一建設株式会社

飯田グループホールディングスの中核企業である一建設株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役：堀口忠美、以下、一建設）は、一建設と取引のある協力会社および一人親方の皆さまへの支援施策の一環として、「一建設株式会社安全協力会一人親方労災組合」を2026年4月6日（月）に設立し、2026年6月より組合員の加入受付を本格化しました。

加入申込サイト：https://hajime-rousai.com/

本組合は、建設現場で働く一人親方が国の労災保険へ特別加入できる仕組みを提供するとともに、万が一の労働災害や事故に備えた補償制度、各種相談サービスを提供するものです。

近年の建設業界では、技能労働者の高齢化や担い手不足が深刻化しているほか、2024年問題を契機とした働き方改革への対応も求められています。そのような中、住宅建築の現場を支える一人親方や協力会社が安心して働ける環境づくりは、建設業界全体の重要な課題となっています。

一建設では、住宅建築を支える協力会社の皆さまの安全確保と福利厚生の充実を目的として本組合を設立しました。労災保険への加入促進を通じて、職人の皆さまが安心して働ける環境づくりを支援するとともに、住宅建築現場における安全管理体制のさらなる強化を図ります。

設立の背景

建設業界では、技能労働者の高齢化や若年層の入職者不足が進み、住宅建築を支える人材の確保が重要な課題となっています。こうした中、一人親方として活躍する技能者の役割はますます大きくなっています。一方で、建設現場では高所作業や重量物の運搬、各種工具の使用などに伴う労働災害のリスクが存在しており、転倒や転落事故、熱中症、現場への移動中の交通事故などへの備えが欠かせません。

しかし、一人親方は一般の労働者とは異なり、業務中の災害に備えるためには労災保険の特別加入制度を利用する必要があります。制度の存在や加入手続きに関する情報不足などから、十分な備えができていないケースも見受けられます。

このような状況を踏まえ、一建設では協力会社支援の一環として、安全協力会一人親方労災組合を設立しました。労災保険への加入を支援することで、現場で働く職人の皆さまがより安心して働ける環境づくりを推進してまいります。

「安全協力会一人親方労災組合」の特長

（1）国の労災保険へ特別加入可能

建設現場での作業中の事故だけでなく、現場への移動中の交通事故も補償対象となります。

（2）充実した補償制度

労災保険に加入することで、以下の補償を受けることができます。

・労災指定医療機関での治療費給付

・休業補償給付

・後遺障害補償給付

・遺族補償給付

など、万が一の事故やケガに備えた補償制度が整っています。

（3）加入しやすい料金体系

・入会金：無料

・加入手数料：無料

・年間組合費：6,000円

加入しやすい料金体系とすることで、一人親方の負担軽減を図っています。

（4）専門家によるサポート

被災時には手続きのサポート体制として社会保険労務士を紹介します。

また、従業員を雇用した際の労災保険・雇用保険・社会保険に関する相談の対応についても紹介

が可能です。

（5）事業運営に関する相談体制

法人設立や建設業許可申請について、行政書士・司法書士の紹介を行い、一人親方の事業運営を

支援します。

「安全協力会一人親方労災組合」の概要

名 称：一建設株式会社安全協力会一人親方労災組合

設立日：2026年4月6日（月）

対象者：一建設と取引のある協力会社および建設業に従事する一人親方

主な対象業種：大工、基礎工事、とび、左官、土木、電気、塗装、内装、設備工事など

加入申込サイト：https://hajime-rousai.com/

お問い合わせ：労災コールセンター

TEL：0120-020-631

受付時間：09:00～17:30（土日祝日・年末年始を除く）

一建設会社概要

社 名：一建設株式会社

代表取締役：堀口 忠美

本 社：〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-25-5 藤久ビル東5号館

設 立：1967年2月13日

資本金：32億9,800万円

事業内容：分譲戸建住宅

https://www.hajime-kensetsu.co.jp/for-living/ready-built/

分譲マンション

https://www.hajime-kensetsu.co.jp/for-living/apartment/

注文住宅

https://www.hajime-kensetsu.co.jp/for-living/custom-built/

リフォーム・リノベーション

https://www.hajime-kensetsu.co.jp/for-living/renovation/

アセットソリューション（投資用戸建賃貸・土地有効活用）

https://www.hajime-kensetsu.co.jp/become-an-owner/investment/

リースバックプラス⁺

https://www.hajime-kensetsu.co.jp/become-an-owner/lease-back-plus/