TOPPAN、社員2名が「2026 Japan AWS Top Engineers」に選出

TOPPANホールディングス株式会社

TOPPANホールディングスのグループ会社であるTOPPAN株式会社（本社:東京都文京区、代表取締役社長：野口 晴彦、以下 TOPPAN）は、2026年6月25日、社員2名が「2026 Japan AWS Top Engineers」に選出されました。

「Japan AWS Top Engineers」は、世界のクラウドインフラ市場で高いシェア数を持つアマゾン ウェブ サービス（以下、AWS）(※1)がAWSパートナーネットワーク(APN）(※2)に参加する企業に所属するエンジニアを対象に日本で行う表彰プログラムです。特定のAWS認定資格を持ち、AWSビジネスの拡大につながる技術力を発揮した活動や成果があるエンジニアが選出されます。

今回の選出は、TOPPANの受賞者2名がエンジニアとして有する高度な専門知識と、顧客の課題解決への貢献が客観的に評価されたものです。

なお、本選出に伴い、2026年6月26日に開催される「AWS Summit Japan」（会場：幕張メッセ）(※3)の表彰式にて、表彰が行われます。

■ 選出の背景

昨今、ビジネスの成長や効率化を支えるシステム基盤として、クラウド開発の需要はますます増加しています。TOPPANでは、高セキュリティが求められる金融・行政向けのシステム開発や、膨大なデータを活用したマーケティングプラットフォームの運用支援などに取り組んでいます。そのため、こうしたクラウド開発の需要の高まりを受けて、全社的な技術力向上および専門人財の育成に注力してきました。また、その一環として、2023年よりAWS研修と認定資格受験のサポート体制強化など、本格的にDX人財育成に向けた取り組みに注力しています。

今回「Japan AWS Top Engineers」に選出された社員2名は、TOPPANグループ内でAWSユーザーグループ「TAWS-UG」(※4)を立ち上げ、グループ各社のエンジニアをつなぐネットワーク構築や、グループ全体の技術リテラシー向上およびビジネス拡大につながる活動を積極的に推進しています。こういった取り組みに加え、高いクラウド技術力と専門性などが評価を受け、今回の選出に至りました。

■ 選出者

・「2026 Japan AWS Top Engineers」選出者

・情報ソリューションBU IoTソリューション事業部 奈良 貴充（2年連続選出）

・情報ソリューションBU IoTソリューション事業部 加納 広太

■ 今後の目標

TOPPANは今後も、今回評価された高度なクラウド技術力を活かし、顧客への提案力強化とクラウド関連事業の売上拡大を推進していきます。AWSを基盤としたシステム基盤の構築やIoTソリューション、生成AI・データ活用といった領域において、上流のシステム設計から運用までを一気通貫で支援します。

また、クラウド開発の専門人財を育成する取り組みにより、「Japan AWS Top Engineers」やAWS認定資格取得者を継続的に排出することで、組織全体の技術レベル向上に貢献していきます。

※1 アマゾン ウェブ サービス(AWS):

Amazon.com, Inc.が提供する、クラウドコンピューティングサービスの総称。コンピューティング、ストレージ、データベース、分析、ネットワーク、モバイル、デベロッパーツール、管理ツール、IoT、セキュリティ、エンタープライズアプリケーションなど、幅広いグローバルクラウドベースの製品を提供しています。

※2 AWSパートナーネットワーク(APN）:

AWS のテクノロジー、プログラム、資金調達、ツールを活用して顧客向けのソリューションとサービスを構築する組織のグローバルコミュニティ。

※3 「AWS Summit Japan」:

会期： 2026年6月25日（木）～6月26日（金） 8:30～18:30 ※6月26日（金）は19:00まで

会場： 幕張メッセ

主催： アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社

公式サイト： https://aws.amazon.com/jp/events/summits/japan/

※4 「TAWS-UG」:

TOPPANグループ内のエンジニアを中心に、AWSやAI技術の知見を共有し合うために2025年4月に立ち上げたコミュニティ。

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以 上