スパイスファクトリー社員が「2026 Japan All AWS Certifications Engineers」を3年連続で受賞

スパイスファクトリー株式会社

デジタル・トランスフォーメーションを支援するスパイスファクトリー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：高木 広之介、以下「当社」） の社員が、アマゾン ウェブ サービス（以下、AWS）より、AWS認定資格をすべて取得していることが評価され、「2026 Japan All AWS Certifications Engineers」に3年連続で選出されました。

AWS JAPAN APN ブログ｜2026 Japan All AWS Certifications Engineers の発表はこちら(https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2026-japan-all-aws-certifications-engineers/)

■Japan All AWS Certifications Engineers について

「Japan All AWS Certifications Engineers」とは、AWS Partner Network（APN）に参加している企業に所属し、対象となるAWS認定資格をすべて保持しているAWSエンジニアを対象とした表彰プログラムです。

今回の3年連続選出は、当社社員が日々変化するクラウド技術への理解を深め、AWSに関する幅広い知識と実践的な技術力を継続的に磨いてきたことが評価された結果です。

2026年のクライテリア（選定条件・基準）では、従来のクラウドアーキテクチャ、セキュリティ、DevOps、データ、機械学習などに関する認定資格に加え、生成AIソリューションの実装・活用に関する専門性を問う新たな認定資格として「AWS Certified Generative AI Developer - Professional(https://aws.amazon.com/jp/certification/certified-generative-ai-developer-professional/)」の登録が開始されています。

対象の AWS 認定資格は以下の通りです。

・AWS Certified Cloud Practitioner

・AWS Certified AI Practitioner

・AWS Certified Solutions Architect - Associate

・AWS Certified SysOps Administrator - Associate

もしくは AWS Certified CloudOps Engineer - Associate

・AWS Certified Developer - Associate

・AWS Certified Data Engineer - Associate

・AWS Certified Machine Learning Engineer - Associate

・AWS Certified Solutions Architect - Professional

・AWS Certified DevOps Engineer - Professional

・AWS Certified Security - Specialty

・AWS Certified Machine Learning - Specialty

もしくは AWS Certified Generative AI Developer - Professional

・AWS Certified Advanced Networking - Specialty

引用：2026 Japan All AWS Certifications Engineers クライテリア(https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2026-japan-all-aws-certifications-engineers-criteria/)

■受賞者コメント

【氏名】

進藤 辰雄



【所属】

スパイスファクトリー株式会社

TOPS Division. Information System

＜コメント＞

このたび「Japan All AWS Certifications Engineers」を受賞することができ、大変光栄に思います。

日々の業務では常にAIが伴走するようになってきました。圧倒的な性能を正しく活用するには、扱う人間が生成される回答の妥当性を判断できることが重要と考えています。

AWSでは今年からAWS Certified Generative AI Developer - Professional が新設されました。

クラウドサービスで幅広い基盤を担うAWSの各サービス、およびそれらと連携するAIの知識は、この判断の軸を醸成する最適な知識体系と捉えています。

今後も積極的に知識習得に努め、より良い環境の構築に努めてまいります。

■スパイスファクトリーのAWSに関する取り組み

APNセレクトティアサービスパートナーロゴ

当社は、2025年3月よりAWSのパートナープログラム「AWS Partner Network」（以下、APN）において、「APNセレクトティアサービスパートナー」として認定されています。AWS公式ページでは、同ティアについて、AWSに関する技術的な専門知識とカスタマーエクスペリエンスを実証した組織を認定する、としています。

今後も、360° Intelligence Firmとして、AWSに関する専門知識と実践力を活かし、クラウド基盤構築、セキュリティ、AI活用、システム開発などを通じて、お客様のビジネス成長に貢献するDX・AX支援を推進してまいります。

■AWSサービス提供事例

東京都町田市様｜「バーチャル市役所」の実現を目指した市民のためのポータルサイト構築(https://spice-factory.co.jp/works/17664/)

株式会社ネクスウェイ様 | 薬局向けDI (薬剤情報) ポータルサービス「アスヤクDIポータル」の開発(https://spice-factory.co.jp/works/14733/)

在宅医療支援機構株式会社様・帝人株式会社様 | 訪問看護専門総合転職支援サービス「NsPace Career」の開発(https://spice-factory.co.jp/works/13189/?utm_source=service_page)

■生成AI活用関連サービス

スパイスファクトリー、企業のAI自走活用の現在地を可視化する「AI駆動組織診断」の提供を開始(https://spice-factory.co.jp/news/21976/)

スパイスファクトリー、レガシーシステムを資産として活かす「AIモダナイゼーション支援」を開始(https://spice-factory.co.jp/news/21153/)

スパイスファクトリー、企業のAI自走を支援するソリューション「Spice AIイネーブルメント」を始動(https://spice-factory.co.jp/news/21150/)

スパイスファクトリー株式会社

スパイスファクトリーは、DXを加速させるアジャイルマインドで企業や行政機関のデジタル変革を引き起こす"触媒（スパイス）"となるDX支援企業です。

これまでに、教育、医療、自治体、一次産業、物流、製造、エンタメなど様々な業界のDXに関わり、アジャイル開発のアプローチで迅速な価値創造を実現し、社会と顧客の課題解決に取り組み、事業の成長を支援してきました。

経営課題から現場の事業課題解決まで全方位で関わり、デジタル領域の課題に幅広く対応します。事業サービス構想の支援、システム開発、UI/UX、マーケティング支援など、一気通貫でサポートします。

同時に、従来の受託開発の枠組みを超え、ユーザー中心の設計を軸に顧客企業や行政機関と連携し、変化への対応力と俊敏性を高めながら、伴走して解決策を導き出します。

私たちのMissionは「革新の触媒」であり、Purposeは「1ピクセルずつ、世界をより良いものにする。」ことです。社会課題解決を追求し、新たなビジネスやイノベーション創出に貢献します。



会社名：スパイスファクトリー株式会社(Spice Factory Inc.)

代表：代表取締役CEO 高木 広之介

設立： 2016年3月

資本金：307,008,000円(資本準備金を含む)

東京本社：東京都港区台場二丁目3番1号 トレードピアお台場 20階南

関西拠点：大阪府大阪市中央区本町一丁目6番17号 THE VILLAGE OSAKA 10階

福岡拠点：福岡県福岡市中央区大名2-6-11 Fukuoka Growth Next

事業内容：360° Intelligence Firm



公式Webサイト ：https://spice-factory.co.jp

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