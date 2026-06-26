「あやべ水無月まつり2026」にてアキッパの公式駐車場・有料観覧席運営が決定

akippa株式会社

駐車場マーケットプレイス「アキッパ（akippa）」を運営するakippa株式会社（代表取締役社長 CEO：金谷元気）は、2026年7月25日(土)に京都府綾部市で開催される「あやべ水無月まつり2026」にて、昨年に引き続き公式駐車場運営をおこなうことが決定しました。

3年目の連携となる今年は、事前予約制の公式駐車場を昨年の2箇所から10箇所へと大幅に拡大いたします。さらに、本イベントでは初となる有料観覧席（2箇所）の販売・運営もあわせて担当し、交通面・運営面の双方からサポートに寄与します。

駐車場や有料観覧席を有料・事前予約とすることで当日のスムーズな来場環境を整え、周辺の渋滞緩和を目指します。

また、駐車場や有料観覧席の収益を運営費に活用し、地域の伝統と大切な思い出を未来へつなぐ持続可能なまつり運営に貢献します。



「あやべ水無月まつり2026」 アキッパ特設サイト▼

https://www.akippa.com/event/ayabeminatsuki(https://www.akippa.com/event/ayabeminatsuki)

「あやべ水無月まつり」は、由良川の河畔から打ち上げられる迫力満点の花火や、川面を流れる灯篭が織りなす幻想的な風景が魅力の、京都府綾部市最大級の伝統的なお祭りです。

例年多くの来場者が訪れる一方で、会場周辺道路の渋滞や駐車場不足などの交通課題が顕在化していました。

こうした交通問題を解消するため、アキッパでは2024年より「有料・事前予約制」の公式駐車場運営を担っており、今年で3年目の運用となります。（※）これまでの実績を評価していただき、本年も継続して運営をおこなうことが決定しました。

3年目となる今回は、さらなる来場者の利便性向上と、周辺の混雑緩和強化を目的に、事前予約制の駐車場を昨年の2箇所から10箇所へと拡大しました。さらに、本イベントではアキッパ初となる有料観覧席（2箇所）の運営・販売もおこないます。

駐車場と有料観覧席の双方を事前予約・決済とすることで、現地での混雑や現金対応の手間を軽減し、誰もが安心して楽しめる環境を整えます。

また、今回の連携によって得られる収益はまつりの運営費用の一部に充てられ、物価高騰等に伴う運営負担を軽減するとともに、おまつりを次世代へ継承していくための安定した財源確保につながります。

今後も「困りごと解決企業」として、全国の自治体やイベント主催者と連携し、多様な駐車場問題の解決に取り組んでまいります。

そして伝統的な地域の花火大会やおまつりが今後も長く続き、来場者皆さまが大切な思い出を残せるよう、駐車場や観覧席の事前予約制を通じて持続可能なイベント運営の実現に向けて取り組んでまいります。

※ プレスリリースはこちら▼

京都府・綾部市開催の「令和6年 あやべ水無月まつり」にてアキッパでの一部公式駐車場運営が決定！事前予約制で交通混雑緩和を目指します

～約600台分の駐車場が本日7月3日(水)12:00より予約受付開始～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000458.000016205.htmll

■公式駐車場・有料観覧席について

利用可能日：

2026年7月25日(土)

対象駐車場・有料観覧席：

公式駐車場 10箇所、有料観覧席 2箇所

詳細は特設サイトよりご確認ください。

「あやべ水無月まつり2026」 アキッパ特設サイト▼

https://www.akippa.com/event/ayabeminatsuki

※先着順となります。

※ご予約には別途サービス料がかかります。

※駐車場はアキッパバリュープラスの対象外です。

■ご利用方法

1.アキッパへの会員登録（無料）

購入にはアキッパへの会員登録が必要です。既にアキッパへの会員登録が完了している方は、登録済みの内容でご利用いただけます。

2.駐車場・観覧席の予約

以下の特設サイトよりご希望の駐車場または観覧席を選択し、決済して購入します。

「あやべ水無月まつり2026」 アキッパ特設サイト▼

https://www.akippa.com/event/ayabeminatsuki

3.駐車場・観覧席を利用する

駐車券の印刷およびダッシュボードへの掲示にご協力をお願いします。

また、観覧席をご予約のお客様には、当日受付にてチケットを提示いただいたのち、皆様分のリストバンドをお渡しいたします。

■あやべ水無月まつり2026 開催概要

名称：

あやべ水無月まつり2026

開催日：

2026年7月25日(土)

会場：

由良川河畔など綾部市街地一帯

主催：

あやべ水無月まつり実行委員会

公式サイト：

https://ayabeminatsuki.org/

■アキッパ（akippa）とは

https://www.akippa.com/

駐車場マーケットプレイス。月極駐車場の未契約区画や個人宅の車庫・空き地・商業施設など空いている場所を時間貸し駐車場としてスマホから簡単に貸し出せ、ドライバーはWebまたはアプリから事前予約・事前決済して利用できる。スペースの貸出や会員登録は無料。全国に常時5万5000件以上（2025年12月 平均アクティブ掲載数）予約できる駐車場を確保しており、スポーツ観戦やイベント・通勤・帰省・旅行などさまざまな用途での車移動時に利用されている。これまでに50以上の自治体・スポーツクラブと連携し、交通渋滞や駐車場不足などの困りごと解決に取り組んでいる。また駐車場をシェアすることは、遊休資産の活用、排出ガス削減につながることからSDGsにも貢献できる。現在の会員数は累計540万人（2026年5月末時点、貸主は含まない）。

■akippa株式会社

本社：大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 パークスタワー14F

東京オフィス：東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE WeWork内

代表者：代表取締役社長 CEO：金谷元気

設立：2009年2月2日

資本金：20億円（資本準備金含む）

事業内容：駐車場マーケットプレイス「アキッパ」の運営

HP：https://akippa.co.jp

【本プレスリリースのお問い合わせはこちら】

akippa株式会社 広報（担当：森村）

東京オフィス:〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE WeWork内

大阪オフィス:〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークスタワー14F

Tel:03-6450-6090

Email: pr@akippa.co.jp

URL: https://akippa.co.jp