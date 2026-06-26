JPF Presents MTB Challenge 2026 第1回三重ステージを開催

株式会社ＪＰＦ

「JPF Presents MTB Challenge 2026 第1回三重ステージ」を6月20日(土)、三重県多気町の勢和の森マウンテンバイクコースで開催しました。

本大会は、子どもたちが自転車の楽しさや挑戦する喜びを体験できる機会を創出することを目的に開催しており、初心者から経験者まで多くの参加者が集いました。

あいにくの雨模様でしたが16名が参加し、MTBレースが実施されました。

（JPFニュースページ：https://www.jpf.co.jp/jpfnews/mtb-challenge2026_1_report/）

当日は雨予報を受けてスケジュールやコース内容を変更し、安全面に配慮しながら大会を実施しました。

雨が降り続くコンディションとなりましたが、泥だらけになりながら走る子どもたちへ保護者やスタッフから多くの声援が送られ、会場には参加者と運営スタッフの一体感が生まれました。

キッズレースでは、小学生の参加者が特設コースを力強く駆け抜け、ゴールを目指して懸命に走る姿が見られました。また、耐久レースでは親子やソロでの参加者が、悪コンディションを前向きに楽しみながらマウンテンバイクを走らせる様子が印象的でした。

雨天開催ならではの難しさもありましたが、それ以上にマウンテンバイクの魅力やチャレンジする楽しさを感じられる大会となりました。

JPFは今後も「自転車競技を日本のメジャースポーツに」をテーマに、子どもたちが自転車に親しみ、挑戦し、成長できる機会を創出するとともに、自転車競技の普及と次世代のサイクルスポーツ文化の発展に取り組んでまいります。

【初参加した子どもたちのコメント】

・きつかったけど楽しかったです。

・ぐるぐる回るコースが楽しかった！

・雨だったので、最初はあまり出たくなかったけど、走ったら楽しかったです。

【保護者のコメント】

・一番の魅力は、いろいろな人と出会えて交流ができることですね。そして何より、子どもたちが楽しそうに参加している姿を見られることが一番だと思います。

・一番下の子は今年で年中ですが、最近自転車に乗り始めたところです。これから成長していけば、ぜひ参加させたいと思っています。

【MTB Challenge富山ステージ 参加受付中！】

現在、7月5日（日）に開催するMTB Challenge富山ステージの参加者を募集中です。これまでのMTB Challengeにご参加頂いた方はもちろん、初めて自転車レースに参加するという初心者の方々も大歓迎です。

《MTB Challenge富山ステージ 詳細ページ：https://slmedia.jp/mtbc-toyama/》

【JPF Presents MTB Challengeについて】

子どもから大人まで幅広い世代が親しめる、参加型のマウンテンバイクイベントです。

2026年度は「小学生の“はじめて”の挑戦を応援する」というテーマを掲げ、日本各地の6つの会場において、競技レースや自転車スクールを展開いたします。

未経験の方でも気兼ねなくエントリーできるよう万全のサポートを完備し、サイクルスポーツの醍醐味と、自らの限界に挑む喜びを広く伝えてまいります。

【株式会社JPFについて】

1950年、競輪やボートレースなどの公営競技におけるゴール着順判定用スリットカメラを発明。以来、多くの公営競技場において判定業務を支えてきました。2010年からは公営競技場のトータルマネジメント事業を開始し、全国各地で運営支援を展開しています。「人の成長機会を提供できる企業であり続けること」を理念に、地域活性化やサイクルスポーツ振興など、多様な取り組みを推進しています。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社JPF

スポーツ・地域振興部（担当：明珍、田中）

電話番号：03-6697-7166

お問い合わせ：https://www.jpf.co.jp/contact/press/