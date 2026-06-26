アニメ化決定作品『不運からの最強男 5』他、『グラストNOVELS』新刊5作品　書店購入特典付きで6月26日(金) 発売！

スターツ出版株式会社

スターツ出版株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：関根赴治）は、異世界ファンタジー小説の単行本レーベル「グラストNOVELS」の新刊5作品を、6月26日（金）より発売いたします。

■作品情報 https://novema.jp/bookstore/grast-novel/202606

【 TVアニメ2027年放送決定！】『不運からの最強男 【規格外の魔力】と【チートスキル】で無双する５』

フクフク／著、イラストレーター／中林ずん

本体価格:1,450円+税、ISBN：978-4-8137-9641-1

【あらすじ】 不運な人生の末、事故で転生したジークベルト。2度目の人生は前世の不運を払拭するとんでもない幸運値と【鑑定眼】【全属性魔法】【成長促進】【祝福加護】etc…を授かり、規格外の人生を満喫していた。エスタニア王国から帰還し、魔術学校に入学したジークベルトは、名門侯爵家の出身に加えて異例の飛び級ということもあり、どこか周囲に馴染めない日々が続いていた。しかし、とある事件をきっかけに新たな友人と出会い、仲間たちと切磋琢磨しながら次第に学園生活の楽しさを知っていく。ある日、侯爵家の保管庫で発見された神力を帯びた黒い剣。ゼレムと名付けられたその剣は、ジークが「アーベル家の至宝」と呼ばれていることを知っている様子で…。この出会いを機に、ジークは自身の出生の秘密に大きく迫ることになる。そんな中、学校の野外実習中にトラブルに巻き込まれたジーク。そこで彼は、かつて殺意を向けられてから疎遠となっていた兄・ゲルトと再会するが、その姿は呪いによって瀕死に追い込まれており──。不運→最強男の未知なる冒険は、まだまだ続く！

『古代魔道具(オートマギア)の伝承者となった俺、荒廃世界を旅する』

長野文三郎／著、イラストレーター／りっくす

本体価格:1,400円+税、ISBN：978-4-8137-9640-4

【あらすじ】 小さな寒村で貧しい生活を送るレイは、閉塞した日々に鬱々としていた。大気中の魔素濃度が低下し、人々はかつてのように魔法を扱えなくなっていた。春の訪れは遅れ、農業は停滞、荒廃していく世界…。そんなある日、レイは地下迷宮で壊れた古代装置とエルフの少女リディアを発見する。その装置こそが世界荒廃の原因と知ったレイは、宮廷魔術師だった祖父から受け継いだ知識を頼りに装置修復に成功する。すると、フェニックスを宿す魔道具《オートマギア》を手に入れて…!?各地に点在する制御装置を感知できるリディアとともに、レイは旅に出ることに。見知らぬ土地の美しい景色や、旅路での美味しい料理――さらにオートマギアは、装置修復のたびに進化するチートアイテムで…!?フェニックスと大空を自由に飛び回ったり、魔素濃度の低下に関係なく発動できる強力な魔法で戦闘も楽々解決！初めて触れる外の世界を自由に満喫しながら、ついでに世界も再生――田舎少年の気ままなのんびり旅がスタート！

『かつて世界を救った英雄軍師、二度目の人生は影に徹する ～無能と追放された王女を最強に育て上げ、辺境領地を発展させる～』

六志麻あさ／著、イラストレーター／hanusu

本体価格:1,400円+税、ISBN：978-4-8137-9637-4

【あらすじ】 かつて最強軍師として魔王を倒したノア。しかし平和の到来とともにその力は恐れられ、守ったはずの民に処刑されてしまう…。転生したノアは目立つことにうんざりし、しがない下級文官として働くことに。うだつのあがらない今度の人生に満足していた。そんなある日、第三王女・アイシスの執事となったノアは、彼女とともに辺境へと追放されてしまう。魔力を持たない無能と蔑まれるアイシス――しかし彼の眼は見抜いていた。彼女には常人では感知できない程の魔力が秘められていることを。もう注目される人生は御免だ。ノアは実力を隠しつつ、アイシスを支える役回りを全うする。アイシスが敵わない相手には古代魔法で精神干渉し、殺気を叩きつけることで成敗!?驚異の成長を見せるアイシスの一方で、ノアの「平凡な執事」は段々と疑われはじめ…？さらには、かつて倒したはずの魔王が再び蘇ろうとしていて…。果たしてノアは影に徹しきることができるのか――。

『窓際族、ゲーム世界の悪徳ギルド長に転生する ～仕事をサボるために「業務効率化」していたら、なぜか部下から崇拝される愛され上司になっていた件～』

茨木野／著、イラストレーター／Akaike

本体価格:1,400円+税、ISBN：978-4-8137-9638-1

【あらすじ】 窓際係長として何よりも定時退社に努めていた前世。気がつくとゲーム世界のギルドマスターに転生していたキソガワは、ブラックすぎる職場を大改革し、余計な仕事から逃れるために持前の鑑定眼をフル活用！ 効率的な采配で快適なサボリライフを目指すも…「最初から才能を見抜いて、育成していたの…？」 「どこまで不器用でお優しい方なの！」 以前と様子の変わったキソガワに揺れ動く専属メイドや、キソガワの鑑定眼で強力なバフを見抜かれ追放寸前で救われた支援術師、さらに原作の勇者に虐げられていた奴隷の少女など、なぜか部下たちから信頼を集めてしまう。時には規格外の暗黒魔法を駆使したり、災害級の竜を手なずけていたり、キソガワの株は上昇し続け…。同じく転生者であり原作の流れを知る勇者は、そんな状況に不満を募らせ、とんでもない襲撃を仕掛けてくるが…!? ゲーム世界の悪役ボスに転生したはずが、勘違いが勘違いを呼び「理想のリーダー」として世界中から崇められていく──！

『追放されたので最強クラフト能力を使って領地を爆速開拓しようと思う

～建物も武器もゴーレムも作りたい放題だから追放先でもイージーモード～』

年中麦茶太郎／著、イラストレーター／玲汰

本体価格:1,400円+税、ISBN：978-4-8137-9639-8

【あらすじ】 王子でありながらも『遊び人』のスキルを授かったことで父王の不興を買ったエリオット。王族の身分を剥奪され、深い雪で閉ざされ魔物が跋扈する辺境・氷魔の地へと追放されてしまう。あまりに過酷な土地にお供のメイド剣士・ニーニャが心配する中、エリオットは涼しい顔。実は転生者であるエリオット、前世でやり込んだゲームの魔法やクラフト能力が『遊び人』スキルに引き継がれており…。「決めた！王都より立派な街にしちゃおう！」家を作るだけに留まらず、クラフト能力で探し当てた超希少なオリハルコンで国宝レベルの武器を量産したり、ドローンやゴーレムを作って防衛や採掘を手伝わせたり…と常識ハズレなやり方で開拓していくエリオット。さらに魔法理論を構築して魔物を料理したり、魔道具で街の雪を溶かしたり、温泉まで作ってしまったり!?気付けばドラゴンが気に入るほどの快適領地へと変貌を遂げ、その名声は他国にまで知れ渡り──。追放王子が最強クラフト能力で始める、やりすぎ!?開拓ファンタジー！

グラストNOVELS 書店購入特典

書店購入特典として「書き下ろしSSリーフレット」を配布します

■配布店舗 (応援店共通)

アニメイト、書泉、とらのあな、芳林堂書店、メロンブックス（すべて一部店舗、書店を除く）※各電子書店（巻末にストーリーのみ付く形となります）

※特典はなくなり次第、終了となります。あらかじめご了承ください。※特典の配布状況は各店舗によって異なる場合がございます。

※詳細は各店舗へお問い合せください。

■購入特典情報はこちら https://novema.jp/article/grast/news-202606#novels

◆お問い合せ先：スターツ出版株式会社 広報担当 白土 TEL:03-6202-0311 Mail: contact-stp@starts-pub.jp

◆PDFはこちら

https://prtimes.jp/a/?f=d607-2191-891bbf4155dd56b83228c50dddf6e2a8.pdf