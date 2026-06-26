「EGOZARU」とオフィシャルサプライヤー契約締結のお知らせ
大阪エヴェッサでは、日本発のバスケットボールブランド「EGOZARU（エゴザル）」を展開する株式会社サードシップさまと2026-27シーズンのオフィシャルサプライヤー契約を締結しましたことをお知らせします。
「EGOZARU」にサポートいただくこの契約は、2023-24シーズンからの継続で、4シーズン目となります。
□株式会社サードシップ
・設立：2014年(平成26年) 5月12日
・事業内容：スポーツウェアの企画製造販売
・本社：〒700-0971 岡山県岡山市北区野田5-2-7
・代表取締役社長：白石智
□EGOZARU（エゴザル）について
2015年に誕生した日本発のバスケットボールブランド。B.LEAGUE のクラブをはじめ、多くのプロチームとオフィシャルサプライヤー契約を結び公式ユニフォームを供給。トップアスリートからアマチュアまで世界中のバスケットボールプレイヤーのパフォーマンスとライフスタイルを支えるため、独自性のある商品でブランドを拡大中。
EGOZARU公式サイト：https://egozaru.jp/
□2026-27シーズンユニフォームについて
2026-27シーズンのユニフォームは7月中に発表予定です。
ヒューマンプランニング株式会社 大阪エヴェッサ事業 ---------------------------
B.LEAGUEに所属するプロバスケットボールチーム「大阪エヴェッサ」の運営をはじめ、 アスリートマネジメント事業、 スポーツ興業など、 スポーツを通じて、 青少年の育成、 地域活性を図っています。
●代表取締役 ：磯村 英孝
●所在地 ：大阪市中央区南船場4丁目3番2号 ゼント心斎橋9階
●資本金 ：5,000万円
●URL ： https://hp.athuman.com/
ヒューマンホールディングス株式会社 ---------------------------
「大阪エヴェッサ」を運営するスポーツ事業のほか、教育、人材、介護、保育、美容関連、ITの各分野で事業を展開し、人と社会に貢献する企業グループです。
●代表取締役 ： 佐藤 朋也
●所在地 ：東京都新宿区西新宿7-5-25 西新宿プライムスクエア1階
●資本金 ：12億9,900万円
●URL ： https://www.athuman.com