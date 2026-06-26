オリヴィア・ロドリゴが、フォートナイト アイコンシリーズに登場！

Epic Games, Inc.

Epic Games（本社:アメリカ合衆国、CEO:Tim Sweeney）は、グラミー賞を3度受賞したオリヴィア・ロドリゴが、6月25日午後8時（米国時間）よりフォートナイト アイコンシリーズに登場したことをお知らせいたします。

2種類のコスチュームや豊富なコスメティックアイテムに加え、バトルロイヤル内にはNPC（ノンプレイヤー キャラクター）として登場。また、モバイル版で利用可能となったばかりのFortnite Festival カラオケモードにも登場します。

3作目のスタジオアルバム『you seem pretty sad for a girl so in love』では、Billboard Hot 100でリードシングル3作連続初登場1位、Billboard 200でアルバム3作連続初登場1位という史上初の快挙を達成。さらに、同アルバムは今年のソロアーティスト作品として最大の初週デビューを記録しており、その最新楽曲をフォートナイトでも楽しめます。

オリヴィア・ロドリゴ コメント：

“I've always loved how Fortnite brings people together in a really specific way,” said Olivia Rodrigo.

“It’s exciting to have my music brought into this world and to have players embrace different looks from my albums.”

トレーラー：https://www.youtube.com/watch?v=uEVNX22k8Vs&feature=youtu.be(https://www.youtube.com/watch?v=uEVNX22k8Vs&feature=youtu.be)

ショップ登場アイテム：7月25日まで（米国時間）

- コスチューム「SOUR Olivia Rodrigo」 - リアクティブスタイルに加え、レゴスタイルにも対応。- コスチューム「Lover Girl Olivia Rodrigo」 - 最新アルバムをテーマにしたコスチューム。リアクティブスタイルと、レゴスタイルにも対応。- エモート「good 4 u」 - 鏡が割れる演出や炎のエフェクト付き。- エモート「maggots for brains」 - ハートやフェアリーダストのエフェクト付き。- 新たな3曲のジャムトラック:「drop dead」「maggots for brains」「deja vu」- バックアクセサリー「Olivia's Butterfly Wings Back Bling」「Flammable Sticker Collection Back Bling」

Fortnite Festival カラオケモードがモバイル対応

Fortnite Festival カラオケモードがiOSおよびAndroid向けFortniteアプリで利用可能になりました。Fortnite Festival Main Stageを開き、楽器選択画面で「カラオケモード」を選択すると、オリヴィアの6曲のJam Trackに合わせて歌うことができ、歌唱はリアルタイムでスコア化されます。

バトルロイヤル島にオリヴィアが登場

バトルロイヤル島でオリヴィア・ロドリゴのNPCを見つけ、一緒にジャムセッションを楽しむと、以下の無料アイテムをアンロックできます。

- Heart Locket Spray- Loading Screen

アセットについては、こちら(https://epicgames.ent.box.com/s/t108jmplg58kvotyw22omu83r5r2baz9/folder/390809500720)よりダウンロードいただけます。

◆Epic Gamesについて

Epic Gamesは、1991年にCEOのティム・スウィーニーによって設立されたアメリカの会社です。 ノースカロライナ州ケーリー市に本社を置き、世界各地に50以上のオフィスを構えています。 現在、Epicはインタラクティブ・エンターテインメントを牽引し、3Dエンジンテクノロジーを提供する企業です。 Epicは世界最大級のゲームのひとつ『フォートナイト』を運営しており、『フォートナイト』、『Fall Guys』、『ロケットリーグ』、Epic Games Storeにおいて、60億を超えるフレンド接続数を持つ8億以上のアカウントを有しています。



また、Epicは世界有数のゲームの原動力となるUnreal Engineを開発し、映画、テレビ、建築、自動車、製造、シミュレーションなどの業界でも採用されています。 Epicは、Unreal Engine、Epic Games Store、Epic Online Servicesを通じて、開発者やクリエイターがゲームやその他のコンテンツを構築、配信、運営するためのエンドツーエンドのデジタルエコシステムを提供しています。

◆フォートナイト について

全世界で5億人以上の登録アカウントを持つ『フォートナイト』は、象徴的なバトルロイヤルやアクション満載のゼロビルドで、自分だけの体験を作ったり、チームを組んだりすることができるゲームです。『フォートナイト』は、文化が息づく、常に進化する空間であり、プレイヤーは友だちと一緒にグローバルなコミュニティの作成、視聴、プレイをすることができます。『フォートナイト』は、PlayStation、Xbox、Switch、Android、PC、クラウドベースのゲーム配信サービスでご利用いただけます。詳細は、www.fortnite.com(https://www.fortnite.com/)をご覧ください。