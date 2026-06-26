コナミスポーツがプロゴルファー加藤麗奈選手とサポート契約を締結

コナミスポーツ株式会社

コナミスポーツ株式会社（以下、「弊社」）は、女子プロゴルファーの加藤麗奈選手とサポート契約を締結しました。

弊社が運営しているコナミスポーツクラブでは、施設内でゴルフスクール「コナミスポーツクラブ ゴルフアカデミー」を展開しています。

加藤プロは2024年に高校生でプロテストに合格し、2025年のステップ・アップ・ツアーで1勝した、今後の活躍が期待されるプロゴルファーです。強い精神力でゴルフに挑戦する加藤プロの姿勢に共感し、今回身体づくりのサポートをすることとなりました。

加藤プロのコメント

このたび、コナミスポーツ株式会社さんとサポート契約を締結できたことを、大変嬉しく思います。

コナミスポーツクラブのトレーニング環境を活用しながら、身体づくりにしっかり取り組み、ツアーでの結果につなげていきたいと思います。まだまだ成長段階ですが、コナミスポーツさんのサポートを力に変えて、一戦一戦全力で戦ってまいります。応援よろしくお願いいたします。

弊社は今後も施設利用を希望するプロ選手への積極的なサポートを通して、ゴルフ界の発展に貢献していきます。

＜プロフィール＞

名前：加藤麗奈（かとうれいな）

生年月日：2007年3月5日

出身地：兵庫県

■ コナミスポーツクラブ ゴルフアカデミー

https://www.konami.com/sportsclub/school/golf_academy/

全国のコナミスポーツクラブ41施設※で展開。コナミスポーツクラブ ゴルフアカデミー エグゼクティブコーチングディレクターの内藤雄士プロコーチが監修した独自の指導プログラムで初心者から上級者すべてのゴルファーをサポートしています。

※2026年6月現在