SBCメディカルグループ、業界初※1の男性ヒゲ脱毛専門「SBC MEN′S FLASH CLINIC 池袋院」を開院

SBC Medical Group Holdings Inc.

幅広い診療領域において、国内外の医療機関に経営支援を行うSBCメディカルグループホールディングス（所在地：米国カリフォルニア州、CEO：相川 佳之、以下「SBC」）は、グループ初となる男性ヒゲ脱毛専門の新業態クリニック「SBC MEN'S FLASH CLINIC 池袋院」を、2026年8月6日（木）に開院することをお知らせします。男性のヒゲ脱毛に特化した専門クリニックの展開は、業界初※1の試みとなります。なお、本プロジェクトは、マーケティング・経営戦略・IR・広報など、コーポレート部門の2025年新卒入社メンバーによる若手社員チームが、市場分析から構想、立ち上げまで全プロセスを主導いたしました。

※1 男性のヒゲ脱毛に特化した医療機関（専門クリニック）として。2026年6月時点、自社調べ。

プロジェクトメンバーを務めた4名。左より：清水 拓真（マーケティング部）、佐野 和真（経営戦略部）、森本 凜（IR部）、村上 大介（広報部）

●きっかけは「拡大する男性市場と、男性専用の環境を求めるニーズへの対応」

近年、男性による美容医療の利用は急速に拡大しています。一方で、湘南美容クリニックをはじめとするSBCのクリニックネットワークでは、総合美容医療ブランドとして女性のお客さまを中心に広く認知されてきた経緯から、男性専用の環境を求めるニーズに十分に応えきれていないという課題を抱えていました。こうした課題意識から、SBC取締役副社長の吉田 優也が、2025年入社の若手社員チームにこのテーマを託したことが、本プロジェクトの出発点となりました。

●新卒チームが導き出した「男性専門 × ヒゲ脱毛特化」という結論

プロジェクトチームは、市場分析・競合調査・事業性検証を重ね、脱毛が男性美容医療の中核を担う施術であること、なかでもヒゲ脱毛が美容医療への入口として高い需要を持つ一方で、構造的な課題を抱えていることに着目しました。ヒゲ脱毛は価格競争が激しい市場であることに加え、施術ニーズの高さから予約が集中しやすく、お客さまにとって希望日時での予約が困難となるケースもありました。また、クリニック側の観点からも、限られた診療リソースをいかに最適に配分するかが課題となっていました。こうした課題に対する解決策としてチームが導き出した答えが、ヒゲ脱毛に特化し、オペレーションを徹底的に最適化した「男性専門ブランド」の立ち上げでした。施術内容を絞り込むことで、よりスムーズな予約・施術体験の実現と、より多くのお客さまへサービスを提供できる体制の構築を目指しています。

●単体収益にとどまらない。グループを最適化し、変革を実証する拠点へ

同院は、ヒゲ脱毛に特化し無駄を省いたオペレーション設計により、ブランド単体での収益性の確立を目指します。ヒゲ脱毛に専門特化し、効率性を追求したコンパクトな業態は、国内有数のネットワーク規模を持つグループだからこそ実現できるビジネスモデルです。さらに、ヒゲ脱毛のご予約を本ブランドへ集約することで、湘南美容クリニックをはじめとするグループ内他院の診療体制を再編し、より多くのお客さまへ幅広い施術機会を提供できる環境づくりにもつなげます。加えて同院は、コンパクトな組織ならではの機動力を活かし、SBCが全社で推進する「AIネイティブ経営」のPoC（概念実証）拠点としての役割も担います。ここで得られた知見は、将来的にグループ全体へ展開し、さらなるサービス品質の向上と事業成長につなげていく方針です。

●「通いやすさ」を追求した、男性のためのクリニック設計

同院は、ヒゲ脱毛に特化した専門クリニックとして、男性のお客さまがより利用しやすい診療体験の実現を目指しています。ヒゲ脱毛に適したYAGレーザーを採用するとともに、ヒゲ脱毛に特化した高効率なオペレーションを構築することで、予約の取りやすさと施術品質の両立を図ります。

また、自動受付機の導入やクレジットカード事前登録制による完全キャッシュレス会計※2、院内セールスを行わないシンプルな診療体制により、来院からお帰りまで最短30分※3のスムーズな通院体験を実現しています。さらに、SBCグループ内で最安水準の価格設定により、美容医療が初めての方にも利用しやすい環境を整えています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/97803/table/350_1_6f5a097d2ae08c7fd0b15e7aeb101ced.jpg?v=202606261051 ]

※2 同院では会計導線をスムーズにするため、事前クレジットカード登録による完全キャッシュレス会計を導入しています。クレジットカード以外のお支払い方法には対応しておりませんので、あらかじめご了承ください。※3 来院からお帰りまでの所要時間は、施術内容・ご予約状況・混雑状況などにより異なります。

●新卒の感性を、新規事業の力に。SBCの人財戦略

SBCがコーポレート部門における新卒採用を始めたのは2025年。本プロジェクトは、その第一期生に託されました。総合美容医療ブランドの成長を支えてきた当グループにおいて、「ヒゲ脱毛に特化したコンパクトな業態」という構想は、社内の常識にとらわれない新卒ならではの視点が活かされたものでした。SBCは、こうした新卒の視点と感性を、新規事業を切り拓く戦略的な力と捉えています。手順をすべて与えるのではなく、若手自身が必要な情報を集め、必要な相手を巻き込みながら前に進むことを求めており、本プロジェクトも、新卒チームが各部門と連携しながら自らの手で形にしました。採用初年度の若手に市場分析から開院準備までを任せた本プロジェクトは、未来のSBCを担う人材を実地で育てる、コーポレート部門主導の人財戦略でもあります。

●プロジェクトリーダー 佐野 和真のコメント

プロジェクトメンバーは全員が男性であり、美容医療に対して感じていたハードルや「もっとこうだったら」という思いを出発点に、当事者目線でサービス設計を行いました。新卒1年目の私たちにとって、通常業務と並行しながらゼロから事業を立ち上げることは大きな挑戦でした。多くの方々に支えていただき、このたび開院を迎えられることに心より感謝しています。「SBC MEN'S FLASH CLINIC」が、これまで美容医療を身近に感じていなかった方々を含め、多くの男性にとって通いやすく安心できるクリニックとなるよう努めるとともに、今回の経験と学びを今後のグループの成長にもつなげていきたいと考えています。

●クリニック情報

院名：SBC MEN'S FLASH CLINIC 池袋院

開院日：2026年8月6日（木）

所在地：東京都豊島区西池袋1-15-8 三仲ビル 8階

アクセス：池袋駅西口から徒歩1分

診療時間：11：00～20：00

休診日：毎週金曜日

公式ウェブサイト：https://www.sbc-mens.net/brand/flash/

SBCメディカルグループホールディングス

SBCメディカルグループホールディングスは、先進的な美容医療をはじめ、皮膚科、整形外科、不妊治療、婦人科、歯科、脱毛症治療（AGA）、眼科など幅広い診療領域において、国内外の医療機関に経営支援を行うMedical Services Organization（医療経営支援会社）です。多様なクリニックブランドを擁し、メディカルツーリズムや米国・アジアへのグローバル展開も進めています。2024年9月に米国NASDAQ市場へ上場し、2025年6月には米国株価指数「ラッセル3000」にも選出されました。今後も「メディカルイノベーションで世界中の人々の「幸福度」向上に貢献する」というグループパーパスの実現に向け、信頼性の高い医療サービスの提供とネットワーク拡大を推進してまいります。

英文名：SBC Medical Group Holdings Incorporated

上場市場：NASDAQ Global Market

ティッカー：（米国証券コード）：SBC

所在地：200 Spectrum Center Drive Suite 300 Irvine, CA 92618 USA

CEO：相川 佳之

事業：医療機関（美容医療・皮膚科・整形外科・不妊治療・婦人科・歯科・脱毛症治療（AGA）・眼科、他）への経営支援事業

公式ウェブサイト：https://sbc-holdings.com

公式LinkedInページ： https://www.linkedin.com/company/sbc-medical-group-holdings-inc

SBCメディカルグループ採用サイト：https://www.sbc-recruit.com

湘南美容クリニック：https://www.s-b-c.net

将来の見通しに関する記述

本プレスリリースには、将来の見通しに関する記述が含まれています。将来の見通しに関する記述は、過去の事実や現在の状況に関する記述ではなく、将来の出来事や業績に関する当社の見解のみを示すものです。将来の出来事や業績の多くは、その性質上、本質的に不確実であり、当社のコントロールの及ばないものです。これらの将来の見通しに関する記述は、特に当社の財務実績、収益および利益の成長、事業の見通しと機会、資本配備計画および流動性に関する当社の現在の見解を反映したものです。場合によっては、「可能性がある」、「はずである」、「期待する」、「予想する」、「企図する」、「推定する」、「考える」、「計画する」、「予測する」、「予測する」、「可能性がある」、「希望する」といった言葉や、これらの否定語または類似語の使用により、将来の見通しに関する記述を特定することができます。当社は、本リリースの日付時点においてのみ最新であり、様々なリスク、不確実性、仮定、または予測や定量化が困難な状況の変化の影響を受ける将来見通しに関する記述を過度に信頼しないよう注意を促します。将来の見通しに関する記述は、経営陣の現在の予想に基づくものであり、将来の業績を保証するものではありません。当社は、法律で義務付けられている場合を除き、将来予想に関する記述の予想の変更、または当該記述の根拠となる事象、条件、状況の変化を反映するために、将来予想に関する記述の更新または修正を公に発表する義務を負うものではありません。そのような要因には、特に、世界的、地域的、または地方的な経済、事業、競争、市場、規制の状況の変化、および米国証券取引委員会（SEC）のウェブサイト（www.sec.gov）からアクセス可能な、当社が米国証券取引委員会（SEC）に提出した書類の「リスク要因」の見出しおよびその他の箇所に記載されているものが含まれます。

【本件に関するお問い合わせ先】

SBCメディカルグループホールディングス

広報部：村上 メールアドレス：pr@sbc.or.jp