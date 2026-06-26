酷暑の現場、空調服が使えない現場向け『ドライアイスベスト』体験会を開催

株式会社櫻製作所

株式会社櫻製作所

防爆・粉塵現場、精密作業環境の熱中症対策ソリューション

『ドライアイスベスト＆ドライアイスステーション』

7月8日（水）大阪で第2回無料体験会を開催

6月開催の体験会は定員に達し、盛況のうちに終了

開催日時：2026年7月8日（水）11:00～ / 15:00～（2部制）

開催場所：大阪府大阪市淀川区野中南2丁目7-12

参加費：無料 定員：1社あたり8名まで

【背景】

2025年度より熱中症対策が事業者の法的義務として定められ、今年は2年目となります。一般的な対策手段として空調服が広く普及している一方で、国内の製造現場・工場環境では、防爆エリア・粉塵環境・精密作業現場など、空調服の使用が許可されない環境が多数存在しています。

こうした環境では適切な暑さ対策の選択肢が限定されるなか、今年も猛暑が予想される状況において、事業者からは代替ソリューションへのニーズが高まっています。

【6月開催体験会の成果】

株式会社櫻製作所は6月11日（木）に、ドライアイスベストの性能・導入効果を実際に体験いただく無料体験会を大阪で開催いたしました。

安全衛生担当者、工場管理者、購買担当者など、多くの関係者にご来場いただき、盛況のうちに終了いたしました。

参加者からは、実際の試着を通じて冷却効果の実感や、運用オペレーション・導入コストについての相談が寄せられました。

【製品の特徴】

◎ドライアイスベスト（氷点下ベスト）

ドライアイスインゴット（130×75×20mm）を専用ポケットに挿入するだけで、気化熱（－78.5℃）による強力冷却を実現

電源・バッテリー不要で、粉塵・引火リスク環境、精密作業現場、狭所など、空調服が使えないあらゆる現場に対応



◎ドライアイスステーション（可搬型ドライアイス製造機）

液化炭酸ガスを原料に、必要な数を入力するだけでドライアイスインゴットを自動で連続製造できます。従来の運用課題を解決します：

自動製造により調達負荷がゼロ。事前の多めの発注が不要に

キャスター付きで、電源（3相200V）と液化炭酸ガスボンベがあれば現場で製造可能。輸送中の昇華ロスも解消

独自のプレス機構により、液化炭酸ガスからドライアイスへの変換効率を最大44％まで引き上げ、1分あたり最大4個を製造

【7月開催体験会の内容】

日時： 2026年7月8日（水）11:00～ / 15:00～（2部制）

場所： 大阪府大阪市淀川区野中南2丁目7-12

参加費： 無料

定員： 1社あたり8名まで

体験会で実施できること：

試着・冷却効果・重量感の確認

商品説明（スペック・導入コスト・運用オペレーション）

担当者への直接相談（技術・購買・導入に関する質問）

複数名参加での現場検討

対象：

空調服が使えない現場（粉塵環境、引火リスク、精密作業）を抱える企業

酷暑環境での作業がある企業（製造・建設・物流・屋外作業）

安全衛生・熱中症対策担当者

【導入方法】

ドライアイスステーションは「購入」と「レンタル」の2つの導入方法を用意。購入は長期的なランニングコスト最小化を実現し、レンタルは初期費用を抑えた導入が可能です。

【参加申し込み】

Google フォームにて申し込み受け付け中

各イベント前日まで申し込み可能

【お問い合わせ先】

株式会社櫻製作所

営業企画課 橋本

TEL：06-6302-5321

Email：hashimoto@sakuraseisakusho.co.jp