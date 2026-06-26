早くも第2弾！「サッカー日本代表 カプセル 2026 第2弾」を6月26日より発売

esspride株式会社

プロスポーツチームやアーティストなどの商品プロデュースを手がけるesspride株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役CEO：西川世一）は、「サッカー日本代表 カプセル 2026 第2弾」を2026年6月26日(金)10時より発売します。

販売は、当社が運営するメーカー直販ECサイト『モバガチャ』（https://mobagacha.com/）にて行います。

6月13日に発売し反響をいただいた第1弾に続く、待望の第2弾です。本商品は、日本代表に選出された選手たちをデフォルメしたかわいいイラストデザインや実写ビジュアルを採用。「最高の景色を2026」を掲げ、世界を相手に躍動するSAMURAI BLUEの選手たちが、カプセルトイとなって登場。お気に入りの選手をいつも身近に感じられる手のひらサイズのグッズでお届けします。

第1弾の詳細はこちら：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000119.000032768.html

レアアイテムとして「アクリルバッジクリップ」や「アクリルスタンド」、スーパーレアアイテムとして「アクリル時計」など、各選手のラインナップから何が当たるかはお楽しみ。カプセルトイならではのワクワク感を存分にお楽しみいただける商品となっております。

商品イメージ

■ステッカー2枚セット

■【レア】アクリルバッジクリップ

■【レア】アクリルスタンド

■【スーパーレア】アクリル時計

※画像は監修中です。仕様が変更になる可能性がございます。

商品特徴

・2026年シーズンならではのラインナップ

選手たちがいま実際にピッチで身にまとう2026年シーズンの日本代表ユニフォーム姿に加え、スローガン「最高の景色を2026」が入ったデザインも展開しています。

・種類豊富なカプセルトイ

デフォルメイラストと実写ビジュアル、2つのデザインで展開するカプセルトイは90種類以上を予定しています。 ※内容は変更になる場合があります。

・レア・スーパーレアの高揚感

ランダム封入のカプセルトイにより、何が出るかわからないドキドキ感を体験できます。

商品概要

[商品名]サッカー日本代表カプセル 2026 第2弾

[価格]600円（税込）

[種類]

・ステッカー2枚セット

サイズ：約H91×W55mm

・【レア】アクリルバッジクリップ

サイズ：約H35×W60mm

・【レア】アクリルスタンド

サイズ：本体約H60mm 台座約H25mm×W40mm

・【スーパーレア】アクリル時計

サイズ：約H110×W150mm

[販売日時] 2026年6月26日(金) 10:00～

[販売元] esspride株式会社

[コピーライト表記] (C)esspride/JFA

※ご注文状況により、予告なく販売を一時停止させていただく場合がございます。

※想定を上回るご注文をいただいた場合ならびに昨今の国際情勢の影響によりお届け時期が遅延する可能性がございます。その場合でも、キャンセルを承ることができませんので、あらかじめご了承ください。

取扱い店舗

【オンライン】メーカー直販サイト『モバガチャ』：https://mobagacha.com/(https://mobagacha.com/)

※詳細は商品サイトをご確認ください。

会社概要

■社名：esspride株式会社（エスプライド）

■所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷3-17-11

■代表取締役CEO：西川 世一

■設立年月日：2005年4月25日

■HP：https://esspride.com/