明日の自分に元気を繋げ！「アリナミン×ハイキュー!!」タイアップキャンペーン実施決定

アリナミン製薬株式会社

アリナミン製薬株式会社（本社：東京都千代田区、以下「当社」）は、7月1日（水）より、人気バレーボールアニメ「ハイキュー!!」と疲れ対策ブランド「アリナミン（指定医薬部外品、機能性表示食品） 」によるタイアップキャンペーンを開始いたします。

※左から赤葦京治(あかあしけいじ)、木兎光太郎(ぼくとこうたろう)、日向翔陽(ひなたしょうよう)、月島蛍(つきしまけい)、黒尾鉄朗(くろおてつろう)、灰羽リエーフ(はいばりえーふ)

本キャンペーンは、アニメ「ハイキュー!!」作中でもお馴染みの「第3体育館」での自主練メンバーを起用。練習後にアリナミンを飲むことで疲れを残さず明日に元気を繋げる、というテーマのオリジナル描き下ろしビジュアルとなっております。

当社は日頃より、幅広い層のお客様にアリナミン製品を日々の生活に取り入れていただき、毎日を元気に過ごしていただきたいという想いを持っています。

スポーツを通じ、ひたむきに努力を重ねる姿がさまざまな世代から支持されているアニメ「ハイキュー!!」の世界観と、アリナミンのブランドメッセージに親和性を感じ、今回のコラボレーション企画が決定しました。

当社は「明日の元気を変えていく」というコーポレートメッセージのもと、本製品の提供を通じて、お客様の生き生きとした毎日の生活に貢献できるよう、一層努めてまいります。

キャンペーン概要

「アリナミン×ハイキュー!! 元気を繋げ！キャンペーン」

・ キャンペーン特設サイト ： https://alinamin-haikyu.jp/

・ キャンペーン期間 ： 2026年7月1日（水）0:00～2026年8月31日（月）23:59

本キャンペーンでは、【Xフォロー＆リポストキャンペーン】 【買ってもらえるキャンペーン】 【買って当たるキャンペーン】 の3企画を展開します。各施策の詳細は以下のとおりです。

【Xフォロー＆リポストキャンペーン】

Xのフォロー＆リポストで、抽選で合計60名様（6キャラクター各10名様）にキャラクターオリジナルクッションが当たります。

さらに、抽選にはずれた方の中からWチャンス賞として、アリナミン製品が100名様に当たります。

- 応募期間 ： 2026年7月1日(水)～2026年8月12日(水)- 応募方法 ： Xにて@alinamin_jpをフォローの上、該当の投稿をリポストして応募。

【買ってもらえるキャンペーン】

アリナミンドリンク10本箱、アリナミンメディカルバランス６袋箱を購入すると、オリジナルアクリルキーホルダー（全６種）がいずれか1個もらえます。

- 注意事項 ：※景品は無くなり次第終了となります。※お取り扱いの無い店舗もございますので、予めご了承ください。※景品のお取り扱い店舗についてはお答えしかねますので、予めご了承ください。

【買って当たるキャンペーン】

キャンペーン期間中に対象商品をご購入いただいたレシートで応募すると、抽選でオリジナルキャンペーングッズが当たります。

- 応募方法(LINE応募の場合) ：キャンペーン期間中に対象商品を購入後、レシートをキャンペーンサイトの応募フォームにアップロードいただき、案内に従ってご応募ください。- 応募方法(ハガキの場合) ：キャンペーン期間中に対象商品を購入後、レシートを専用応募ハガキに貼り付け、必要事項を記入のうえ所定料金の郵便切手を貼って、ご応募ください。- 注意事項 ：※キャンペーン期間内に購入したレシートのみ対象となります（どの店舗でご購入いただいたレシートでもご応募いただけます）。※専用応募ハガキの申し込みはキャンペーン期間内の消印まで有効となります。

各キャンペーンの詳細・応募規約についてはキャンペーン特設サイト(https://alinamin-haikyu.jp/)をご覧ください。

対象商品（アリナミンドリンク・ナイトリカバーで当たる！）

お客様からのお問い合わせ先

アリナミン×ハイキュー!! 元気を繋げ！キャンペーン事務局

電話番号 0120-132-007

開設期間 2026年6月24日（水）～2026年10月9日（金）

受付時間 10:00～17:00 （土、日、祝日を除く）

●権利表記

(C)古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会

以上