大人気シリーズ 『双子王子の継母になりまして』他「ベリーズファンタジーコミックス」 新刊6作品　6月26日（金）発売

スターツ出版株式会社

小説投稿サイト「Berry’s Cafe」を運営するスターツ出版株式会社（本社:東京都中央区、代表取締役社長：関根赴治）は、電子コミック誌「Berry‘s Fantasy（ベリーズフンタジー）」掲載作品の紙コミック版「Berry’s Fantasy COMICS（ベリーズファンタジーコミックス）」の新刊を2026年6月26日（金）より発売いたします。

■コミックス情報 https://www.berrys-cafe.jp/comic-fantasy#pcomicNew

『双子王子の継母になりまして～嫌われ悪女ですが、そんなことより義息子たちが可愛すぎて困ります～ 3巻』

作画／青井はな、原作／糸加、キャラクター原案／月戸

本体価格：700円+税、ISBN：978-4-8137-6608-7

【あらすじ】 黒髪に生まれたことで迫害されてきたジュリアは、ある日突然、国王ルイゾンの妻として双子王子の継母になることに。ロベールとマルセルの愛らしさに毎日メロメロになりながらも、ジュリアは来たる「橋渡りの儀式」に向けて、二人と魔力の特訓をスタート！ するとロベールに魔力の兆しが現れるが、マルセルにはその気配がなく……。何をするにも一緒だった二人の間に生まれた差に、戸惑い、落ち込むマルセル。そんな中、マルセルが突然姿を消してしまい――!? 揺れる幼い心に母として寄り添いながら、絆を深めていくジュリア。そんな彼女を、ルイゾンは城外のお忍びデートに誘い出して……？ 嫌われ悪女×天使な双子息子の子育てファンタジー!!

『引きこもり令嬢は皇妃になんてなりたくない！～強面皇帝の溺愛が駄々漏れで困ります～ 5巻』

作画／直江亜季子、原作／百門一新、キャラクター原案／双葉はづき

本体価格：710円+税、ISBN：978-4-8137-6609-4

【あらすじ】 魔法師の名家に生まれながら、魔法がひとつしか使えないエレスティアは、冷酷と噂される皇帝・ジルヴェストの第一側室に選ばれ、正式な妃となる。彼の役に立てるよう、脱・引きこもりを決意し様々な公務に奮闘中！ そんな中、謎の男がエレスティアに近づき、魔力について探ってくる! 絆が深まる二人の関係をよそに、エレスティアに忍び寄る魔の手――果たしてジルヴェストはエレスティアを守ることができるのか――!? 「君のことばかり考えている――」彼の心の声だけじゃない、本当の声も溺愛が加速するばかり――!? ここでしか読めない豪華描き下ろしおまけ漫画つき！

『平凡な私の獣騎士団もふもふライフ 9巻』

作画／藍澤さつき、原作／百門一新、キャラクター原案／まち

本体価格：710円+税、ISBN：978-4-8137-6610-0

【あらすじ】 ドジで不運体質の平凡女子・リズは就活も失敗続き…。試験に落ちまくる中、ようやく採用されたのは希望した覚えのない王国軍の獣騎士団事務員だった…！“白獣の亡霊”と少年を追う獣騎士団――。難航する捜索の中、リズは不思議な声に導かれ、亡霊と少年を発見！ 亡霊との闘いの末、事態は思わぬ結末へ――。騒動がひとまずの決着を迎えたその時、「好きなんだ ずっとずっと前から」ついに獣騎士団長ジェドはリズに想いを告げる！ 真っ直ぐな告白に、リズもようやく素直に応えて…激甘モードなジェドの色気は、もう止まらない――!!

『二度目の人生、(元)罪悪の聖女は前世で少年だった冷徹皇帝に拾われる 2巻』

作画／砂藤カミノ、原作／友野紅子

本体価格：740円+税、ISBN：978-4-8137-6612-4

【あらすじ】 前世で聖女として戦争に利用され、命を落としたアンジェリーナ。転生後、伯爵家の使用人として虐げられていた彼女は、かつて自分を殺した少年・ディルハイドに拾われる。大人へと成長した彼の日々増していく過保護な溺愛に、戸惑いを隠せなくて…!? ディルハイドの心の内を垣間見てしまったアンジェリーナは正体を打ち明けようと葛藤するも、魔獣が大量発生！ 彼は討伐へと向かってしまう。さらに前世の因縁の相手であるい元神官長ライオネルに遭遇し、知らされた衝撃の真相とは――年齢逆転溺甘ラブファンタジー。交錯する想いが大きく動き出す第２巻！

『離縁予定の捨てられ令嬢ですが、なぜか次期公爵様の溺愛が始まりました 3巻』

作画／かりね。、原作／浅岸久、キャラクター原案／旭炬

本体価格：760円+税、ISBN：978-4-8137-6613-1

【あらすじ】 早くに両親を亡くし、義家族に虐げられてきた伯爵令嬢のフィオナ。義妹から、冷徹無慈悲と名高い次期公爵・セドリックとの見合いを押し付けられる。契約結婚の提案を受け、思いがけず始まった夫婦生活だったが、なぜか大切にされる日々が待っていた。そんな日々の中、自身の弟を傷つけた過去を悔やむセドリックに「私も償わせてください、旦那様が旦那様を許せるように」 ――そう誓ったフィオナ。セドリックへの想いが溢れていくが、彼を手に入れようと企む義妹によって、フィオナは一室に閉じ込められてしまい――。多くの試練を乗り越えた２人は、ついに秘めていた想いを打ち明ける。やっと伝えられる、「あなたを愛している」と――。健気な伯爵令嬢×不器用な次期公爵の優しさに満ちた愛の物語、最終巻。

『魅了持ちの姉に奪われる人生はもう終わりにします～毒家族に虐げられた心読み令嬢が幸せになるまで～ 2巻』

作画／小森てん、原作／鈴宮、キャラクター原案／桜花舞

本体価格：730円+税、ISBN：978-4-8137-6611-7

【あらすじ】 “心読み”の能力を持つ侯爵令嬢オティリエは、“魅了”の力を操る姉・イアマに幼い頃から虐げられてきた。ある日、思いがけず王宮の舞踏会に出席することになり、王太子ヴァーリックと出会う。初めて“心読み”の力を認めてもらい、補佐官として働きはじめる。そんな中、姉のイアマが夜会で次々と他人の婚約関係を破壊しているという事実が判明。これ以上被害者を出さないため、姉の参加する夜会に乗り込むことを決意。迎えた当日、オティリエはヴァーリックと“偽りの恋人”として参加することになり…！ 思わぬ距離の近さにドキドキしているオティリエだったが、そんなひとときが凍り付くようなイアマの心の声が聞こえてきて――。

■「Berry‘s Fantasy COMICS」紙コミックス作品情報 https://www.berrys-cafe.jp/comic-fantasy#pcomicNew

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