話題の有田焼アクセサリーブランド「eb2」の新作イヤリング・ピアスを先行販売！「器とデザイン」POP UPを、SAGA MADOで開催します。

公益財団法人佐賀県産業振興機構

さが県産品流通デザイン公社（所在地：佐賀市、所長：石井法子）は、佐賀県の県産品を厳選したセレクトショップ「SAGA MADO」にて、2026年7月3日（金曜日）から7月12日（日曜日）の10日間、『磁の装身具』と題して、有田焼の工房 「器とデザイン」のPOP UPを開催します。

期間中は、「佳子内親王殿下が公務の際にご着用」と主要メディアで報道されたことで全国的に注目を集めた有田焼アクセサリーブランド「eb2（イビツ）」を展示販売するほか、新作となるぶら下がりタイプのアクセサリーを数量限定で先行販売します。

「eb2（イビツ）」は磁器でできたアクセサリーで、有田の染付、赤絵付の職人と協力し、手描きで1点1点絵付けを行い、窯で焼成しています。そのため、その濃さの重ね具合、筆の抑揚、窯の状態に よって表情が変わってくる一点ものの商品です。

2024年10月に、SAGA2024にあわせ佐賀県を訪問された佳子内親王殿下がご着用されたと主要メディアで報道されたことで大きな話題となり、一時は予約販売となるなど、全国的にも注目されている逸品です。

また、新進気鋭のデザイナーとコラボした蕎麦猪口「CHOCO ARITA」も販売します。

この機会にぜひSAGA MADOへお越しください。

器とデザイン POP UP概要

■POP UP開催：2026年7月3日（金曜日）～7月12日（日曜日）10:00～20:00

■開催場所：SAGA MADO特設エリア（佐賀市駅前中央一丁目4番17号コムボックス佐賀駅前1階）

※期間中の取材・撮影も歓迎しております。お気軽にお問い合わせください。

「器とデザイン」とは

「器とデザイン」は有田町在住のグラフィックデザイナーであり、作陶家の宮崎 雄太氏が主催する工房兼店舗です。

有田焼の産地として知られる有田の内山地区に拠点を構え、ろくろ挽きを中心とした方法で作陶を行っています。

有田焼の伝統を守りながらも、現代的なデザイン感覚を加えた作品作りには、和洋シーンに関係なく、日常で気兼ねなく使うことが出来るようにという想いがあります。

暮らしに合うシンプルで使いやすいデザインから伝統的な有田焼の技法を取り入れた色鮮やかな色使いが特徴です。

eb2（イビツ）

「形の整ったものは清く美しい。けれども整っていないものもアプローチによっては清く美しく、より魅力的になるのでは」という想いから、eb2を製作・販売しています。

「器とデザイン」ホームページ https://utsuwatodesign.jp/

「器とデザイン」インスタグラム https://www.instagram.com/utsuwa_to_design/

販売予定商品のご紹介（一部）

■eb2ドロップ染錦（イヤリング/ピアス） \7,700（税込）

今回初披露となる、揺れるシルエットが印象的なぶら下がりタイプのアクセサリー。

メインとなる飾り部分は両面絵付けがされており、厚み部分に銀彩（プラチナ彩）を施し、より華やかさを感じるアクセサリーです。

本格発売は9月を予定しており、本POP UPでは数量限定で先行販売します。

■Lサイズ 染錦 FLOWER02（イヤリング/ピアス） \6,600（税込）

eb2 (イビツ)の新作デザイン。

有田の染付、赤絵付の職人と協力し、1点1点手書きで絵付けしています。

アクセサリーの裏面にはヌメ革を貼り、経年変化も楽しめるようにしています。

■CHOCO ARITA（箱なし）\2,090（税込）

伝統ある有田焼の技術と現代のデザインを融合させた蕎麦猪口シリーズ。

国内で活躍するデザイナーやイラストレーターとのコラボレーションから生まれた個性豊かなデザインは、蕎麦猪口としてはもちろん、湯のみや小鉢、デザートカップなど、暮らしに寄り添う器として幅広くお楽しみいただけます。

SAGA MADO とは

有田焼や鍋島焼、唐津焼といった焼き物から、若手作家の新しい感覚でつくられたもの、普段づかいにちょうどいい食品・雑貨など、季節ごとに厳選して県産品をご紹介しています。

公式ホームページ：https://sagamado.jp/

（公財）佐賀県産業振興機構 さが県産品流通デザイン公社とは

さが県産品流通デザイン公社は、県内の中小企業等を支援する「（公財）佐賀県産業振興機構」内に、県産品の販売促進等を目的に、平成29年（2017年）4月に設立した支援機関です。

県産品を磨き上げ、付加価値を高めながら、その良さを伝え、生産者と消費者をつないでいく「新たな流通をデザインする」という思いのもと、県産品の情報発信や県内の生産者や事業者の皆様の販路拡大及び海外市場の開拓など販売促進につながる支援に取り組んでいます。

■支援する事業者：佐賀県内に所在し、生業として営んでいる生産者、製造者、販売者。

公式ホームページ「SAGAPIN」：https://www.sagapin.jp/