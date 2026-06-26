「アニメイトイオン松江」が2026年7月18日にリニューアルオープン！リニューアルを記念したキャンペーンが本日解禁!!

株式会社アニメイトホールディングス△限定クリアファイル

株式会社アニメイトは、2026年7月18日に島根県松江市にある「アニメイトイオン松江」を1階から2階へ移転、リニューアルオープンいたします。

「アニメイト」は全国47都道府県に125店舗を展開するアニメ・コミック・ゲームの専門店です。「アニメイトイオン松江」は2015年に全国47都道府県への出店を達成した最後の店舗としてオープンして以来、たくさんのお客様にご利用いただいている店舗となります。今回、イオン松江ショッピングセンターのリニューアルに伴い、1階から2階へ移転し、リニューアルオープンいたします！

今回のリニューアルオープンを記念して、「くじ引きイベント」や「Before→Afterキャンペーン」、「アニメイト福袋」といった施策を実施いたします。「限定クリアファイルプレゼント！」では、2015年の『アニメイトイオン松江』グランドオープンにて掲出されたポスターをオマージュした限定デザインのクリアファイルを各日先着でプレゼント！是非この機会に「アニメイトイオン松江」のリニューアルオープンまでお越しください。

■施策情報

1）アニメイトイオン松江 くじ引きイベント

開催期間：2026年7月18日～7月20日

開催内容：

1.期間中、イオン松江店の公式X(Twitter)をフォロー

2.固定されている内容をリポストいただいた画面をご提示

3.ハズレなしのくじ引きに参加して豪華景品を当てよう！

景品内容：

1等：アニメイト商品券2,000円分

2等：アニメイト商品券1,000円分

3等：アニメイト商品券500円分

4等：アニメイト商品券200円分

5等：粗品

※商品券は当日から使用できます。

※景品は無くなり次第終了となります。

2）Before→Afterキャンペーン

開催期間：2026年7月18日～7月26日

開催内容：期間中にアニメイトイオン松江の公式X(@animateimte)にて【移転前(Before)→移転後(After)】の店舗状況を発信いたします。

その投稿画面をリニューアルオープン後に店頭でご提示いただいたお客様に景品をプレゼント！さらに、アニメイトアプリで「イオン松江店」のフォロー画面をご提示いただくと景品を追加でプレゼントいたします。

※景品は無くなり次第終了となります。

３）「限定クリアファイル」プレゼント！

開催期間：2026年7月18日～7月20日

開催内容：期間中、ご来店のお客様に、各日先着にて「限定クリアファイル」をプレゼント！

※無くなり次第終了となります。

4）リニューアルオープン記念！アニメイト福袋

開催期間：2026年7月18日～無くなり次第終了

開催内容：リニューアル時よりお得な福袋を店頭にて先着販売いたします♪





■店舗情報

△フロアマップ

住所：〒690-0001

島根県松江市東朝日町151

イオン松江ショッピングセンター2階

アクセス：JR松江駅より徒歩 8分

営業時間：10:00～21:00

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。予めご了承ください。

■権利表記

(C)Kazuhiko Shimamoto・MOVIC イラスト：島本和彦

■関連URL

「アニメイトイオン松江」ホームページ(https://www.animate.co.jp/shop/matsue/)

「アニメイトイオン松江」X(https://x.com/animateimte)