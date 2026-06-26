秩父湯元 武甲温泉 原稿執筆パックプランをアップデート。レンタルアイテムや無料サービスの拡充で、より良い制作環境を。

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場（埼玉県比企郡ときがわ町、代表取締役 山崎寿樹）が運営する秩父湯元 武甲温泉（埼玉県横瀬町、以下、武甲温泉）は、2026年7月1日（水）より、宿泊プランである「大人の原稿執筆パックプラン」を、執筆活動や制作をしやすい環境を目指しアップデートします。

＜アップデート内容詳細＞

１.駄菓子10個まで無料プレゼント

チェックイン時に売店コーナーの駄菓子を10個まで無料でお持ちいただけます。作業の合間のおやつにおすすめ。

２.夜食カップ麺サービス

お部屋にカップラーメンをご用意します。小腹の空いた夜にお召し上がりください。

３.作業用クッション貸出

テーブルのついた作業用クッションをご用意しています。

４.レンタルカラージャージ／ハチマキの貸出（数量限定）

ご希望のお客さまにはカラージャージと必勝ハチマキを貸し出します。気合いを入れて作業をしたい方におすすめ。

５.マッサージアイテムレンタル（数量限定）

首や手などをお手軽にマッサージできるアイテムを貸し出します。

下記、既存のサービス内容はそのままでご利用いただけます。

・1泊3食付（夕・朝・昼）

・昼食は10種類からお好きなものを選択

・無料のアイスコーヒー/紅茶（ポットでお部屋に設置）

・本館の温泉入り放題（チェックイン・アウト両日とも10～21時まで利用可）

・個室貸切 10:00～16:00（チェックアウト日）

・書きます、やります宣言オプション

＜大人の原稿執筆パックプラン in 武甲温泉＞

文豪のまち湯河原にある温泉旅館「The Ryokan Tokyo YUGAWARA」の人気宿泊プラン「大人の原稿執筆パック」を秩父の地でも体験できるように始まった本プラン。原稿執筆パックとは、小説や漫画、イラストなどの執筆活動をしている現代のクリエイターのみなさまに、原稿に集中できる空間をご提供するプランです。武甲温泉別館（宿泊棟）は1棟ずつが独立したレトロな客室。締め切りに迫られた作家が缶詰状態で作業したようなイメージで、誰にも邪魔されない作業時間を確保できます。

10時のチェックアウト後は、16時まで本館の個室を利用可能。昼食は名物のわらじカツ丼など10種類からお選びいただけます。温泉はチェックイン日の10時～翌日21時まで入り放題。原稿の息抜きに、ぜひ温泉でリラックスしてください。

料金：14,980円/人～

予約URL：https://go-onsendojo.reservation.jp/ja/hotels/bukoonsen

■秩父湯元 武甲温泉

武甲温泉は、秩父のシンボル武甲山の麓、横瀬川沿いにある温浴施設です。西武鉄道・横瀬駅より徒歩約10分。緑に囲まれた露天風呂やジェットバス、サウナ等を備えています。宿泊施設、キャンプ場も併設していますので、秩父・長瀞観光の拠点としてご利用ください。

埼玉県秩父郡横瀬町横瀬4628-3

https://www.buko-onsen.co.jp/

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場、株式会社Kii company、株式会社さかなと、株式会社埼玉武蔵ヒートベアーズを傘下に、「地域を沸かす」ための新たな価値創造、地域活性化への貢献、人材の育成を目指して活動しています。

https://ondoholdings.com/