強剣技】で成り上がる～推しの悪役令嬢の兄となった男は破滅フラグを叩き斬り、ゲーム世界で無双する～ 3巻』

作画／坂本憲司郎、原作／ジャジャ丸

本体価格:760円+税、ISBN：978-4-8137-6619-3

【あらすじ】 覚醒した悪役令嬢と闇巨人を叩き斬れ!! 賊の襲撃を退けた功績を称えられ、町の英雄となったソルド。その矢先、町を蹂躙する闇巨人が現れ、世界を脅かす新たなイベントが発生！ 過去最大の危機を打ち破るため、仲間の協力のもと、ついに最強の一振り“魔光剣”を造り上げる!! 新たな力を手にしたソルドは、覚醒した妹の力を取り込み真の魔神流を解き放つ!! 「俺の剣技は、この時のためにあったんだ…！」総力を挙げて挑む巨大ボスとの激闘の果て、ついにすべての事件の裏で糸を引いていた黒幕の正体へと迫り――!? 兄妹の絆を糧にしたモブの最強剣技で災害級の巨大敵すらぶった斬る!! 才能ゼロから剣で無双する、超王道バトルファンタジー第３巻!!

『田舎暮らしの魔草薬師は返り咲く～不正はびこる元職場を解雇されたので独立したら、なぜか各界の超一流たちが集まってきました～ 2巻』

作画／暮浦鶏太、原作／鈴木竜一

本体価格:740円+税、ISBN：978-4-8137-6618-6

【あらすじ】 全てを奪われ田舎に追放された“魔草薬師”のハリスは、突然謎の美少女に契りを結ぶことを迫られた!? 彼女の正体は誰もがひれ伏す王国の超一流貴族である“エマ・スぺイディア”。ハリスを専属薬師にしようと参上した彼女はハリス達の想いを受け、意外な答えにたどり着く!? 「何度でも口説き落としに参りますわ！」「……エマ様「後ろ盾になる」の方が宜しいかと…」 超強力な保護を得て魔草薬研究が大躍進!! その後も魔術学園への招待や騎士団からの謎の依頼など、波乱の予感は続いていき――!? 己の夢に仲間と共に突き進む。世界を救う薬師ファンタジー第2弾!! 巻末に原作者書き下ろし小説も収録!!

グラストCOMICS 購入特典

書店購入特典として「特典イラストペーパー」を配布します

■配布店舗例／アニメイト、TSUTAYA、書泉、とらのあな、芳林堂書店、宮脇書店、メロンブックス（すべて一部店舗を除く）

※特典はなくなり次第、終了となります。あらかじめご了承ください。特典の配布状況は各店舗によって異なる場合がございます。 詳細は各店舗へお問い合せください。

■購入特典情報はこちら https://novema.jp/article/grast/news-202606

【特典イラストペーパー例】 下記以外に書店限定ペーパーもございます。詳細はサイトをご覧ください。

◆お問い合せ先：スターツ出版株式会社 広報担当 白土 TEL:03-6202-0311 Mail: contact-stp@starts-pub.jp

◆PDFはこちら

https://prtimes.jp/a/?f=d607-2190-1fb1633c687c19a434865f467bd230ad.pdf