ClarksでPre Summer Saleスタート

クラークスジャパン株式会社

英国発のフットウェアブランド Clarks（クラークス） は、本日2026年6月26日（金）より、全国のClarks、Clarks Originals店舗および公式オンラインストアにて「Pre Summer Sale」を開催いたします。

期間中は、対象商品を30%OFFの特別価格でご提供。



ブランドを代表するアイコンモデルをはじめ、これからの季節に活躍するサンダルや軽量モデルなど、幅広いラインアップをお得にお買い求めいただけます。

この機会に、Clarksが提案するクラフトマンシップと快適な履き心地を、ぜひご体感ください。

Pre Summer Sale 概要

開催期間：2026年6月26日（金）～

内容：対象商品 30%OFF

開催店舗：全国のClarks(https://clarks.co.jp/pages/store-locator#store2)、Clarks Originals(https://clarks.co.jp/pages/store-locator#store1)店舗、Clarks公式オンラインストア(https://clarks.co.jp/)

CLARKS

1825年に英国南西部にあるサマセット州ストリートにてC&J Clark Limitedとして創業。

それ以来、クラークスは革新的な靴づくりの先駆者であり続けてきました。強みであるイノベーションとクラフトマンシップという組み合わせに支えられ、クラークスの高度な製造技術、テクノロジー、最新の素材は世界中で知られるようになりました。2万2000点を超える靴のアーカイブには、デザートブーツ、 ワラビーなど、どのデザインも一目でクラークスとわかる特徴を持っています。クラークスは100以上の市場で小売、卸売、フランチャイズ、オンラインチャネルを展開するグローバル企業です。

Clarks Originals クラークスオリジナルズ

時代を超えて受け継がれる、アイコニックなスタイルとカルチャーの融合

クラークスのルーツに深く根ざしたクラフトマンシップを背景に、ブランドの歴史を彩るアイコニックモデルを中心に展開する「Clarks Originals」

アーカイブの名作シューズを現代的な視点で再解釈し、再構築したコレクションは、独自のデザイン性でファッションシーンに新たな息吹をもたらします。その唯一無二のスタイルは、音楽やストリートカルチャーとも強い結びつきを持ち、時代やジャンルを超えて多くのクリエイターたちに愛され続けています。

Clarks クラークス

クラフツマンシップが生む、快適さと普遍のスタイル

「Clarks」は、クラークスが誇る熟練のクラフツマンシップと革新的なテクノロジーを融合し、スタイリッシュでありながらも快適な履き心地を実現するコレクション。シンプルで洗練されたデザインは、どんなスタイルにもフィットする普遍的な魅力を備え、時代やトレンドを超えて愛されています。

ビジネスからカジュアルまで、日常のあらゆるシーンに寄り添う豊富なバリエーションで、毎日に上質な一足を提案します。

お問い合わせ先

クラークス ジャパン 株式会社

03-6628-8417

Web Page : https://www.clarks.co.jp/

Facebook : https://ja-jp.facebook.com/ClarksShoes

X：https://x.com/Clarks_JP

Instagram (Clarks Originals) : https://www.instagram.com/clarksoriginals/?hl=ja